Okamura (SPD): Měli bychom pořádně zdanit nadnárodní korporace

Velké nadnárodní korporace, jako jsou Google, Facebook nebo Amazon, vydělávají v Evropě obrovské peníze – daně zde ale platí jen minimálně. Rakousko proto hodlá zavést vlastní daň z digitálních služeb, které by příjmy těchto a podobných firem podléhaly. Záměr v sobotu oznámil rakouský kancléř Sebastian Kurz. „Cíl je jasný. Zdanit společnosti, jako je Facebook a Amazon, které vydělávají vysoké sumy on-line, ale sotva platí daně,“ řekl. To samé prosazuje v ČR také naše hnutí SPD, ale vláda Andreje Babiše to odmítá.

Studie, kterou si nechala zpracovat Evropská komise, tvrdí, že jen dva nejsilnější technologičtí hráči – Google a Facebook – připravili Evropany jen v letech 2013 až 2015 na daních o 5,4 miliardy eur (asi 141 miliard korun). Google prý odvedl mimo Evropu 9 procent ze svých tržeb. V Evropské unii jen 0,82 procenta. To ale ještě není nic proti Facebooku, který na trzích mimo Evropu odváděl mezi 28 a 34 procenty svých tržeb. V Evropské unii 0,03 až 0,10 procenta.

Zdanit tyto globální giganty chce i Francie. Tím bychom se měli také inspirovat. Měli bychom pořádně zdanit nadnárodní korporace, které od nás odvádí obrovské zisky, ale daní zde minimálně. Neměli bychom ždímat drobné české podnikatele, jak bohužel činí Andrej Babiš. Na velké nadnárodní korporace si netroufne, a tak daňovou zátěž přesouvá na poctivé české občany, kteří nemohou svůj zisk odvádět do zahraničí a nemohou si zajistit „daňovou optimalizaci“.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV