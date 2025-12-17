Uvidíte to dřív, než myslíte, ukázal Vidlák o Babišově vládě

Máme novou vládu. Hlavně že tam už není Fiala, zní. Ale to by bylo trochu málo, ne?
Petr Fiala to Babišovi strašně usnadnil. Být lepší, než vláda národní katastrofy, to fakt není tak těžké. Navíc, Andrej Babiš se opravdu na převzetí moci čtyři roky připravoval a teď je jak utržený ze řetězu. Rovnou říká, že nepotřebuje žádné hájení, že zákony má připravené, ministry rozvezl po ministerstvech autobusem za jeden den a ode dneška už „makají“.
Samozřejmě, zní to hezky, ale důležitější jsou činy. Ale i tady nebudeme muset čekat dlouho. Koncem týdne máme Evropskou radu a tam se ukáže, jestli Andrejova příprava byla dostatečná.
Petr Macinka si evidentně nic nedělal z ekologických aktivistů, kteří se slaňovali po Ministerstvu životního prostředí. Jejich příznivci tvrdili, že Macinkova prohlášení byla „arogantní“. Byla, či nebyla?
Já bych byl mnohem arogantnější (smích). Ale nedivte se, také by se vám nelíbilo, kdyby někdo vtrhnul do kostela, sundal krucifix a oznámil, že Bůh je mrtev. Přesně tohle se teď stalo chudákům zeleným Khmerům. Jejich náboženství bylo pohaněno a na ministerstvu sedí největší rouhač. Nemělo by nás překvapovat, že to nesou takhle těžce. Je to podobná rána, jako když začali různí dezinformátoři říkat, že země není placatá. Tehdy z toho také neměli prostí věřící radost. A inkvizitoři s tím měli spoustu práce.
- AUTO
- Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
- místopředseda vlády
Ještě před odchodem z funkce Petr Fiala sepsal bložuru o tom, jak to dělal dobře. Babiš na konto publikace utrousil, že „je to pořád to samé už čtyři roky“. Jak se dokument, který je k dispozici on-line, zamlouvá vám?
Petra Fialu za vládu nikdo nepochválil, a tak to udělal sám. Na tom není nic divného. V tom má Babiš pravdu. Fiala doteď nepochopil, kde se stala chyba. Jeho brožurka především svědčí o tom, že nemá cenu mu to vymlouvat ani vysvětlovat. Tohle se dá jedině medikovat.
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
hlasovalo: 4442 lidí
Kdo ve vládě není, protože se STAČILO! nedostalo ani do sněmovny, jsou KSČM a ČSSD. Obě strany měly sjezdy, poměrně nenápadně, komunisté dokonce neveřejně. Jak to po těchto sjezdech vypadá s budoucností STAČILO!?
Na obou sjezdech byli zvoleni anebo potvrzeni předsedové, kteří šli do voleb v rámci hnutí STAČILO! a byli největšími obhájci právě tohoto postupu. V obou partajích samozřejmě existuje i opozice a jiné hlasy a předsedové je musejí brát v úvahu, ale nejvyšší orgány obou stran daly důvěru těm, kteří se snažili o společný postup. Já jsem s výsledky sjezdů naprosto spokojený.
Před úřad vlády postavili vánoční stromek, to se zvládlo hned. Ale co vy osobně čekáte od vlády v příštím půlroce? A zkuste být důkladný. Psal jste, že očekávání je vždy vystřídáno zklamáním, tak popište občanům, co mají od Babišovy vlády čekat.
Já myslím, že tentokrát na rozuzlení dlouho čekat nebudeme. Vláda slibuje nižší ceny energií, odmítnutí migračního paktu i emisních povolenek ETS2. Stejně tak slibuje opatrnější přístup k Ukrajině a vyjadřuje sympatie k Trumpovu mírovému plánu. To jsou všechno strašlivá kacířství, takže na střet s pravdou a láskou nebudeme čekat dlouho. Programové prohlášení vlády je jak opsané z mého blogu...
Tohle nebude ani tak o organizačních schopnostech, tohle bude čistokrevná politika. Tohle bude prostě o odvaze a schopnosti získat si národ na svou stranu. Předpokládám, že od Andreje Babiše neuslyšíme patetické proslovy jako od Orbána, ani rázné a jadrné výroky jako od Fica, bude to takové hokynářské... ale jsme národ plebejců, tak by nám to mělo být srozumitelné.
A také se nám doba posunula. V roce 2019 se ještě nedalo říkat to, co dneska. A tak já od vlády očekávám jediné. Že se nebude vymlouvat.
Co se tak jako říká u vás na venkově tento týden směrem ke střídání vlády? Naříká někdo, jásá někdo?
Pečou se perníčky, lidé se scházejí u svařáku a povídají si o tom, jak podražilo a co je budou stát dárky. Obzvlášť u nás v Miroslavi, kde ANO naprosto dominovalo, se o politice teď moc nemluví. Očekávání lidí byla naplněna a teď se uvidí, co z toho bude.
Jak Tomio Okamura, tak Petr Macinka cestami na Slovensko zachraňují vzájemné vztahy, které za Fialy značně utrpěly. Jak se na to díváte vy se svým okolím? Z jižní Moravy je na Slovensko blíž, i vy máte slovenské přátele.
O cestě Tomia Okamury referovala všechna slovenská média, vyjádřil se k tomu každý politik, redaktor, komentátor i bloger. Hlavní zprávou bylo, že se restartují vztahy a bratia Slováci z toho měli radost.
- SPD
- Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
- předseda PS PČR
O cestě opozičních poslanců Bendy, Jakoba či Šebelové, nereferoval ani Michal Šimečka, který se s nimi sešel. Tož asi tak...
S trochou nadsázky je možné říci, že Tomio Okamura udělal za jednu cestu do Bratislavy pro vzájemné vztahy asi stokrát víc, než Fialova vláda za čtyři roky.
Pojďme udělat spotřebitelské okénko v oblasti: Kapři, cukroví, dárky pro děti, alkohol apod. A prosím vás, já vím, že vy si to všechno opatříte bez toho, abyste za to platil, ale ne každý to umí.
Co vám k tomu mám říct... bude to drahé jak sviňa. To víte, elektřina je drahá, topení je drahé, doprava je drahá... obiloviny jsou sice levné, ale cenu určují hytlermarkety, tak holt máte smůlu.
Kapitalismus nejlépe funguje tehdy, když máte nejen možnost vybrat si z konkurenčních výrobků, ale také když máte možnost nekoupit vůbec. Pak se skutečně dopracujete nejlepší ceny. Ale když koupit musíte, protože nemáte na výběr, počítejte s tím, že vás vosolí.
Nejdražší je dneska lidská práce. Když vám stačí mouka, vál na těsto a mixér, tak si uděláte cukroví celkem levně. Když si ho koupíte zabalené v celofánu, tak se prohnete. Kdysi se to řešilo tak, že šikovná sousedka napekla pro celou ulici. Vydělala si a zároveň to nebylo pro spotřebitele tak drahé. Ale to už dneska nejde, protože tím krátíte daně a porušujete hygienické předpisy. Svoboda, vole!