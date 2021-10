Okamura (SPD): EU chce zničit zemědělství evropských států

reklama

Kvůli Evropské unii přijde šílené zdražování potravin a hlavně masa. Počet lidí pociťujících nedostatek potravin by se zvýšil nejméně o 22 milionů. Souvisí to s novou strategií EU „Farm to Fork“. Podle mého názoru je záměrem EU, aby lidé téměř přestali jíst maso, protože to bude enormně drahé. V EU se již prakticky nebude nic pěstovat. EU chce zničit zemědělství evropských států. Musíme vystoupit z EU, nebo nás EU zničí! Již nyní nejsme potravinově soběstační a toto by nás úplně dorazilo! Musíme budovat vlastní soběstačnost navzdory EU!

Velké zdražení přinese například požadavek EU na snižování zemědělských emisí metanu a dusíkatých plynů o dvacet až třicet procent. „Podle studií Copa-Cogeca (evropské zájmové zemědělské sdružení –? pozn. red.) by významně klesla produkce evropského zemědělství, počet lidí pociťujících nedostatek potravin by se zvýšil nejméně o 22 milionů a současně by poklesl vývoz zemědělsko-potravinářských výrobků a zvýšil by se dovoz ze třetích zemí,“ uvádějí zemědělci.

Pod dopis se podepsali představitelé Zemědělského svazu, Potravinářské komory, Agrární komory a Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků a Slovenské poľnohospodárské a potravinárské komory. Evropský parlament strategii schválil…

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Mnoho návrhů ve strategii je podle zemědělců ve vzájemném rozporu. „Například je cílem snížení emisí metanu z chovů, což povede ke snížení stavů hospodářských zvířat. Tím vznikne vyšší potřeba dodání živin, ale jiný cíl stanovuje snížení spotřeby těchto živin. Hrozí tak nejen ztráta úrodnosti, ale i organické hmoty, a tím poškození zemědělských pozemků,“ zdůrazňuje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Zemědělci se obávají také snížení produkce potravin a jejich následného zdražení. „Pokud jde o živočišnou výrobu, studie z univerzity v Kielu poukazuje na dvacetiprocentní snížení produkce hovězího masa v EU a sedmnáctiprocentní snížení produkce vepřového masa,“ říká Pýcha. „U hovězího masa nastane zvýšení ceny téměř o šedesát procent, u vepřového téměř o 48 procent a u mléka o 36 procent. U obilovin to bude o 12 procent a u olejnin o 18 procent,“ vypočítává.

Evropa podle něj také neřeší, zda bude o podporované typy potravin zájem a zda na ně lidé budou mít. Do roku 2030 má být podle některých unijních cílů čtvrtina půdy v ekologickém režimu.

„V Evropské unii jsme na osmi procentech a máme to za devět let zvýšit na 25 procent, to je třikrát tolik,“ doplňuje předseda Zemědělského svazu. Není si jistý, zda tolik lidí na konzumaci dražších biopotravin přejde.

