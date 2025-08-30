Okamura (SPD): Nařizovat něco bolševicky shora je nesmysl

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákazu spalovacích motorů

Okamura (SPD): Nařizovat něco bolševicky shora je nesmysl
Zákaz spalovacích motorů od roku 2035 je mimo realitu. Proti EU se postavily už i automobilky. Evropští výrobci automobilů se obrátili na Evropskou komisi s požadavkem na revizi plánů na snižování emisí. Zákaz spalovacích motorů na území Evropské unie, který by měl začít platit za deset let, už podle nich není realistický. Varují, že by emisní pravidla mohla oslabit automobilový průmysl i jeho dodavatelskou síť. To SPD říká již od počátku. Naprosto odmítáme zákaz aut se spalovacími motory, Green Deal EU i systém emisních povolenek.!

„Evropský plán transformace automobilového průmyslu musí přestat být idealistický a uznat současné průmyslové a geopolitické problémy,“ uvedli v dopise podle Bloombergu prezident Evropského sdružení výrobců automobilů Ola Källenius a šéf Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu Matthias Zink.

„Splnit cíle v oblasti emisí oxidu uhličitého do roku 2035 je prostě už nereálné,“ pokračují. Toto oznámení poukazuje i na rostoucí napětí mezi klimatickými ambicemi a ekonomickými tlaky. Automobilky sice na trh uvedly již desítky modelů elektroaut, ta ale celkově tvoří jen patnáct procent prodejů.

Výrobci nadále generují většinu svých zisků právě z vozů se spalovacími motory, a to především z drahých SUV a prémiových modelů. Pod tlakem jsou ale i dodavatelé. Propouštění oznámil například Continental, s poklesem ziskovosti se potýká i Valeo zaměřené na vývoj a hi-tech řešení pro chytrou mobilitu a autonomní řízení. Analytici očekávají, že tyto tlaky podnítí i další restrukturalizaci, upozornil iDnes.

Přechod na elektromobilitu, který nyní probíhá v EU, zvláště ohrožuje ekonomiky střední a východní Evropy, včetně Česka. Kromě něj také třeba Slovensko či Maďarsko. S přechodem na elektromobilitu totiž souvisí nyní stále akutnější hrozba výraznějšího nárůstu podílu čínských elektrovozů na trhu EU. Pokud by k takovému nárůstu došlo, v Česku v příštích pěti letech přijde v autoprůmyslu o práci přibližně 75 000 lidí, plyne z nové studie Mezinárodního měnového fondu.

„Ztráta tržního podílu evropských výrobců na automobilovém trhu EU by totiž mohla znamenat trvalý pokles poptávky po vozech, na jejichž výrobě jsou nyní poměrně vysoce závislé právě zmíněné ekonomiky střední a východní Evropy,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

Studie MMF analyzuje vývoj v rámci scénáře, kdy by během následujících pěti let došlo k navýšení čínského podílu na trhu EU o patnáct procentních bodů v porovnání se situací v letech 2016 až 2019. Podíl čínských vozů na trhu EU by tak nakonec činil 16,3 procenta.

Nejhůře zasaženo by v tomto scénáři bylo v rámci EU Slovensko, kde by o práci v autoprůmyslu přišla 2,6 procenta celkového ekonomicky aktivního obyvatelstva. V Maďarsku by to bylo 1,7 procenta, v Česku pak pod 1,5 procenta. Český percentuální údaj odpovídá v absolutním vyjádření zhruba 75 000 lidí.

Nemáme nic proti elektromobilitě, pokud se vyplatí. Ale nařizovat něco bolševicky shora je nesmysl. Problémem elektroaut je především krátký dojezd, dlouhá doba nabíjení, nedostatek nabíjecích míst, nedostatek kapacit přenosové soustavy, nedostatek kapacit výroby elektřiny při přechodu na elektroauta v neposlední řadě obrovský problém při hašení baterií elektroaut. Holt Brusel si bolševicky myslí, že poručí větru dešti.

