Pospíšil (TOP 09): Bezcitně a brutálně podřezal psa. Čtyři roky vězení

Přátelé,
Okresní soud v Děčíně dnes rozhodoval o trestu pro muže z České Kamenice, který loni v únoru vzal fenu staffordšírského teriéra Chilli do lesa. Tam ji přivázal ke stromu a následně ji bezcitně a brutálně podřezal - prořízl ji hltan, hrtan a měla poškozený jícen. Následně vykopal jámu, do které jí chtěl pohřbít.
Fenku se podařilo zachránit díky pozornosti ženy, která Chilli znala a rychlému zásahu policie. Chilli v tu chvíli byla v těžké šokovém stavu, kolabující v důsledku velkých krevních ztrát! Muž svůj brutální čin vysvětloval tím, že psy jako Chilli nemá rád a že by jí na hrob nosil svíčky.
Soud muže poslal „natvrdo“ na 4 roky do vězení. Dále dostal 8 letý zákaz chovu zvířat a náhradu škody. Rozsudek je pravomocný.
Muž ve vězení, ale stráví celkem 5 let, protože už v minulosti byl odsouzený za násilnou trestnou činnost. Za tu již dříve dostal podmíněný trest. Bylo mu totiž prokázáno, že před napadením Chilli opakovaně napadal lidi, přičemž 4 lidi napadl velmi vážným způsobem, např. lopatou, nebo zbraní.
V jeho jednání byla zaznamenána zvyšující se brutalita a úroveň násilí, které se dopouštěl.
Podle vyjádření státního zástupce jde o osobu nebezpečnou pro lidi i zvířata!
Jsem rád, že soud pachatele poslal do vězení. Opět se ale ukazuje, že ti, co se dopouští násilí na zvířatech se dopouští násilí na lidech a obráceně!
Je nezbytně nutné to zohledňovat při posuzování případů týraných zvířat a zejména u případů, kdy se pachatel dopustil takto extrémního násilí na zvířeti!
Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na záchraně Chilli a důsledném prošetření tohoto případu. Velké díky patří i lidem z Městský útulek pro opuštěná a zatoulaná zvířata Děčín, kteří se o těžce zraněnou fenku starali!
