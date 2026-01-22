Okamura (SPD): Chceme efektivnější projednávání zákonů ve sněmovně

22.01.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mimořádné schůzi k zákonu o jednacím řádu.

Okamura (SPD): Chceme efektivnější projednávání zákonů ve sněmovně
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Právě jsem převzal žádost všech tří vládních koaličních klubů o svolání mimořádné schůze k zákonu o jednacím řádu a státních zaměstnancích - chceme efektivnější projednávaní zákonů ve sněmovně, a také abychom mohli přijímat do státní správy šikovné lidi. Mimořádnou schůzi svolám na příští týden ve čtvrtek od 9. hodin. Děkuji předsedkyni poslaneckého klubu ANO Taťáně Malé a Motoristů Borisi Šťastnému za spolupráci.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
