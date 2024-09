ODS: Ozdravujeme veřejné finance a vracíme Česko do formy

Plníme, co jsme slíbili.

Ozdravujeme veřejné finance a vracíme Česko do formy. Pokračujeme ve snižování schodku státního rozpočtu tak, abychom podpořili i růst ekonomiky a co nejméně zatížili ohrožené skupiny obyvatel. To se příznivě odráží v růstu mezd zaměstnanců, rostoucí spotřebě domácností a lepšící se kondici tuzemského hospodářství. Jeho růst je ale stále křehký. Potvrzují to data ČSÚ. Podle jeho zpřesněného odhadu vzrostl HDP naší země ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 0,6 %.

Předložili jsme také návrh jednoznačně prorůstového rozpočtu pro rok 2025. Posilujeme školství, vědu a výzkum, obranu i sociální oblast. Rozpočet přináší i rekordní investice, třeba do dopravní infrastruktury. A to v mnohem větší míře, než kolik investovaly předchozí vlády v době vyššího ekonomického růstu.