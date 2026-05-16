Okamura šel k památníku s mikrofonem u úst. „Ti dva redaktoři nemají žádnou pietu“

Bývalí reportéři České televize Zuzana Černá a Václav Chronek, kteří stojí za projektem PastVina, připravili kritickou reportáž zaměřenou na SPD, ministerstvo obrany a Český svaz bojovníků za svobodu. Chtěli vědět, proč ministerstvo na pořádání pietních akcí opět spolupracuje s organizací, se kterou Jana Černochová přerušila všechny kontakty.
Projekt PastVina podle dostupných informací oficiálně zahájil činnost loni v listopadu a jeho tvůrci se zaměřují na investigativní reportáže, politické zákulisí či témata spojená s veřejnými financemi.
Černá a Chronek dříve působili v České televizi v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT, kde se věnovali především kauzám korupce, politických vazeb a veřejné kontroly státních institucí.
Redaktorka Černá se už pod veřejnoprávní vlajkou stala známou svými sprinty s kamerou za politikem, odcházejícím chodbou či ulicí.
Nyní se proti jejímu chování předseda SPD Tomio Okamura. Ten zveřejnil video z pietního aktu na Kobyliské střelnici v Praze, kde probíhala pieta k výročí konce druhé světové války. Právě zde bývalí reportéři ČT Zuzana Černá a Václav Chronek na Okamuru čekali a podle něj opakovaně narušovali průběh pietní akce.
Kontrast je podle šéfa hnutí SPD o to výraznější, že dvojice vystupuje jako investigativní novináři upozorňující na morálku veřejného života a společenské hodnoty, zatímco se při samotném uctění památky obětí nacismu měli chovat zcela nevhodně a nepřestali ani přes upozornění.
„Bývalí redaktoři ČT Chronek a Černá se snažili narušit pietní akt k uctění památky obětí nacismu na Kobyliské střelnici v Praze a i přes upozornění nepřestali. Tak jsem si to zase natočil,“ poznamenal Okamura na sítích, kde se objevilo video chování novinářů, pořízené lidmi z Okamurova týmu.
Předseda Poslanecké sněmovny se účastnil oficiálního ceremoniálu k výročí konce druhé světové války, který se konal v Praze na Kobyliské střelnici. Na zdejším popravišti nacisté zastřelili stovky lidí, jen během heydrichiády od 30. května do 3. července 1942 zde bylo zastřeleno 539 lidí. Včetně generála Aloise Eliáše, spisovatele Vladislava Vančury, nebo duchovního Vladimíra Petřeka, který organizoval úkryt parašutistů v chrámu v Resslově ulici.
„Tady máme pietní akt, kdy tu uctíváme památku boje za vlast, a podívejte se, jak tito dva redaktoři nemají žádnou pietu a do poslední chvíle obtěžují, přestože tady jdu spolu s ostatními občany uctít pietu,“ říká Okamura ve videu.
Na záznamu je vidět, jak Zuzanu Černou slušně žádá, aby respektovala, že se koná pietní akt. Černá mu přesto dál pokládá otázky, kráčí vedle něj a přikládá mu mikrofon k ústům. Předseda SPD reportérce vysvětloval, že na otázky odpovídá rád, ale pouze seriózním novinářům.
Samotná výše zmíněná reportáž PastViny kriticky popisuje návrat Českého svazu bojovníků za svobodu do oficiální spolupráce se státem po nástupu nové vlády, ve které figuruje SPD. Autoři zmiňují mimo jiné předsedu svazu Jaroslava Vodičku, jeho minulost, financování organizace či údajné vazby na SPD a Jindřicha Rajchla.
V reportáži zaznívá také jméno ministra obrany Jaromíra Zúny, který podle autorů obnovil spolupráci ministerstva se svazem. Autoři textu zároveň tvrdí, že kolem svazu vzniklo nové politické propojení mezi částí SPD, PRO a lidmi kolem Českého svazu bojovníků za svobodu. Kriticky se vymezují i vůči financování organizace ze státních prostředků a zpochybňují směřování spolku pod současným vedením.
Český svaz bojovníků za svobodu vznikl v roce 1990 jako sdružení veteránů druhé světové války a jejich potomků. Věnuje se dominantně připomínkám událostí spojených s druhou světovou válkou, zejména v regionech. Některé skupiny jej začaly kritizovat poté, co se v roce 2011 stal jeho předsedou Jaroslav Vodička. Kritice čelil především kvůli své blízkosti k prezidentu Zemanovi. Po nástupu Fialovy vlády mu byla škrtnuta již přidělená šestimilionová dotace a ministryně Jana Černochová se svazem ukončila veškerou spolupráci a zasadila se o vystěhování všech jeho kanceláří v ministerských budovách.
Podle Tomio Okamury je práce svazu důležitá a na mnoha pietních místech v odlehlých oblastech je často jediným, kdo pietní místo udržuje.
