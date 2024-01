Niedermayer (TOP 09): Konkurenceschopnost EU určí náš budoucí ekonomický růst

reklama

Zvládnuté krize sice ukazují, že problémy řešit umíme, ale minulé úspěchy se nepočítají. Musíme tedy přidat. Čas na obrat k lepšímu pořád je. A platí to pro EU i Českou republiku.

Konkurenceschopnost Evropské unie určí náš budoucí ekonomický růst. Nesmíme podcenit to, že v řadě oblastí dnes nehraje nejen ČR, ale i EU v nejvyšší lize. V EU se to týká třeba IT, malých dynamických firem, výzkumu a vývoje či vzdělávání. U nás pak zaostáváme hlavně v léta stagnující energetice, zlepšit a zjednodušit musíme podmínky pro naše firmy a jejich investice a z koláče nových strategických investic si musíme pro naši zemi ukousnout co největší kus. A stranou nesmí stát ani naše školství, věda a výzkum.

Ke zlepšení, nejen u nás, ale i v celé EU, to chce více exaktnosti, více čísel (abychom věděli, jak na tom jsme) a méně dojmologie. A s tím i konkrétní nápady, neb jen ty přinesou zlepšení. Obrovský objem peněz z rozpočtu EU, který má naše země a tato vláda k dispozici, může být rozhodujícím faktorem úspěchu. Ale jen, když budeme dělat věci dobře. Definování onoho „dobře“ je v EU usnadněno tím, že jasně vidíme, kde se kterým zemím daří a kde jiné zaostávají.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09

europoslanec



