Fiala (SPD): Emisní povolenky by tvrdě dopadly na majitele starších domů

Emisní povolenky by tvrdě dopadly na majitele starších domů. Při prodeji by museli výrazně slevit. Nezavedeme emisní povolenky pro domácnosti!? Už za necelé dva roky mají domácnosti začít v cenách plynu, uhlí, benzínu i nafty platit povolenky za vypuštěné emise. To je může vyjít i na desítky tisíc korun ročně. Povolenky by se navíc promítly i do cen nemovitostí a zvětšily rozdíly mezi hodnotami starých nezateplených domů a zateplenými stavbami. Zdražení výstavby u rekonstrukcí by přinesla i implementace směrnice EU o energetické náročnosti budov.
„Energeticky úsporné byty si díky nízkým provozním nákladům udrží hodnotu nebo dále porostou, zatímco nezateplené domy mohou ztrácet desítky procent své tržní ceny,“ řekl Novinkám ekonom Argos Capital Kryštof Míšek.
Obavy kupců z dopadů povolenek a vyšších cen energií jsou prý vidět již nyní. Realitní makléři potvrzují, že při prohlídkách častěji než dříve padají otázky na energetickou náročnost a provozní náklady domu. Informovaly o tom Novinky.
„Domy s horší energetickou třídou, starými kotli nebo domy bez zateplení se častěji dostávají mezi takzvané ležáky, zatímco novější nebo alespoň částečně rekonstruované nemovitosti se prodávají rychleji,“ uvedl Jakub Žižka, makléř z kanceláře RE/MAX Alfa.
Při současné ceně budoucího kontraktu na povolenku na úrovni 65 eur (1580 Kč) by vytápění plynem podražilo asi o 400 korun za megawatthodinu. Oproti současným nabídkám by to znamenalo zdražení asi o třetinu. Domácnost v rodinném domě, která plynem vaří, ohřívá vodu a topí, by tak při běžné spotřebě ročně za povolenku připlatila přes 12 tisíc korun.
Uhlí by podražilo asi o 575 korun za kubík, což by znamenalo růst nákladů na topení bezmála na dvojnásobek. Na trhu je podle Žižky velké množství domů, na které by zavedení povolenek výrazně dopadlo. Většina lidí navíc nemovitost prodává, aniž by předtím řešila zateplení nebo výměnu zdroje tepla. Potřebné investice nechává na budoucím majiteli.
Jsem rád, že jsme se v Programovém prohlášení nové vlády s účastí SPD dohodli, že se vymezíme proti emisním povolenkám první i druhé generace. V případě ETS1 budeme iniciovat na evropské úrovni přehodnocení celého systému, který musí být pro průmysl předvídatelný.
V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti.
Hnutí SPD také zásadně odmítá implementaci směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budov, která je součástí tzv. Green Dealu, do českého právního řádu. Cíl vytvořit do roku 2050 bezemisní fond budov považujeme za ekonomicky nereálný a sociálně neúnosný. Povinné bezemisní standardy, renovace budov podle unijních plánů či zavádění tzv. pasů renovací by výrazně zvýšily náklady na výstavbu i rekonstrukce a dále by zdražily vlastnické i nájemní bydlení, které je již dnes pro mnoho občanů obtížně dostupné. Hnutí SPD naopak prosazuje zjednodušení stavebního řízení, podporu obecního, družstevního a nájemního bydlení a odmítá jakákoli evropská opatření, která bydlení dále prodražují.
