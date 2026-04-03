Salátová (STAN): Barbora Urbanová je skvělá volba

06.04.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nominaci Barbory Urbanové na post místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

Foto: STAN
Popisek: Starostové a nezávislí - logo

Barbora Urbanová jako kandidátka na místopředsedkyni Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky je podle mě skvělá volba.

Je to politička, která má energii, tah na branku a zároveň umí jednat napříč politickým spektrem a hledat skutečná řešení. Právě to dnes naše politika potřebuje.

Mám radost, že jsem se s ní mohla potkat a stát vedle ní.

Působí na mě jako silná, pracovitá a zároveň lidská osobnost, která má co nabídnout nejen Sněmovně, ale celé veřejné debatě.

Báro, držím Ti palce a přeji hodně úspěchů ve volbě.

Věřím, že právě takoví lidé mohou posunout politiku správným směrem. 

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

