Okamura (SPD): Likvidační zásah do průmyslu, energetiky i životní úrovně občanů

12.01.2026 6:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Green Dealu.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

SPD odmítá klimatický cíl EU snížit do roku 2040 emise tzv. skleníkových plynů o 90 %, protože jeho dosažení v zemích EU nijak neovlivní klimatické změny a rovněž je pro Českou republiku ekonomicky i technologicky nereálný. Znamenal by likvidační zásah do průmyslu, energetiky i životní úrovně občanů. Náklady na jeho realizaci přesahující tři biliony korun by závažně poškodily konkurenceschopnost české ekonomiky a vyvolaly by dlouhodobé výrazné zvýšení cen energií.

My naopak prosazujeme ochranu energetické soběstačnosti České republiky, odmítnutí radikální dekarbonizační politiky a chceme se postavit proti těmto požadavkům i vůči institucím EU. Prioritou je pro nás realistická energetická strategie, která zajistí dostupné energie a stabilitu pro domácnosti i průmysl.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Green Dealu.