Okamura (SPD): Chceme efektivnější projednávání zákonů ve sněmovně

Právě jsem převzal žádost všech tří vládních koaličních klubů o svolání mimořádné schůze k zákonu o jednacím řádu a státních zaměstnancích - chceme efektivnější projednávaní zákonů ve sněmovně, a také abychom mohli přijímat do státní správy šikovné lidi. Mimořádnou schůzi svolám na příští týden ve čtvrtek od 9. hodin. Děkuji předsedkyni poslaneckého klubu ANO Taťáně Malé a Motoristů Borisi Šťastnému za spolupráci.
Tomio Okamura
