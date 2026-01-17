Okamura (SPD): Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě

18.01.2026 12:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zakotvení české koruny jako národní měny do Ústavy ČR

Okamura (SPD): Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Drtivá většina českých občanů odmítá euro. Prosazujeme zakotvení české koruny jako národní měny do Ústavy ČR. Proti zavedení společné evropské měny v Česku jsou nyní dvě třetiny občanů, uvedl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění.

Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě. Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení. Navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR – stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.

Euro je nástrojem pro vznik evropského superstátu. Měnová unie je nástrojem pro vznik fiskální unie a jednoho obrovského rozpočtu EU, unie daňové a nakonec pro vznik jednoho státu. Navíc euro není vůbec úspěšný ekonomický projekt. Také odmítáme podílet se na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
