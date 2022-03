Okamura (SPD): Navržený státní rozpočet je proinflační a protirůstový

reklama

Vážené dámy a pánové,

dnes budeme tady ve Sněmovně hlasovat o finálním vládním návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Hnutí SPD nepodpoří státní rozpočet, jelikož vláda Petra Fialy neřeší zdražování a místo aby vláda škrtla peníze nepřizpůsobivým, politickým neziskovkám, solárním baronům, tak škrtá peníze slušným a pracujícím občanům. Hnutí SPD podporuje slušné občany a z toho nebudeme ustupovat.

Je nutné, abych tady zdůraznil, že vláda Petra Fialy v rozpočtu na letošní rok snižuje podporu zdravotně postiženým občanům, snižuje podporu rodičům samoživitelům, snižuje podporu důchodcům a snižuje podporu studentům. S tím SPD zásadně nesouhlasí. Navíc vláda přináší snížení úrovně zdravotní péče, nízké ohodnocení potřebných profesí, jako jsou například hasiči, policisté, vojáci, nepedagogičtí pracovníci a tak dále.

Tento vládou Petra Fialy navržený státní rozpočet je zároveň proinflační a protirůstový, protože omezuje investice. Já bych vás poprosil jenom o klid. Paní místopředsedkyně? Tak, evidentně stačila jenom moje výzva. Ano.

Zároveň vláda Petra Fialy z ODS stále nepřichází - (Obrací se ke stolku zpravodajů, kde se poslanci hlasitě baví.) Můžete být v klidu, trošku, prosím vás?

Zároveň vláda Petra Fialy z ODS stále nepřichází s opatřeními na pomoc lidem a firmám, zasaženým rostoucími cenami energií a pohonných hmot, například po vzoru Polska, Maďarska a Slovenska, v dočasném snížení daní na základní potraviny a energie, stanovení maximální ceny pohonných hmot či energií, dočasné zmrazení úrokových sazeb u hypoték a tak podobně.

Poslanci SPD proto připravili desítky pozměňovacích návrhů, konkrétně 21, v přesunech jednotlivých kapitol o celkovém objemu téměř 60 miliard korun. Rozhodně nechceme ubírat peníze našim slušným a pracujícím občanům, kteří jsou pro nás na prvním místě.

V souvislosti se státním rozpočtem musím dále říct, že ani v tento moment neznáme, jak se vláda Petra Fialy rozhodne v příštích dnech o tom, za kolik miliard chce vyvézt zbraně na Ukrajinu, kolik budou stát případně přesuny vojáků, o kterých vláda rozhodne, kolik Ukrajinců k nám přijde a bude čerpat nejen státní podporu, ale také zdravotní pojištění. To vše bude rozhodovat s plnou odpovědností vláda Petra Fialy nehledě na dnes odsouhlasený rozpočet.

V České republice je od počátku rusko-ukrajinského válečného konfliktu k dnešnímu dni odhadem 150 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a počet nadále stoupá. Hnutí SPD podporuje materiální a humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům na nezbytnou dobu. Na nezbytnou dobu. Zároveň ale nemůžeme zavírat oči nad tím, že zaznamenáváme velké množství zpráv od našich občanů, kteří mají v souvislosti s touto velmi početnou uprchlickou vlnou obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, situaci na pracovním trhu, bezpečnost, a naše občany trápí také zdražování energií, pohonných hmot, potravin a bydlení. Ze strany vlády Petra Fialy z ODS i ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN stále chybí přes opakované výzvy informace o plánu, jakým konkrétním způsobem chce vláda tyto klíčové oblasti řešit, aby nebyl narušen sociální smír v naší republice.

Navíc vláda minulý měsíc odsouhlasila škrtnutí 14 miliard korun pro zdravotní pojišťovny, což i s ohledem na současnou situaci zhorší dostupnost zdravotní péče. S tím hnutí SPD nesouhlasí.

Vláda by měla osekat na maximum zbytné výdaje. To ale neudělala. A nejen to. Vláda neuvěřitelně plýtvá veřejnými penězi. Podle mluvčího Ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba dává stát jen za látky od společnosti Pfizer 750 miliónů korun měsíčně. Přitom ale zájem o očkování rapidně klesá a řada vakcín se likviduje. Podle informací Hospodářských novin stát nechal zlikvidovat vakcíny za zhruba 200 - 250 miliónů korun, tedy za čtvrt miliardy korun. To jsou peníze, které bychom jistě uměli využít jinak než je dát za vakcíny, které se vyhodí do kanálu. Podle informací Hospodářských novin není ani možné nepotřebné vakcíny poslat do jiných zemí, není totiž o ně zájem. Stát vakcíny ničí, protože o ně téměř nikdo nestojí. A mají samozřejmě dobu expirace.

Mezi farmaceutickou společností Pfizer a Českou republikou jsou přitom dodávky vakcín nasmlouvány do konce roku 2023. Tímto způsobem dochází k plýtvání finančních prostředků a Ministerstvo zdravotnictví řízené Vlastimilem Válkem z TOP 09 v tomto případě nekoná s péčí řádného hospodáře, jak vyžaduje zákon.

Alarmující je také situace kolem Novavaxu. Vláda objednala 772 tisíc nových vakcín tohoto typu. Ve dvoudávkovém schématu je to vakcína pro 386 tisíc lidí. O vakcínu, která měla přesvědčit prý i odmítače, ale téměř nikdo nemá zájem. Na očkovací dávku od firmy Novavax se ke konci února zaregistrovalo pouze 8 tisíc lidí.

Chybné objednávky vakcín jsou jen ukázka vládou vyhozených peněz, konkrétně toho, co se děje u pana ministra zdravotnictví z TOP 09 Vlastimila Válka.

Dalším příkladem, na který upozornil například ekonom Vladimír Pikora, jsou dotace, což v praxi znamená obvykle, že se vezmou peníze daňových poplatníků a těch, kdo jsou úspěšní a efektivní, a dají se těm neefektivním. Tady ale musím uvést výjimku, jako například naše zemědělce, kteří by se bez dotací uživili, ale nesměla by je likvidovat jejich konkurence ze Západu a z Polska, kde tamní zemědělci dostávají vysoké dotace.

Jako milovníkovi fotbalu a hokeje se mi to říká s těžkým srdcem, ale ukázkovým příkladem vyhozených peněz je způsob využití dotace pro fotbalovou asociaci České republiky, kde vedení asociace létalo soukromými lety. Půlmiliardová dotace by se měla přece využívat na podporu sportu, což je jednoznačně záslužná věc.

Když to shrnu, u dotací, které vláda vyhazuje neefektivně oknem, platí Haškův pozměněný citát ze Švejka: To se nám to hoduje, když nás druzí dotují.

Znovu se potvrzuje, že vláda není schopna řešit rostoucí inflaci a drakonicky rostoucí ceny energií pohonných hmot i zdražování potravin a bydlení pro naše občany a firmy.

Česká Fialova vláda jako jediná země v rámci V4 dosud nepřestavila ani nerealizovala žádný plošný funkční plán zlevnění cen energií, potravin, bydlení či pohonný hmot pro občany.

Za hnutí SPD ještě dodám, že zároveň odmítáme nerealistický plán Green Deal, takzvaný Zelený úděl, prosazovaný Evropskou unií. Což je také jeden ze zásadních důvodů, proč se tady zdražují energie. Stamiliardové prostředky je podle našeho názoru nyní nutné věnovat na posílení naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti.

Vláda funkčně pro občany neřeší ani zdražování pohonných hmot. Vládou navržené zrušení silniční daně, či přimíchávání biosložek do paliv, zásadní zlevnění nepřinese. Tento vládní návrh považuji za selhání vlády a z krátkou dobu to všichni uvidí. Zrušení přimíchávání biosložek do paliv přinese zlevnění cirka v průměru korunu, jednu korunu, na litr pohonné hmoty. Navržené zrušení silniční daně se běžných soukromých občanů a rodin netýká.

To znamená, vládou představené návrhy na zlevnění ceny pohonných hmot na včerejší tiskové konference byla výsměch občanům. Byla to ukázka toho, že vláda Petra Fialy vůbec nepochopila závažnost situace. Já tady říkám jasně, že jestli vládní koalice ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů neumí vyřešit drahé energie, drahé pohonné hmot, drahé základní potraviny a drahé bydlení, tak podejte demisi.

Máme skoro půl roku po volbách. Skoro půl roku má vaše vládní pětikoalice většinu v Poslanecké sněmovně. Je už na čase si přiznat, že premiér Petr Fiala na to prostě manažersky nemá. Není to krizový manažer. Vidí to úplně všichni, všichni to vidíme. Protože vlády v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, už vlády dávno situaci řeší. Dávno už tam v těchto zemích začala fungovat řešení.

Slovenské domácnosti budou dostávat elektrickou energii až do konce roku 2024 za cenu, za níž ji odebírají nyní. Slovenská vláda to oznámila už v únoru. Slovenské rodiny by tak měly na účtech za elektřinu až do roku 2024 ušetřit celkem asi miliardu eur, což je cca 25 miliard korun, které ušetří slovenská vláda slovenským peněženkám, slovenským občanům.

Udělá už vláda Petra Fialy konečně něco pozitivního pro naše občany? Znovu říkám, jestli vláda Petra Fialy neumí vyřešit drahé pohonné hmoty a energie, tak podejte demisi. Vy jste i zadarmo drazí a to doslova. Například v Polsku snížili už na začátku února DPH z pohonných hmot z 23 na 8 %. Proto čeští občané jezdí tankovat do Polska. Maďarsko stanovilo maximální možnou cenu pohonných hmot zhruba na 33 korun za litr. Vláda Petra Fialy nedělá pro české občany vůbec nic.

Vy vysáváte peněženky českých občanů, platí předražené složenky, předražené pohonné hmoty, zatímco v okolních zemích všichni už tu situaci řeší a už dávno zlevňují tyto klíčové komodity pro všechny občany a firmy. To znamená, tady všech 10 milionů lidí v naší republice doplácí na vaší neschopnost nebo na vaši nechuť to řešit. Vy nejste vláda pro občany České republiky, pro ty běžné lidi. Možná jste vláda pro elity, ale to není většina občanů České republiky.

To znamená, jenom připomínám, že ceny pohonných hmot stouply zatím v důsledku obchodních spekulací jenom za poslední týden na 50 korun za litr z předcházejících 35 korun. A vy to vůbec neřešíte. Na naše občany vaše vláda čas nemá. Už tady půl roku máte většinu ve Sněmovně - a není pravdou, když tady někdo bude říkat, že vaše vláda byla jmenována v prosinci, to sice pravda je, ale poslaneckým návrhem jste tady dávno už do Sněmovny vaše návrhy mohli dát a v prosinci už jsme je tady mohli prohlasovávat. Problém je, poslanci vládní koalice, těch 108, nemá nic připraveného, takže ani neměli co navrhnout.

Protože jste obelhali veřejnost loni v kampani, kdy jste tady rok říkali, že jste připraveni vládnout jak programově, tak personálně. A teď to lidi vidí na vlastní oči. Poláci mají levnější benzín. Maďaři mají levnější benzín, mají levnější základní potraviny, protože vláda přikročila ke snížení DPH. Slovenská vláda pomohla občanům plošně, plošně. Vy jste ani jedno plošné řešení nenavrhli, nic, nula. A ještě lidé píší, že jsou ještě občané šikanováni, když si v Polsku natankují, jestli se nenatankovali moc. Ze strany celníků, kteří spadají pod ministra financí Zbyňka Stanjuru. Ti celníci za to nemůžou, ti jsou pod služebním zákonem, můžou za to vládní politici.

Cena plynu na burze překonala minulý týden 200 euro za MWH. Přitom před rokem stála jedna MWH celkem 17 euro. Současná koaliční vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN opoždění až nyní začíná - samozřejmě pouze verbálně - hovořit o potřebě změna v energetické koncepci. Já vám říkám, že je velké štěstí, občané mají velké štěstí, že je pouze mírná zima a občané v rodinných domech a na vesnicích mají stále možnost přitápět si kamny na tuhá paliva. Mají velké štěstí, protože tady vládne tak neschopná vláda, že kdyby tady nebyla mírná zima, tak je řada občanů v zoufalé situaci. Protože nebudou mít ani na to si pořádně zatopit řada rodin.

To je nejhorší vláda od roku 1989 a píše mi to už obrovské množství lidí. Můžete se podívat i na mé sociální sítě, sleduje mě kolem 300 tisíc občanů České republiky jenom na Facebooku. Mají toho dost už té vaší vlády. Protože příjmy zůstávají stejné, ale výdaje se zvyšují a vy neděláte vůbec nic pro české občany, nic. A cokoliv, co uděláte, tak samozřejmě bude zase dobře v tom, že to bude opět a opakovaně, jak už to bývá tady pravidlem, i díky tlaku SPD, že vás do toho konečně dotlačíme.

Ale to, že jste zadarmo drazí protože v únoru už okolní země i z V4 ulevily občanům a naši občané musí platit všechno draze, protože vy jste jim nic nenabídli, to je jasné, to už vidí úplně všichni. Sami jste si přidali tři ministry navíc. Místo 15 ministrů je 18 ministrů. Protože jste pětikoalice a bylo málo korýtek. Kapitola Úřadu vlády - protože teď tady mluvíme o státním rozpočtu - v tom vašem návrhu je jedna z mála kapitol, kde si navyšujete, protože potřebujete téměř sto dalších lidí na aparát pro ty tři nové ministry. Desítky milionů korun navíc ročně pro ně potřebujete.

Přitom jste lhali minulý rok - tuším, že to bylo v listopadu nebo v prosinci - že ty tři ministři navíc nebudou žádné vícenáklady. Všichni jsme v médiích slyšeli. Vy si lžete normálně do kapsy a už se zamotáváte do svých vlastních lží. Všichni jsme to v médiích slyšeli, když jste říkali, že ti tři noví ministři - je to paní Langšádlová, ten jeden ministr z TOP 09, pak je to pan Šalomoun, to je ten z Pirátů, ministr pro legislativu, pak ten třetí je ministr Bek, to je hnutí STAN, ten ministr pro evropské záležitosti. Tři nové funkce, tři noví ministři. Lhali jste veřejně lidem i médiím a teď pro ně navyšujete v kapitole rozpočtu desítky milionů korun navíc na jejich aparát. Zřejmě pro zase různé "zasloužilé" politické spolupracovníky. A nejenom pro ty je to navýšení.

Takže vy pro sebe máte, sami jste si přidali, sami u korýtek chrochtáte nahlas, sosáte plnými doušky, ale na občany, pro občany České republiky, žádný návrh nemáte, jak ulevit jejich peněženkám.

Samozřejmě v souvislosti s drahými energiemi hnutí SPD také jasně odmítá, už opakovaně vás k tomu vyzýváme, vládu, nejenom abyste odmítli ten Green Deal Evropské unie. My si musíme prostě zajistit sami energetickou bezpečnost a soběstačnost. Ale také je potřeba jasně odmítnout, a jasně odmítáme v SPD, systém obchodování s emisními povolenkami prosazený v Evropské unii, který tlačí ceny energií nahoru. Česká republika musí odstoupit od obchodování s energiemi na energetické burze v Lipsku. Nemá žádnou logiku a je to kvůli vám, kvůli vládě, ale i kvůli té předešlé vládě, že my tady vyrábíme levnou energii, pak nám ji v zahraničí zdraží a pak si čeští občané tu původně levnou energii vyrobenou v České republice draze kupují zpátky. Kdo to kdy viděl, tenhleten zrůdný systém? A lidi na to nemají. To je ten problém, že lidi na to už nemají, nemají peníze. A SPD je tady pro slušné lidi, pro ty slušné lidi, pro důchodce, pro pracující občany. My tady nejsme pro nějaké nepřizpůsobivé, kteří si teď zívají, protože vy jste jim ještě valorizovali dávky.

Takže když to znova shrnu a znovu to musím zopakovat, už potřetí, tuším, tady ve svém projevu - je již téměř půl roku po volbách a vláda Petra Fialy z ODS neudělala po celou dobu vůbec nic pro občany, aby zlevnila energie, potraviny, či zlepšila dostupnost bydlení. My konkrétní návrhy také přinášíme i v rámci našich pozměňovacích návrhů, k tomu se dostanu za chvíli. A jsem zvědavý, jestli pro to bude vaše vláda hlasovat, protože když sami jste neschopní, naše návrhy odmítáte, sami nic nenavrhujete, tak znova vám nastavíme dneska při hlasování zrcadlo, vaší vládní pětikoalici - ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráti - kteří ničí peněženky českých občanů. Vládě Petra Fialy totiž evidentně vůbec nedošlo, co se tady děje, jak závažný je problém toho zdražování pohonných hmot, energií, bydlení a potravin pro občany, jak fatálně to ovlivňuje většinu občanů České republiky. Vy jste jak na Marsu, vy žijete v té své luxusní vládní bublině a vůbec nevíte, jak žijí běžní lidé. Já se ptám - udělala vládní pětikoalice ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátu pro naše občany vůbec něco za těch téměř půl roku, co tady máte většinu? Odpověď je - nic. Nic. Tady žádné plošné řešení, žádný plošný návrh zlepšení životní úrovně českých občanů jste nepředložili. Znova říkám, to jsem tady nezažil. Nejsem v politice tak dlouho, ale pár let tady jsem. Já jsem takhle příšernou vládu ještě nezažil, která ani po půl roce, ta vládní většina, není schopna prosadit ani jeden plošný návrh, který by zásadně zlepšil úroveň, životní úroveň českých občanů.

Před volbami tvrdili opakovaně strany této vládní koalice - ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN - že jsou na vládnutí připraveny. Potvrzuje se, že to byly pouze lživé sliby voličů. Vyzýváme, jménem hnutí SPD vyzývám současnou vládu, aby začala tyto věci, které pálí naše občany, konečně řešit. Je to povinnost vlády vůči občanům. Vláda České republiky má k dispozici regulační nástroje podobně jako Polsko anebo Maďarsko, ale i Slovensko, ale nekoná. Vláda česká nekoná. Vláda Petra Fialy z ODS není schopna řídit stát a nechá se pouze vléci sledem událostí, na které reaguje pozdě, špatně anebo vůbec. A proto znovu opakuji, měli byste podat demisi, už je toho dost. Lidé se dostávají do obrovských sociálních problémů, lidé už nemají peníze. Mně píše obrovské množství zoufalých voličů a já myslím, že už to opravdu stačí. Přiznejte, že na to nemáte, že nemáte nic připravené a položte to, protože se potom Česká republika nedoplatí, protože až lidé budou v exekucích, dluhových pastech, nebudou mít na základní potřeby, už bude pozdě. A už těch lidí je řada.

Ale zpátky ke státnímu rozpočtu jako celku. Je třeba, jak vyplývá i z mého projevu, je třeba od základu překopat rozpočet a systém čerpání státních peněz. Je třeba změnit dotační filosofii, která je dnes doslova ekonomicky zvrhlá, protože ve jménu vyčerpání unijních dotací stát dotuje kdejakou hloupost, aniž by myslela na to, zda je to třeba a také na to, že to fakticky z velké části nakonec platíme ze svých peněz a že nic, žádná koruna ani z Bruselu není zadarmo.

Vážené dámy a pánové, nemá smysl, abych tady hodiny - a věřte mi, že těch problémů, co už nasekala tahleta vláda, nejenom, co se týče tohoto návrhu rozpočtu, ale kvůli tomu nicnedělání, nebo když něco udělá, tak ještě špatně, tak je tolik, že bych tady mohl mluvit i více než šest hodin, co jsem mluvil minule. A já vím, že by mi tady rádoby demokratické vedení Poslanecké sněmovny, v uvozovkách pochopitelně, zase skákalo do řeči, přerušovalo by mě, že nemluvím k věci, že je to nepohodlné, že to musíte poslouchat. Vy byste chtěli, abyste nás jako opozici měli na nějakých provázcích a mohli jste nás jenom vodit nebo umlčet. Ale my se umlčet nenecháme v SPD a naši voliči taky ne. Já za SPD budu do posledního dechu bojovat zas našich půl milionu voličů, více než půl milionu voličů, kteří nás volili. Budu bojovat a budu bojovat až do konce za to, aby měli lepší životy, aby měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti, občané České republiky, naši voliči. A můžete se klidně stavět na hlavu. Já vím, že typicky ministr vnitra Vít Rakušan začal už taky používat ty podpásové argumenty, začal špinit SPD, prý dezinformace nebo co. Tak kdy ministr vnitra konečně vysvětlí, kdo teda sponzoroval tu jejich kampaň Piráti - STAN. Dodnes neřekl, už je půl roku po volbách, kdo jsou koncoví majitelé firem, kteří sponzorovali volební kampaň pirátů a STAN. To je ministr vnitra? Dodnes to neřekl, pořád na to čekáme. To je přece úplně šílené. A tenhleten člověk tady říká u ostatních, ostatní lidi tady nálepkuje. Vždyť ten už to měl složit dávno přece.

A teď se vyjádřím krátce k našim pozměňovacím návrhům. Samozřejmě naši poslanci už se podrobně i jinak v minulosti k tomu vyjadřovali. Hnutí SPD navrhuje v několika pozměňovacích návrzích snížit odvody do Evropské unie. Zásadně snížit odvody do Evropské unie. Vy je zvyšujete, my je snižujeme, a řeknu proč. Protože např. naše poslankyně Karla Maříková z SPD navrhuje snížit peníze do Evropské unie a místo toho abychom podpořili české zdravotnictví, kde vyberete 14 miliard a zhoršujete zdravotní péči v České republice. Vláda zhoršuje dostupnost zdravotní péče v České republice. Víte, že jsem na to už tady upozorňoval před pár týdny a teď i v souvislosti s tou uprchlickou vlnou z Ukrajiny je to více než aktuální téma, udržet dostupnost zdravotní péče v České republice i pro občany České republiky. A vy snižujete. My to chceme zvýšit. Kdyby aspoň udržet, ale vy to chcete snížit. Takže my máme ten návrh přesně opačný. Vy snižujete a my to zase dorovnáváme.

Dále navrhujeme podpořit hasiče a policisty. To je náš návrh. Navrhujeme podpořit hasiče a policisty, kterým vaše vláda, vláda Petra Fialy, doslova ukradla již slíbené peníze od letošního roku. A SPD stojí pevně za hasiči, za policisty, podporujeme i vojáky, podporujeme i další potřebné profese. Úplně se tady zapomíná - už jsem o tom hovořil - na ty nepedagogické pracovníky, kteří pracují ve školách. Ano, učitelé dostali navíc, my jsme pro to samozřejmě hlasovali, ale co školníci, co uklízečky, co kuchařky? A takových profesí je spousta, my plošně chceme, aby ti lidé měli důstojné životy. A myslím, že není potřeba vyhazovat peníze do Evropské unie teď.***

Evropská unie nám naopak tady zdražuje životy Green Dealem, takže vy jí tam ještě sypete peníze, místo abyste pomohli českým občanům. Takže co se týče podpory policistů, hasičů, tak to tady navrhuje náš poslanec Radek Koten s Karlou Maříkovou, poslanci SPD. Dlouhodobě se věnují této problematice a podporujeme společně hasiče, policisty a ty další profese, o kterých říkáme. Vláda je naopak nepodporuje. Vláda je nepodporuje, SPD je podporuje. Takže tady navrhujeme ty pozměňovací návrhy, dali jsme si práci, aby se samozřejmě tady o tom hlasovalo.

Dále SPD - my těch návrhů máme opravdu, jak jsem říkal, poměrně hodně, ale navrhujeme také, a znovu říkám, uberme peníze Evropské unii, navrhujeme víc než 30 miliard Kč, aby se ubralo na odvodech do Evropské unie, a mimochodem navrhujeme podporu zemědělců českých, konkrétně například chovatelů prasat, protože jak víme, potraviny se zdražují, Češi rádi jí vepřové, nejsme soběstační v tom, ano, takže my, jeden z našich pozměňováků, náš poslanec Oldřich Černý z SPD velmi správně, někomu to může být k smíchu, to si umím představit, někomu z vlády, ale prostě my navrhujeme, ano, navrhujeme zvýšení podpory chovatelů prasat přes Státní zemědělský a intervenční fond. Ale i jiných producentů českých potravin, protože je potřeba zlevnit tyto základní komodity, mezi které jednoznačně vepřové v České republice patří.

Ano, co se týče snížení peněz do Evropské unie, a zase chceme navýšit výdaje pro řešení krizových situací a civilní ochranu obyvatelstva, také je to teď tématem, tak má hezký pozměňovák náš poslanec Vladimír Zlínský z SPD, takže to je také správně.

Máme tady další pozměňovací návrhy, například naše poslankyně SPD Marie Pošarová navrhuje, a to je velice důležité, vláda na to kašle samozřejmě, vláda Petra Fialy, jí je to šumafuk, tak navrhuje, abychom zvýšili podporu Státního fondu podpory investic o jednu miliardu a podpořili tak půjčky manželům a rodinám na pořízení či rekonstrukci bydlení. To je důležité, protože se hrozně prodražuje bydlení. Vy nejste schopni ani zastropovat sazby u hypoték, jako to udělali Maďaři, takže opět to není návrh, aby někdo neříkal Okamura navrhuje populistické návrhy, nesmysl. Jsou to normální návrhy, které v jiných blízkých civilizovaných zemích probíhají, jenom vláda Petra Fialy naopak vůbec nic nedělá, kašle na občany. Takže také to tady navrhujeme.

Ano, samozřejmě téma našeho poslance SPD Radovana Vícha, armáda, protože, jak víme, tak náš poslanec Radovan Vích je plukovník ve výslužbě, je to specialista, má jak střední, tak vysokou vojenskou školu, takže ví, co a jak jako jeden z mála tady, co se týče armády. Není to žádný amatér, který chce řídit armádu a nevyzná se. A my právě navrhujeme tady výdaje na modernizaci české armády, protože hnutí SPD prosazuje - my podporujeme armádu, podporujeme vojáky, podporujeme modernizaci české armády. Ovšem chceme, aby byla změna strategie české armády na ochranu českého území a ochranu občanů České republiky, nikoliv aby prioritou byly jako dosud expanzívní mise tisíce kilometrů v zahraničí, které notabene skončí ještě neúspěšně, jak jsme viděli v Afghánistánu.

Takže to tady Radovan Vích právě (správně?) navrhuje, modernizace armády, modernizace stávající techniky také atd. A samozřejmě ty peníze, jak jsem říkal, odebíráme z těch kapitol, které podle našeho názoru nejsou prioritou, ovšem to je mimo rozpočet armády.

Dále tady má, koukám, hezké pozměňovací návrhy, já zmiňuji některé, i náš poslanec Jiří Kobza, naši poslanci, oba dva lékaři, Iveta Štefanová a Jan Síla, kteří chtějí podpořit zase platově pracovníky ve zdravotnictví, na hygienických stanicích, chtějí také zvýšit podporu pro nemocnice, odborné léčebné ústavy, lůžková zařízení. Prostě naši poslanci, protože máme v našem klubu poslance všech odborností, tak se snažíme právě ubrat tam, kde ubrat můžeme, to jsou například odvody do Evropské unie, to v tuto chvíli občanům nic nepřináší. K čemu je občanům - k čemu jsou odvody do Evropské unie občanům, když nemají ani na energie? Když nemají ani na pohonné hmoty. K čemu to pak je, celé to členství. Ale vláda má pokřivené priority, takže to je ten výsledek, tohleto. A takové ty nesmysly, přijdeme o dotace, co má obyčejný člověk z dotace dneska, když nemá na energie? Když se musí rozmýšlet, jestli si dá to košíku základní potraviny? Co z toho má, když ty dotace jdou jenom vyvoleným. Ano, některé můžou být potřebné, ty dotace, ale ta otázka zní, co z toho má běžný občan, který nemá dneska ani na energie! Takže to jsou úplně nesmyslné argumenty. To jsou přece argumenty, které jsou jak z Marsu úplně. Takže hezké pozměňováky mají i tito naši poslanci.

Dále vidím tady hezké pozměňováky, jak náš poslanec, co má u nás gesci, Zdeněk Kettner, co se týče zvýšení podpory právě třeba platů nepedagogických pracovníků, tady kolega Kettner z SPD navrhuje, je učitel z povoláním, takže přesně ví, o čem hovoří.

Dále tady máme hezké pozměňovací návrhy, které jsme předložili, naši poslanci, Karel Sládeček s Janem Hrnčířem, kteří jsou v rozpočtovém výboru. To je právě ten největší náš pozměňovák, že snižujeme odvody do Evropské unie o 30 miliard korun, a naopak navyšujeme, a tady je to klíčové, to je to, co jsem zmiňoval už ve svém projevu, avizoval, že těch 30 miliard my chceme, aby se přesunulo na podporu snížení dopadu růstu cen energií a vysoké inflace pro obyvatele. Takže to je ten pozměňovací návrh, kde chceme zvýšit výdaje v té rozpočtové rezervě, ale mělo by to být určeno podle našeho názoru právě na snížení dopadu růstu cen energií a vysoké inflace pro obyvatele.

Takže my přicházíme s konkrétními návrhy, já už vím, jak do dopadne, vy si vyberete, vláda si vybere odvod do Evropské unie, z kterého občan nic nemá, který nemá na energie, a my chceme, abychom ty peníze radši dali na pomoc, na plošné snížení dopadu růstu cen energií a vysoké inflace pro obyvatele. Takže my vám tady hezky nastavíme zrcadlo tímto pozměňovacím návrhem a já už vím, jak to dopadne tedy, vy samozřejmě radši odvedete do EU, než abyste pomohli občanům. To je přece jasné, ale bude se tady o tom samozřejmě hlasovat, o tom našem návrhu, protože pro nás jsou čeští občané, slušní občané na prvním místě. Pro vás je Brusel na prvním místě. Takhle to tady dopadne. Pro vás je zahraničí na prvním místě, pro nás je na prvním místě potřebný český občan, což dneska jsou všichni občané a firmy, mají dneska problémy s drahými energiemi, pohonnými hmotami, ale i drahými potravinami a bydlením.

Dále tady máme také pozměňovací návrh, to je opět Karel Sládeček a Honza Hrnčíř, na podporu speciálního školství, protože hnutí SPD podporuje zdravotně postižené občany. Hezké pozměňovací návrhy mají tady také naši poslanci SPD Lucie Šafránková, Vladimíra Lesenská, Radek Rozvoral, kteří - protože vy v tom rozpočtu berete v podstatě například rodičům samoživitelům, snižujete podporu invalidům, no a my, mimo jiné, ještě budu pokračovat, tady v jednom z pozměňovacích návrhů naopak podporujeme pěstouny a pěstounskou péči, protože tam je to podhodnoceno. Dále v těchto pozměňovacích návrzích zvyšujeme příspěvek na péči pro osoby se zdravotním postižením, vy naopak odmítáte zvýšit ten příspěvek na péči adekvátně, ten příspěvek na péči se nezvyšoval už několik let. Vláda Petra Fialy kašle na invalidní spoluobčany, SPD naopak podporuje. Takže tady máme k tomu pozměňovací návrh, už víme, jak to dopadne, protože toto je asociální vláda, tak pochopitelně budete hlasovat proti zvýšení příspěvku na péči, vy, vaše vládní koalice.

My SPD budeme hlasovat pro zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany. Ale vy nás přehlasujete, protože je vás 108. Bylo vás 107, ale pan Farský konečně složil, tak už je doplněn. Takže my podporujeme tady invalidy.

Další pozměňovacími návrhy: Lucie Šafránková tady už individuálně navrhuje zvýšit peníze konkrétně o 100 milionů na udržení dostupnosti sociálních služeb pro občany se zdravotním postižením. Takže my tady, ať to nemusím celé vyjmenovávat, máme tady také, zvyšujeme částku na náhradní výživné pro nezaopatřené dítě. Vy snižujete podporu rodičům samoživitelům, my to chceme zase zpátky dorovnat. Prostě to je takový programový střet tohleto, ta vládní pětikoalice, která je totálně proti slušným lidem. To je šílené, co vy jste tady navrhli. Ještě v téhle situaci, kdy lidi nemají peníze a ještě navyšujete miliardy Evropské unii. To je potřeba opakovaně zdůraznit, co v tom rozpočtu děláte. To je úplně neuvěřitelné. Sami sobě si navyšujete na Úřadu vlády a Evropské unii. A berete slušným lidem. To je potřeba opravdu tady zdůrazňovat opakovaně.

A také samozřejmě navrhujeme zvýšení podpory osobám se zdravotním postižením formou třeba i příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní zdravotní pomůcky a tak podobně. Ale vždycky je to na té výdajové straně tak, aby to bylo z položek, já jsem tady namátkou příklady říkal, které jsou z našeho pohledu zbytné.

Takže to jsem v kostce probral část našich pozměňovacích návrhů. SPD navrhuje, jak jsem již v úvodu sdělil, 21 pozměňovacích návrhů celkem za 59 miliard korun. V podstatě znovu říkám, principiálně je tahle podpora slušných lidí a přesně říkáme, kde na to vzít. Takže znovu říkám, jak už jsem tady vysvětlil, že my v SPD prostě pro takové vládní rozpočty, které nemají ani symbolicky nastavené parametry nějaké efektivity, tak prostě hlasovat nemůžeme a nebudeme. A znovu zopakuji, že hnutí SPD podporuje slušné občany a z toho nebudeme ustupovat.

A znovu shrnu úplně na závěr už jenom pár větami, že vláda Petra Fialy v rozpočtu na letošní rok, to je ten rozpočet, za který je odpovědný ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, tak vy snižujete podporu zdravotně postiženým občanům, snižujete podporu rodičům samoživitelům, snižujete podporu důchodcům, snižujete podporu studentům - s tím SPD pochopitelně zásadně nesouhlasí. Navíc vláda Petra Fialy přináší snížení úrovně zdravotní péče, nízké hodnocení potřebných profesí jako jsou například hasiči, policisté, vojáci, nepedagogičtí pracovníci a tak dál. No nízké - vy jste jim zrušili ty slíbené peníze. No a tento vládní státní rozpočet, vládou navržený státní rozpočet je zároveň proinflační a protirůstový, protože omezuje investice. Takže děkuji za pozornost a my takovýhle rozpočet opravdu podporovat nebudeme. A prosím zároveň poslance, kteří by chtěli alespoň trochu myslet na občany, především z vládních řad, tak aby podpořili naše pozměňovací návrhy.

