Okamura: Kauzu Čapí hnízdo je třeba co nejrychleji prošetřit a objasnit

Hnutí SPD od počátku zastává pevné stanovisko, že kauzu takzvaného „čapího hnízda“ je třeba co nejrychleji prošetřit a objasnit. To je úkolem orgánů činných v trestním řízení a jsme přesvědčeni, že je to především v zájmu premiéra Babiše. Informace, že se dosud nepodařilo ani vyslechnout všechny obviněné osoby svědčí o pravém opaku. Protahování vyšetřování povede k další politizaci celé kauzy a k poškození důvěry občanů v právní řád a nezávislost policie. Je odpovědností ministerstva vnitra, že policie nekoná nebo jedná pomalu. Za policii tak vyšetřují novináři. Hnutí SPD bude žádat vysvětlení vyjádření ministra vnitra ke stavu, že policie dosud v této kauze nezajistila potřebné výpovědi.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

