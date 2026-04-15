Novák (ANO): Připravujeme podmínky pro rozvoj malých a středních reaktorů

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní a paní ministryně (v sále jsou jen dvě ministryně, žádný ministr), vážené kolegyně, vážení kolegové, já moc děkuji panu kolegovi Jakobovi, prostřednictvím pana předsedajícího, za to, že mě neustále informoval o tom, kdy skončí a kdy ne, a komentoval moji nervozitu. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane Jakobe, nemusíte se bát, že bych byl nervózní z vás. Tak na mě určitě nepůsobíte. Já jsem byl nervózní z toho, že jsem měl jednání se třemi lidmi z Ministerstva průmyslu a obchodu. Řešili jsme devět pozměňovacích návrhů. A já mám úctu k jejich času. Takže jsem byl nervózní z toho, že na mě musejí čekat a já jsem musel odbíhat a kontrolovat. Takže z toho ta moje nervozita. Je to z úcty k lidem, kteří mají výsledky a něco dělají. A vážím si jich.
Co se týká pozměňovacího návrhu, který jsem vám přišel krátce představit, tak se jedná vlastně o úpravu nízkouhlíkového zákona ve věci poskytování státní půjčky na výstavbu nových jaderných zdrojů. Česká republika bude potřebovat další nové jaderné zdroje a ve svém prohlášení a taktéž i v hospodářské strategii to jasně deklarovala i naše vláda. Probíhá příprava dvou nových bloků v Dukovanech. Budeme rozhodovat o dvou blocích v Temelíně. A připravujeme podmínky pro rozvoj malých a středních reaktorů.
Pro nové bloky a jejich ekonomiku je otázka financování klíčová, a proto jsme již v roce 2020 připravili nízkouhlíkový zákon a model poskytnutí státní půjčky formou takzvané návratné finanční výpomoci, která se poskytuje z rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.
Tento pozměňovací návrh nemění ani účel, ani nástroje nízkouhlíkového zákona, nýbrž upravuje zdroj financování státní půjčky. Financování bude nově probíhat prostřednictvím mimorozpočtových účtů podřízených státní pokladně. Strategická výstavba nových jaderných zdrojů tak již nebude financována prostřednictvím státního rozpočtu.
Parametry úvěru zůstávají zachovány, to znamená po dobu výstavby bez úroku, následně cena státního dluhopisu plus jeden procentní bod. Na poskytnutí prostředků i nadále není právní nárok a znamená to tedy, že vlastně rozhodnutí vlády je dále základním předpokladem pro poskytnutí půjčky. Vláda bude moci usnesením stanovit bližší podmínky poskytnutí prostředků, limitovat jejich celkovou výši i postup pro odvození roční úrokové sazby.
Návrh dále zahrnuje několik technických úprav. Jedná se například o přesnější vymezení účelu půjčky. Je důležité poznamenat, že tento pozměňovací návrh byl projednán s Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento návrh nijak neohrozí již poskytnutou návratnou finanční výpomoc pro Dukovany 5+6, o které rozhodla vláda v loňském roce. Prostředky budou i nadále poskytnuty veřejnoprávním rozhodnutím, a proto se na ně uplatní postupy podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí i institut porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel, pokud by byly použity v rozporu s jejich účelem. Případný odvod za porušení rozpočtové kázně uloží podle rozpočtových pravidel Finanční správa.
K tomuto návrhu se potom následně přihlásím v podrobné rozpravě. Vám děkuji za pozornost i za to, že si uvědomujete, jak je pro nás důležité a hlavně konkurenceschopné mít silnou energetiku.
