Okamura (SPD): Likvidační zásah do průmyslu, energetiky i životní úrovně občanů

SPD odmítá klimatický cíl EU snížit do roku 2040 emise tzv. skleníkových plynů o 90 %, protože jeho dosažení v zemích EU nijak neovlivní klimatické změny a rovněž je pro Českou republiku ekonomicky i technologicky nereálný. Znamenal by likvidační zásah do průmyslu, energetiky i životní úrovně občanů. Náklady na jeho realizaci přesahující tři biliony korun by závažně poškodily konkurenceschopnost české ekonomiky a vyvolaly by dlouhodobé výrazné zvýšení cen energií.
My naopak prosazujeme ochranu energetické soběstačnosti České republiky, odmítnutí radikální dekarbonizační politiky a chceme se postavit proti těmto požadavkům i vůči institucím EU. Prioritou je pro nás realistická energetická strategie, která zajistí dostupné energie a stabilitu pro domácnosti i průmysl.
Tomio Okamura
