Okamura (SPD): Peníze v rozpočtu jsou, když škrtneme nepotřebné výdaje

reklama

Vážené dámy a pánové,

co se týče tohoto návrhu astronomického zadlužení ve výši půl bilionu korun, to znamená rekordní dluh v historii České republiky, tak vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM má zajištěnou ke schválení většinu. Takže tahle debata je tady bohužel od začátku zcela formální a bohužel bez praktického dopadu na problém vládou prosazovaného astronomického zadlužení České republiky, které tu diskutujeme.

To, co tady ale vůbec nepadlo - a to ani z úst paní ministryně, ani z úst ostatních poslanců - je to, na co upozorňuje celou dobu hnutí SPD. To je to, že kdyby se škrtly nepotřebné výdaje ve státním rozpočtu, které vůbec nic nepřináší slušným a pracujícím lidem, tak vůbec tady nemusíme sedět, protože bychom vůbec nemuseli tady zadlužovat tu Českou republiku o těch dalších 200 mld. korun.

A to je to zásadní a to je to, co tady říká SPD - místo, abychom zadlužili Českou republiku z těch schválených 300 miliard korun na těch navrhovaných 500 mld., to znamená o 200 mld. více, škrtněme nepotřebné výdaje ve státním rozpočtu ve výši těch 200 mld. korun. A to je přesně ten balíček úspor, který představilo hnutí SPD a který vláda odmítá přijmout.

A my jsme navrhli škrtnout v rozpočtu například ty v tuto chvíli nepotřebné nákupy drahé zahraniční armádní techniky. Jenom ta bojová vozidla, to máme přes 50 mld. korun. Ty staré americké vrtulníky jsou 17 mld. korun včetně DPH. Takže to už je skoro 100 mld. korun samo o sobě. Tyto nákupy lze minimálně odložit, protože prostě teď potřebují slušní a pracující lidé, živnostníci, firmy, rodiny s dětmi, senioři, invalidi, teď potřebují peníze na podporu. Nepotřebujeme drahou zahraniční armádní techniku teď nakupovat.

Dále jsme představili v rámci našeho úsporného balíčku, který vláda odmítá, abychom snížili, nejlépe zrušili - ale protože nám to nadiktovala Evropská unie, tak to nejde teď úplně zrušit - tak to jsou ty platby solárním baronům. Vláda sice něco říkala i na základě našeho tlaku, že něco bude rozjednávat s Evropskou unií, pak se na to vykašlala. Tam jde 40 mld. korun ročně.

Dále my navrhujeme snížit příspěvky do Evropské unie, protože to teď opravdu nikomu nic nepřináší. My potřebujeme peníze pro naše lidi.

Dále navrhujeme zrušit inkluzi ve školství, to je 6 mld. ročně. A tento zákon z pera SPD už tady leží ve Sněmovně, takže to stačí jenom uchopit. Vláda to ovšem neudělala. Naopak inkluzi ve školství podporuje. Ta úplně ničí české školství. To je to, co prosadila tady v minulém volebním období vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

Dále navrhujeme snížit platby takzvaným politickým neziskovým organizacím. To znamená, to jsou ty, co tady prosazují migraci, multikulti, Evropskou unii propagují za státní peníze, pozitivní diskriminaci a podobné nesmysly. Samozřejmě my naopak podporujeme neziskové organizace, které se starají o staré lidi, o seniory, o potřebné, o děti. Ty jsou v pořádku.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále navrhujeme ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Tento zákon už tady také leží z pera SPD, dokonce prošel prvním čtením. Takže ho stačí jenom popostrčit a měli bychom další úspory ve státním rozpočtu a mohli bychom přesunout peníze ke slušným a pracujícím lidem. A i ti nepřizpůsobiví se mohou přizpůsobit logicky, pakliže něco chtějí od státu.

A tak dále. A kdyby vláda náš kompletní balík škrtů přijala - a ten náš balík škrtů je právě cca ve výši 200 mld. korun, o které tady vláda navrhuje zvýšit to zadlužení České republiky - tak bychom tady vůbec nemuseli tu Českou republiku nadále zadlužovat. A já jsem rád, že v podstatě s identickým návrhem poté, co jsme my představili tento náš úsporný balíček, tak se stejným komentářem přišel i prezident Miloš Zeman, který přesně řekl, že v této výši, ještě o něco větší dokonce, lze ty úspory přesně v tomto smyslu udělat.

Takže vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM nejenom že tady nechce škrtnout ty nepotřebné výdaje - a to ani nemluvím o tom, že by bylo potřeba udělat stop stav na náklady státní správy, což také vláda nechce - ale ještě dokonce i pan prezident, který byl zvolen většinou České republiky, má v podstatě podobný názor jako my, ale vláda to také odmítá. Takže nejme v tom osamoceni, v tom názoru.

My jsme tedy předložili jako hnutí SPD i ty konkrétní pozměňovací návrhy, protože samozřejmě jenom nemluvíme, ale předkládáme konkrétní činy, takže se bude dneska hlasovat i o našich pozměňovacích návrzích. Máme tady právě - dokonce jsme to navrhli i tak, aby to bylo kompromisně - takže navrhujeme na úvod škrtnout půlku peněz na inkluzi ve školství, byť tady leží náš návrh na úplné škrtnutí inkluze ve školství, jak jsem říkal. Ale to je v rámci jiného zákona.

Dále navrhujeme škrtnout 10 mld. na ty zbrojní zakázky, které jdou do zahraničí. Já bych ještě pochopil, kdyby to byly zbrojní zakázky pro české firmy v České republice. No tak to je ekonomicky podpůrné opatření. Pochopitelně, protože teď se zvyšuje nezaměstnanost, takže ty nákupy třeba těch neprůstřelných vest u české firmy, no tak to chápu, protože podporujeme - státní peníze, když se nalévají zpátky do českých firem, které daní v České republice a zaměstnávají české občany, to je naopak podpůrné opatření. To je naopak v pořádku.

Ale ty nákupy té drahé zbrojní techniky, to jsou nákupy v Německu a zahraničí, takže se tady obrovské desítky miliard přelijí v podstatě do zahraničí na podporu úplně jiné ekonomiky a my o ty peníze přijdeme místo toho, abychom je dávali našim lidem. To je opravdu neuvěřitelná politika, co tady vláda předvádí. Vždyť to je úplně proti našim občanům. Ty peníze jsou přece jenom jedny. S tím musíme zacházet s péčí řádného hospodáře a mít ty správné priority. To znamená podpora českých občanů, české ekonomiky.

Dále navrhujeme o 23,5 mld. snížit odvody do rozpočtu Evropské unie. A dokonce jsme ty návrhy dali i teď v rámci tohoto jednání ještě kompromisně - my bychom to pochopitelně nejradši škrtli úplně - a chceme ty peníze přesunout na zvýšení finanční podpory osobám se zdravotním postižením. Dále zvýšit příspěvek na péči invalidním a zdravotně postiženým spoluobčanům. To ostatně navrhujeme i v rámci jiného našeho návrhu zákona. Dále bychom chtěli také zvýšit platy pracovníkům v sociálních službách, protože ty jsou dlouhodobě podhodnoceny.

Dále tady navrhujeme 27 mld. škrtnout z těch peněz solárním baronům. Z našeho pohledu jsme to udělali kompromisně, byť tam jde přes 40 mld. korun ročně, protože si myslíme, aby to bylo alespoň k jednání. SPD má 20 poslanců z 200, tak samozřejmě předkládáme kompromisní varianty, byť ta naše ideální varianta by byla samozřejmě mnohem přísnější.

Dále navrhujeme škrtnout 353 mil. plus 70 mil. politickým neziskovým organizacím, které vyvíjí činnost v zahraničí. To přeci teď České republice vůbec nic nepřináší. Já nevím, náš poslanec Kobza na to upozorňoval. Tady v těch penězích jsou peníze na podporu vinařů někde v Gruzii a v Moldávii. Tak to snad vláda si dělá legraci, že v této situaci směruje české peníze z českého rozpočtu tímto směrem, a my to navrhujeme prostě škrtnout, teď musíme se postarat o naše lidi.

A dále navrhujeme - máme tady ještě jeden pozměňující návrh na snížení těch peněz těm solárním baronům. Takže my samozřejmě říkáme jasně, že hnutí SPD nepodpoří toto astronomické zadlužení, tento astronomický deficit půl mld. korun, pakliže vláda neudělá alespoň některé námi navrhované škrty zcela nepotřebných výdajů, které slušným a pracujícím občanům nic nepřináší. A ostatně o těch našich pozměňovacích návrzích se bude dnes hlasovat, takže podle toho samozřejmě se rozhodneme, ale už podle toho, jak to probíhalo při jednání na hospodářském výboru, tak velkou šanci naše návrhy nemají, takže to nevypadá z tohoto pohledu pro slušné a pracující občany v ČR úplně dobře.

Proč je rekordně deficitní rozpočet skutečně špatný a ekonomicky zhoubný? Tady už nejen z našich úst zaznělo mnohokrát - tím mám na mysli, že o tom hovoří i renomovaní ekonomové z Národní ekonomické rady. Ale vláda k tomu zůstává hluchá a slepá. Ty argumenty jsou v podstatě ty, které tady říkáme. Lze přeci škrtnout nepotřebné výdaje a vláda to nechce udělat, výdaje, které nepřináší nic slušným a pracujícím lidem a radši astronomicky zadluží. Pro nás zůstává také zásadní to, že fakticky o velké části dluhu ani netušíme, kam půjdou peníze, které budou všichni občané naší země i jejich děti po desetiletí splácet. Vláda to totiž u určitých položek v řádu miliard korun vůbec neupřesnila, což mi připadá také velice neodpovědné.

Vláda po nás tedy žádá zvýšení dluhu, rekordní částku v historii naší země. Mnozí z nás si pamatují tzv. transformaci v devadesátých letech. Tehdy vláda žádala po občanech, aby si utáhli opasky. Bohužel občané si tehdy utahovali opasky v situaci, kdy vláda spravovala na dnešní dobu také rekordní majetek, který nechala rozkrást, takže zatímco prostí lidé si utáhli opasky, vybrané letní skupiny rozebíraly lacino státní majetek, aniž z toho měli občané užitek. Rozkradení země v devadesátých letech lidem sebralo víru ve stát a ochotu se za něj obětovat. I proto je dnes v podstatě nemožné žádat po lidech, aby si utáhli opasky. A má to logiku. Já občany plně chápu. Ale právě proto bohužel vláda místo aby udělala ty škrty těch nepotřebných výdajů, tak jako ovce k oškubání zase vládě zbyl zase občan, i když mu to vláda dnes otevřeně neříká. Naopak. Vláda rekordním schodkem - a i to, co jsem tady poslouchal od pana premiéra Andreje Babiše a paní ministryně financí Aleny Schillerové, tak vláda tím schodkem se snaží vytvořit dojem, tím dluhem, že občanům chce rozdávat, že něco chce občanům dávat. A skutečně komentář vlády k rozpočtu zdůrazňuje, dáme peníze tam, dáme peníze podnikatelům, dáme kultuře, dáme zdravotnictví. No tak s tím přeci všichni souhlasíme v rámci SPD.

My jenom říkáme tu věc, není potřeba zadlužovat o těch 200 mld., protože ty peníze v rozpočtu jsou, když škrtneme nepotřebné výdaje. Takže výsledek by byl stejný, ovšem bez zadlužení ČR. To je v podstatě ten principiální rozpor s tím, co tady říká hnutí ANO, paní ministryně a pan premiér. Takže paní ministryně už se přihlásila po mně na faktickou poznámku, ale doufám, že nebudete říkat, že my nechceme dávat peníze do zdravotnictví někam jinam. My říkáme: Ano, ale jinou formou, tou, o které hovořím já. A vy radši zadlužíte, než abyste škrtla nepotřebné výdaje. Protože se třeba bojí vláda EU. To chápu. Protože kdyby se snížily peníze solárním baronům atd., tak samozřejmě a těm politickým neziskovkám atd., tak samozřejmě začnou na vás křičet z EU a byli byste samozřejmě v tom těžkém dilematu, co teď, jestli hájit zájmy EU nebo hájit národní zájem.

My v SPD to dilema nemáme. My hájíme čistě národní zájem občanů ČR. A to, co nám tady chce diktovat Brusel, nás až tak úplně nepálí. Takže co se týče toho zadlužení, tak vážené dámy a pánové, vážení občané, plátci daní, v prvé řadě si řekněme zcela upřímně, že vláda nedává nic, protože peníze dáváte opět vy, občané. Vláda pouze na vaše konto dělá rekordní dluh a jejich peníze hodlá a vaše peníze hodlá přerozdělit. A v budoucích letech budeme muset začít šetřit a vybírat od občanů peníze, aby ten dluh splatili. Takže vše, co se dnes rozdá nebo proinvestuje, zaplatíme my nebo naše děti z našich daní, což se projeví tím, že nebudou peníze na zvyšování důchodů, adekvátní, což už právě pan premiér avizoval, že se nebudou zvyšovat důchody, tak jak by se zvyšovat mohly. Ale ony by se mohly zvyšovat, kdyby vláda udělala ty škrty, o kterých jsem hovořil. Mohly by se zvyšovat. A v tom je ten rozpor, co říká hnutí ANO, a co říkáme my, a co říká vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM.

Anketa Je Miroslav Kalousek zábavný politik? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3256 lidí

Dále my dlouhodobě říkáme, že v čase krize má stát investovat. A hlavně vytvářet nové zdroje příjmů. Na rozdíl od tzv. pseudokonzervativních stran nejsme formalističtí, nejsme formalističtí. Ano, peníze pomohou rozhýbat ekonomiku. Je ovšem zcela zásadních několik faktorů. Právě jak říkám, tak v prvé řadě by měla vláda začít u sebe a hledat zdroje v těch úsporách těch nepotřebných výdajů. A když jsem se na to koukal, tak vláda o žádném masivním programu úspor např. na ten stop stav těch nákladů u státní byrokracie, tak o tom jsme vůbec neslyšeli.

Druhá věc je mít řádný plán investic. A podle našeho soudu tyto investice by měly jít nejen na kompenzace postiženým firmám a občanům a na budování infrastruktury, ale také do projektů, které by vytvářely státu příjmy. Je potřeba být v tomto odvážní. Umím si představit, že stát místo prodeje licence na čtvrtého telekomunikačního operátora, sám takového operátora vytvoří a bude poskytovat levné telekomunikační služby a současně bude inkasovat např. od komerčních subjektů nějaký zisk do státního rozpočtu. A není to nic, není to žádný socialismus, nejsou to žádné utopické nápady, protože v těch nejvyspělejších světových ekonomikách, nejvyspělejších světových zemích naopak ty strategické firmy, ty strategická odvětví, stát vlastní. Ta strategická monopolní odvětví. Jenom tady politici v devadesátých letech i později těch dosavadních stran, hlavně se to týkalo toho establishmentu ODS, ČSSD a KDU-ČSL, tak prostě jak na komunální úrovni, tak na dalších nechali prostě privatizovat tyto strategické podniky a nechali to v podstatě rozkrást a na prvním místě, když by se někdo ptal například o čem mluvím, tak je to například voda. Protože to, jak se rozkradla česká voda, to je opravdu vrchol. A já léta usiluji o to, aby se deprivatizovala zpět do rukou měst a obcí.

Původně se města a obce bály, teď už to probíhá, takže jsem rád, že tu odvahu mnohá města a obce našly a deprivatizují to zpět do rukou měst a obcí. A opět to není žádný socialismus. Například v Berlíně v Německu to udělali a hned se občanům snížilo vodné a stočné, protože tam není potřeba vytvářet ten horentní zisk, který dneska jde do Francie a jinam do zahraničí. Takže je potřeba být v tomto odvážný. Ostatně dobrým příkladem je Budějovický Budvar - státní podnik. Pokud jde o příjmy, tak bych také čekal nějakou analýzu možných příjmů, které dnes inkasují zahraniční firmy. Typický příklad by mohlo být zákonem dané zdravotní pojištění cizinců nebo úrazové pojištění zaměstnavatelů. To jsou peníze, které dnes plynou zcela nepochopitelně. Plynou většinou zahraničním pojišťovnám, které by se mohly - a tyto příjmy, tyto peníze by se mohly stát naopak příjmem státu, jako jím ostatně kdysi byly. Já vůbec nechápu, proč stát, proč vláda nepřijme opatření, aby toto zákonné pojištění, aby šlo do státu, ke státnímu subjektu. Proč na tom pojištění vydělávají miliardy, inkasují miliardy zahraniční pojišťovny zastoupené v ČR. To je přeci úplně neuvěřitelné.

A já bych očekával, že od vlády, která má tak obrovský aparát úředníků a má prostě ministry a má tady skutečně pohodlnou většinu ve Sněmovně, tak snad tyto analýzy, tyto všeobecně známá fakta, přeci jsou jasné, tak přeci tyto úspory měly být provedeny a ty peníze mohly plynout do státního rozpočtu úplně bez problému.

Nebo je to strach, strach z toho, že nadnárodní korporace vyvinou tlak na vládu formou Evropské unie? Ano, něco na tom určitě bude, ale SPD se nebojí. SPD, kdyby bylo součástí vládní konstelace, tak přesně budeme provádět ty kroky, o kterých tady hovořím a budeme na ně tlačit. Takže v celkové výši pohledu já si myslím, že samozřejmě ta výše schodku je velkým problémem, protože jako netušíme u značné části peněz nebo u značné částky, za co a jak a kde se vlastně utratí a jakým budou ty peníze přínosem. Prostě hlavním cílem toho deficitního rozpočtu by mělo být podpořit ekonomický růst, ale to přece z toho, co tady je prezentováno, z té kombinace, jak je to sestaveno, jak se tady snažím vysvětlit, jak jsem vysvětlil, tak to z toho prostě nevyplývá. A protože ten dluh je skutečně astronomický, tak občané prostě mají právo vědět, proč a za co vláda bude utrácet a hlavně, jak hodlá dluh následně splácet, což je další oblast, která nebyla dostatečně tady rozebrána. A já bych skutečně u takhle historicky astronomického půlmiliónového dluhu - vždycky to tady probíhalo ve Sněmovně, já teda nejsem v politice tak dlouho jako mnozí tady, ale vždycky to tady každý rok probíhá tak, že po nás potopa. Blíží se volby, rozdají se prostě pokud možno všem možným peníze, ale potom vlastně přijde další vláda a najednou ty peníze v podstatě nejsou a zase se každý vymlouvá a pak se tady dohadujeme. Přitom já jsem jasně řekl konkrétní návrh SPD, jak uspořit ve státním rozpočtu, aniž se to dotkne slušných a pracujících lidí. Naopak, k nim bychom ten přísun peněz ještě posílili. Slušným a pracujícím, to je důležité zdůraznit.

Takže vláda v podstatě mlčí o tom, jak třeba i následně ten dluh splácet. To znamená plán vlády je takový, že co jednou rukou firmám a lidem rozdá, tak jim v následujících letech zase stejně sebere. A to je potřeba si říci. Přitom, jak tady říkám ve svém vystoupení SPD, tak to lze bez problémů přeskupit tak, aby k tomu nedošlo, aby ty peníze lidé dostali a abychom je od nich zase nemuseli v budoucnu brát. Takže děkuji za pozornost a myslím, že jsem dostatečně vysvětlil pohled hnutí SPD.

Psali jsme: Okamura (SPD): Heiko Maas řekl v německém parlamentu, že nám vnutí migranty Okamura (SPD): Problém Jana Husa byl v tom, že byl politicky nekorektní Okamura (SPD): Evropu spojují hodnoty křesťanské civilizace, kultury a vzdělanosti, nikoli diktát byrokratů Bruselu Okamura (SPD): Hamáček pokračuje ve zneužívání ministerstva vnitra pro osobní účely

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.