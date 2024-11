Nový (TOP 09): Na oddalování vstupu Česka do eurozóny tratíme my všichni

Euro do roku 2030

Koalice SPOLU, která vznikla v roce 2020, byla od samotného počátku budována na základě témat, která byla společná všem třem zúčastněným politickým stranám. V této souvislosti padla nepsaná gentlemanská dohoda, že témata, která do té doby dělila jednotlivé politické strany, budou v zájmu vítězství nad hnutím ANO upozaděna. K těmto problematickým okruhům patřila i otázka přijetí společné evropské měny, jež pro TOP 09 představuje jeden ze základních pilířů hospodářské politiky.

Dojednaná dohoda platí a samozřejmě ji nemůže převážit ani předvolební klání.

Naše opakované cesty do regionů a návštěvy mnoha českých firem nás ale neustále utvrzují v tom, že na oddalování vstupu Česka do eurozóny tratíme my všichni. Chceme-li dostát vizi pana premiéra Fialy o dohánění vyspělých ekonomik včetně růstu platů a mezd, musí příští vláda jednoznačně stanovit termín přijetí eura.

Závazek TOP 09 o vstupu do eurozóny do roku 2030 v příští vládě dotáhneme do konce.

Ing. et Ing. Miloš Nový TOP 09



