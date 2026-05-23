Okamura (SPD): Je to naprosto symbolické!

24.05.2026 16:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Sudetští Němci pořádají svůj sjezd na 80. výročí od popravy kata českého národa a „sudetského“ Němce K. H. Franka a je to i výročí komunálních voleb, ve kterých pronacistická SdP získala zhruba 90 procent hlasů v českých zemích žijících Němců. Je to naprosto symbolické! Proto je třeba znovu zdůraznit, že odsun Němců na základě tzv. Benešových dekretů a mezinárodního práva byl naprosto spravedlivý a správný.

V Protektorátu Čechy a Morava působil Karel Hermann Frank od dubna 1939 jako státní tajemník Úřadu říšského protektora, od srpna 1943 jako německý státní ministr pro Protektorát Čechy a Morava. V roce 1946 byl na základě rozsudku českého soudu popraven za svůj podíl na válečných zločinech, mj. za svoji roli ve vyhlazení obce Lidice.

Dne 22. května 1938 začala první etapa komunálních voleb v roce 1938. V pohraničních německy mluvících oblastech drtivě zvítězila Sudetoněmecká strana SdP, usilující o zničení Československa a přičlenění oblastí k Německu. Zvítězila se ziskem zhruba 90 % hlasů. Volilo ji podle údajů 1 161 726 Němců.

V létě roku 1938 měla SdP 1 300 000 členů (ze tří milionů Němců). Největší česká strana měla v té době 670 000 členů (ze 7,5 milionu Čechů).

Z těch 1 300 000 členů bylo po rozpuštění na podzim 1938 přičleněno do nacistické NSDAP 520 000 lidí. Toto číslo představovalo abnormálně vysoký podíl. Sudety měly díky tomu nejvyšší hustotu členů NSDAP ze všech žup v Německu (kolem 17 % dospělých Němců v regionu oproti celoněmeckému průměru kolem 8 %).

Benešovy dekrety , historie , Okamura , sjezd , sudety , SPD , SDL

