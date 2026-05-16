Zeman, Bohdalová, Slováček. Hvězdná autogramiáda dnes v Praze

Svět knihy má dlouhou tradici, stejně tak nakladatelství Olympia, ze kterého v uplynulých letech díky novému vedení vzešlo hned několik bestsellerů a knižních hitů. Ti nejslavnější autoři Olympie se dnes představí návštěvníkům veletrhu a čtenářům.
Bývalý prezident republiky Miloš Zeman bude podepisovat knihu svých hradních pamětí Prezidentský úděl, nejslavnější česká herečka Jiřina Bohdalová čtenáře potěší podpisy do své knihy Prababičky pravnoučatům a hudebník Felix Slováček bude prezentovat knihu Anička o své dceři, talentované zpěvačce, která podlehla rakovině.
“Na právě probíhajícím veletrhu Svět knihy na Výstavišti v pražských Holešovicích se v sobotu 16. května odpoledne sejdou exprezident Miloš Zeman a herečka Jiřina Bohdalová. Dostaveníčko mají ve stánku Nakladatelství Olympia v hale Z, které vydává jejich knihy,” uvádí Luboš Procházka z nakladatelství Olympia.
Podle jeho slov se Bohdalová u stánku Olympie objeví už dnes v 15 hodin, kde bude mít zrovna autogramiádu své knihy Prezidentský úděl Miloš Zeman. Právě tam dorazí i fanoušci Bohdalové, jimž podepíše svoji kuchařku Prababičky pravnoučatům a pak si chce se svým velkým přítelem pozdravit a popovídat,” sděluje Procházka.
"Jiřinku vždy velmi rád vidím a když jsem se dozvěděl, že na veletrhu Svět knihy bude také, začal jsem se ještě více těšit," říká k setkání prezident Zeman, který se na začátku své autogramiády před 15. hodinou ještě pozdraví s Felixem Slováčkem, který na Světu knihy bude podepisovat knihu o své dceři nazvanou Anička.
Harmonogram dnešních autogramiád ve stánku Nakladatelství Olympia, hala Z:
11:00 - 12:00 - Případ Chvalkovský, Václav Junek
12:00 - 13:00 - Zrod legendy, Libor Šprysl s Lucií Zedníčkovou
13:00 - 14:30 - Anička, Felix Slováček
15:00 - 15:30 - Prezidentský úděl, Miloš Zeman
15:30 - 16:00 - Prababičky pravnoučatům, Jiřina Bohdalová
16:30 - 17:00 - Láska s příchutí manga, Luboš Procházka
