Pospíšil (TOP 09): Bezcitně a brutálně podřezal psa. Čtyři roky vězení

06.04.2026 6:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k týrání zvířat.

Pospíšil (TOP 09): Bezcitně a brutálně podřezal psa. Čtyři roky vězení
Foto: Repro YouTube
Popisek: Jiří Pospíšil

Přátelé,

Okresní soud v Děčíně dnes rozhodoval o trestu pro muže z České Kamenice, který loni v únoru vzal fenu staffordšírského teriéra Chilli do lesa. Tam ji přivázal ke stromu a následně ji bezcitně a brutálně podřezal - prořízl ji hltan, hrtan a měla poškozený jícen. Následně vykopal jámu, do které jí chtěl pohřbít.

Fenku se podařilo zachránit díky pozornosti ženy, která Chilli znala a rychlému zásahu policie. Chilli v tu chvíli byla v těžké šokovém stavu, kolabující v důsledku velkých krevních ztrát! Muž svůj brutální čin vysvětloval tím, že psy jako Chilli nemá rád a že by jí na hrob nosil svíčky.

Soud muže poslal „natvrdo“ na 4 roky do vězení. Dále dostal 8 letý zákaz chovu zvířat a náhradu škody. Rozsudek je pravomocný.

Muž ve vězení, ale stráví celkem 5 let, protože už v minulosti byl odsouzený za násilnou trestnou činnost. Za tu již dříve dostal podmíněný trest. Bylo mu totiž prokázáno, že před napadením Chilli opakovaně napadal lidi, přičemž 4 lidi napadl velmi vážným způsobem, např. lopatou, nebo zbraní.

V jeho jednání byla zaznamenána zvyšující se brutalita a úroveň násilí, které se dopouštěl.

Podle vyjádření státního zástupce jde o osobu nebezpečnou pro lidi i zvířata!

Jsem rád, že soud pachatele poslal do vězení. Opět se ale ukazuje, že ti, co se dopouští násilí na zvířatech se dopouští násilí na lidech a obráceně!

Je nezbytně nutné to zohledňovat při posuzování případů týraných zvířat a zejména u případů, kdy se pachatel dopustil takto extrémního násilí na zvířeti!

Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na záchraně Chilli a důsledném prošetření tohoto případu. Velké díky patří i lidem z Městský útulek pro opuštěná a zatoulaná zvířata Děčín, kteří se o těžce zraněnou fenku starali!

JUDr. Jiří Pospíšil

  • TOP 09
  • poslanec
Psali jsme:

Francie se chystá na válečnou ekonomiku
Seznam proti Babišovi: Mediální expert hovoří o benzínu propagandy
Minář odmítl debatu s Rajchlem, chtěl by se prý zviditelnit na jeho úspěchu z Letné
„Hlavně, že nám ruská ropa smrděla“. Na benzínkách to začíná vřít

Další články z rubriky

Pospíšil (TOP 09): Bezcitně a brutálně podřezal psa. Čtyři roky vězení

6:07 Pospíšil (TOP 09): Bezcitně a brutálně podřezal psa. Čtyři roky vězení

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k týrání zvířat.