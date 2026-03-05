CIA a Mosad se chystají vyřešit válku s Íránem

05.03.2026 7:47 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Američané a Izraelci dál útočí na Írán. A zatímco se členové Kongresu USA dohadují, zda omezit pravomoci 47. prezidenta USA Donalda Trumpa, CIA a izraelský Mosad prý připravují plán, jak válku v Íránu vyřešit. Trump znovu vysvětloval, proč musel udeřit. „Kdybychom nezasáhli v horizontu dvou týdnů, měli by jadernou zbraň,“ řekl o úderech. „Když mají blázni jaderné zbraně, stávají se špatné věci.“

CIA a Mosad se chystají vyřešit válku s Íránem
Foto: The White House
Popisek: Donald J. Trump, prezident USA

Válka v Íránu pokračuje. Americký Senát podporuje Trumpa v útocích na Írán a zablokoval snahu opozičních demokratů omezit jeho válečné pravomoci. Agentura Reuters upozornila, že většina senátorů, konkrétně 53 ze 100, hlasovala pro zablokování rezoluce, jejímž cílem je zastavit leteckou válku a požadovat, aby jakékoli nepřátelské akce proti Íránu byly schváleny Kongresem. Iniciativa opozičních demokratů představuje snahu předat Kongresu otěže při vedení války, jak to vyžaduje i Ústava USA.

„Toto není vleklá válka, ani zdaleka ne. Skončí velmi rychle,“ řekl v projevu proti rezoluci republikánský senátor Jim Risch z Idaha, předseda senátního výboru pro zahraniční vztahy.

Demokraté to vidí zcela jinak.

„Senátoři dnes čelí volbě: Stát na straně amerického lidu, který je unavený z války na Blízkém východě, nebo se postavit na stranu Donalda Trumpa, který Ameriku zatáhl do další války, proti které většina Američanů ostře protestuje,“ řekl lídr demokratů Chuck Schumer z New Yorku, jeden z předkladatelů rezoluce.

O podobné rezoluci budou hlasovat i členové Sněmovny reprezentantů, dolní komory Kongresu. I tady mají republikáni většinu a předseda dolní komory předpokládá, že iniciativa bude zmítnuta, protože přece nedává smysl, aby byl nejvyšší velitel armády zbaven možnosti dokončit operaci, kterou si naplánoval. „To by bylo velmi nebezpečné,“ řekl novinářům po utajovaném briefingu o íránském konfliktu.

Donald Trump nutnost zasáhnout znovu obhajoval.

„Kdybychom nezasáhli v horizontu dvou týdnů, měli by jadernou zbraň,“ řekl o úderech. „Když mají blázni jaderné zbraně, stávají se špatné věci.“ Amerického prezidenta citovala např. britská BBC.

Server americké zpravodajské stanice CNN tvrdí, že zatímco se členové Kongresu dohadují, CIA hledá cestu, jak válku v Íránu posunout do další fáze a vyřešit ji. CIA a Mosad prý pracují s možností, že ve válce sehraje zásadní roli kurdská menšina.

Kurdská pozemní ofenzíva koordinovaná s americko-izraelským bombardováním Teheránu by mohla být potenciálním způsobem, jak zvýšit tlak na režim, a mohla by představovat cestu, jak podnítit vnitřní povstání, které by se mohlo rozšířit do dalších částí Íránu.

„Kurdy nevyzbrojujeme. Ale s Izraelci nikdy nevíte,“ oznámil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Šéfa americké diplomacie citoval i server Axios.

Zdroj z izraelské administrativy pod podmínkou zachování anonymity prozradil, že Izrael slíbil Kurdům vojenskou i politickou podporu, pokud se pokusí podnítit povstání v Íránu. Ale existuje riziko, že se Kurdové stanou jen potravou pro děla íránské armády.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve středu novinářům řekla, že prezident Trump nesouhlasil s žádným plánem na podporu ofenzívy kurdských íránských milicí proti režimu. CIA a Mosad se odmítly vyjádřit.

