Novák (ANO): Jak ukrást... média

Jde o ovlivňování médií současnou vládní garniturou. Snad se politici Pětikoalice poučili právě rokem 1968 a síle médií, když se rozhodli všechno uchopit do svých rukou. A je lhostejno, zda jde o ovlivňování mediálních obsahů v privátních médiích formou finančních prostředků do reklamy, nebo o personální změny v České televizi spojené s nástupem nového ředitele České televize.

Deziluze společnosti z výsledků vládnutí současné koalice se promítá nekompromisně do průzkumů volebních preferencí. O co více přízeň voličů pro pět stran vlády klesá, o to více si ministři a jejich vrcholní úředníci dovolují brát a rozdělovat z prostředků, které patří nám všem. Z daní. A samozřejmě ovlivňovat média tak, aby jim sloužila. Po prvotním pokusu o instalaci zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michala Klímy na Úřadu vlády, který měl zajistit potlačení určitých médií na úkor těch spřátelených, a to včetně zajímavých finančních podmínek, který se nesetkal s úspěchem (pan Klíma poněkud nešikovně příliš brzy odhalil o co mu vlastně jde), si vládní ODS našla ve své vládnoucí partě tým na špinavou práci. Piráty. Tým, který se vlády drží zuby nehty, a který se z původně hlídacího psa demokracie, stal gaučovým pinčem, který čeká na svou sušenku a když páníček zavelí, tak všechny vyštěká.

O co jde? Server Borovan.cz uveřejnil informaci, že Ministerstvo pro místní rozvoj (ministr Ivan Bartoš – Piráti) na počátku června představilo metodiku, která měla omezit investice státních podniků nebo veřejných institucí do online reklamy na tzv. dezinformačních a konspiračních webech. Věc má dva základní háčky, a to stanovení kritérií a financování… Zatím nikdo, včetně MMR, nestanovil nebo neuměl stanovit kritéria, podle kterých se pozná konspirační nebo dezinformační web. Definice těchto webů se tedy dá vykládat značně svévolně a subjektivně. Mechanismus omezování těchto investic státních institucí se má řídit "na základě vlastního uvážení“ tzv. MediaRatingem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, přehledy spolku Nelež, kodexy a aktivity Unie vydavatelů či Asociace komunikačních agentur a řadu dalších nástrojů. "Pro plánování svých komunikačních kampaní (dle účelu veřejné zakázky a potřeb zadavatele) zadavatel může použít veškeré dostupné zdroje, které naplňují tento účel. Mezi možné zdroje informací lze, mimo jiné, zahrnout např. projekt MediaRating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky...Dalším možným zdrojem informací může být užití výstupů spolku Nelež," píše borovan.cz. A jsme doma! Co se nepovedlo vrchnímu vládnímu cenzorovi Klímovi, se má povést ve vší tichosti pirátské aktivitě. A přitom se tým nemění, jen se změní mediální pozornost. Tím zlým strejdou už nebude Úřad vlády a konkrétní úředník Klíma, ale ministerstvo řízené Piráty, které se bude určitě opírat o nezávislé analýzy renomovaných společností. Ještě k Nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky. Jde o netransparentní organizaci, za kterou stojí skupina vlivných byznysmenů, miliardářů a investičních skupin s vlastními byznysovými zájmy. Je zde kupříkladu František Dostálek, spojovaný s PPF, miliardáři a majitelé Albatros Media Jaroslav Horák a Silke Horáková, miliardář Martin Vohánka (Eurowag), podnikatel Petr Cichoň (Bageterie Boulevard, Crocodille), oligarcha Tomáš Richter nebo Libor Winkler z RSJ. Ti všichni budou podle not MMR rozhodovat o kvalitě nebo škodlivosti mediálních obsahů. A to způsobem více než podlým. Platí totiž, že když má člověk chuť a sílu jít pracovat pro tuto společnost, má tak udělat otevřeně a na základě jasného programu. V tomto případě vidíme jednu z dalších krádeží za bílého dne. Kdy „vlivní“ sponzoři pětikoaličních stran ve skrytu za bílého koně jménem NFNŽ budou manipulovat veřejným míněním tak, aby se udrželi u moci.

Podobně se situace odvíjí ve veřejném prostoru po volbě nového generálního ředitele České televize. Netvrdím, že vedení ČT nepotřebovalo změnu a že prezentace zpravodajství a publicistiky je na ideální úrovni. Bude ale velice důležité sledovat jakou cestou se televize vydá. Jistě, pan nový ředitel Souček ve svém projektu vyhlásil řadu líbivých kroků. Ale ještě před jeho nástupem se ukazuje, že co snese papír není reálně možné. Jako první vlaštovku neúspěchu můžeme poukázat na zamítavá stanoviska ostatních veřejnoprávních medií o sdílení mediálního obsahu, což byl právě jeden s klíčových nápadů pana Součka. Obávám se, že za slib silného politického krytí má tento brněnský mediální manažer vlastně jeden základní úkol: Adorovat současnou vládu a beze zbytku všechny její kroky. I v tomto případě se bude tato vláda odkazovat na rozhodnutí nezávislé Rady České televize, nezávislého managemetu a já nevím, čeho všeho ještě nezávislého. Přitom reálně média obou stran duálního systému budou řídit konkrétní podnikatelé a politici. Za naše peníze z daní.

Naposledy, když vznikla ve společnosti obava, že dochází k manipulaci v mediálním prostoru nebo, že si chce ODS uloupit Českou televizi, tak se masově chodilo na Letenskou pláň, resp. na Kavčí Hory před budovu zpravodajství. Každý den, se děje mnoho chvilek, které by nás měly přinutit opět kolektivně vyjádřit odpor manipulaci, lhaní a okrádání občanů této země. A těch chvilek už je dneska více jak milion.

