Okamura (SPD): Podle mého názoru je to ministerstvo vnitra, kdo šíří dezinformace

Pobavil mě komentář Ministerstva vnitra, který tvrdí, že Evropská unie a neziskovky nepodporují masovou imigraci a islamizaci – jsou to prý dezinformace. Zaprvé sami vidíme, že například Angela Merkelová pozvala imigranty do Evropy, zadruhé Evropská unie prosazovala a prosazuje přijímání a přerozdělování migrantů, zatřetí EU se hlásí k podpoře migrace i ve svých oficiálních materiálech, začtvrté existuje x důkazů, že neziskovky podporují migraci a některé z nich de facto pašují imigranty do Evropy. Podle mého názoru ministerstvo vnitra ve světle těchto faktů jenom sprostě lže a je to ministerstvo vnitra, kdo šíří dezinformace.

„Konspirativní, avšak ničím nepodložené tvrzení o organizované snaze nadnárodních „elit“, Evropské unie, OSN, nevládních organizací či českých politických představitelů importovat do Evropy, potažmo České republiky (muslimské) migranty je na kvazi-mediální scéně přítomné již několik let. Aktuálně bylo rozšířeno v kontextu situace na řecko-makedonské hranice a situace kolem pandemie způsobené koronavirem,“ uvedlo ministerstvo vnitra na svých stránkách jako jeden z příkladů dezinformací.

Eurokomisařka Ilva Johansson (bývalá komunistka) před časem řekla, že by Evropa byla bez masové imigrace daleko, „daleko chudší“, a vyzvala k otevření několika nových legálně průchodných cest, aby se počty migrantů ze třetího světa ještě zvýšily.

„Vždy existují pravicoví extremisté nebo rasisté a xenofobové, kteří by migranty rádi označovali za něco abnormálního, a ti by rádi migranty označovali jako ‚oni‘, to ale není pravda. Migrace je normální. Migranti jsou tu,“ řekla Johansson.

„Evropa dnes představuje v očích žen a mužů na Blízkém východě a Africe paprsek naděje a přístav stability. Na to bychom měli být hrdí, a ne mít z toho obavy... Evropa je rakouský policista, který vítá vyčerpané uprchlíky při překročení hranice. To je Evropa, ve které chci žít,“ řekl například tehdejší šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Název dokumentu Evropské komise z dubna 2016 hovoří sám za sebe – "Směrem k reformě společného evropského azylového systému a posilování legálních cest do Evropy". EU podporuje imigraci. Ať už legální či nelegální tím, že ji ex post legalizuje.

Připomeňme též například Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899(RSP))“, ve kterém se v článku 23 říká: „Evropský parlament… žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.“

Podle Evropské unie ani covid-19 nepozastavuje právo uprchlíků na azyl. Gatestone Institute informoval, že podle dokumentu Evropské komise z 30. března 2020 nazvaného „Praktické pokyny k uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné“ vydaného k usnadnění tranzitních režimů pro repatriované občany EU a k řešení jejich dopadů na vízovou politiku se však na „lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu a lidi, kteří ji potřebují z humanitárních důvodů,“ tato omezení zbytných cest z třetích zemí nevztahují. To znamená, že lidé, kteří žádají o mezinárodní ochranu, nemohou být vráceni zpět a že právo migrantů a uprchlíků žádat o azyl nemůže být pozastaveno ani v době pandemie koronaviru.

16. dubna Evropská komise navíc vydala doporučení, ve kterém varovala členské státy Evropské unie, že registrace a zpracování žádostí o azyl musí pokračovat a že členské státy se musí i nadále řídit azylovým zákonem.

Johansson dodala, že EU povede vyšetřování členských států, které si dovolí migranty na svých hranicích odmítat. Komisařka řekla: „Nemůžeme chránit hranice EU porušováním lidských práv. Podle mého názoru nastal čas zvážit možnost zřídit nový mechanismus monitorování odmítání na hranicích. Musíme totiž zajistit, že členské státy budou zákony EU respektovat.“

Když turecký prezident Recep Tayyip Erdogan použil migranty jako nástroj politického vydírání a vyhrožoval, že v Evropě rozpoutá novou migrační krizi, tak v té době Řecko oznámilo, že pozastavuje veškeré žádosti o azyl. Evropská komise však s tímto opatřením nesouhlasila. Komisařka pro vnitřní záležitosti Ilva Johansson nařídila Řecku, aby umožnilo migrantům, které Erdogan dopravil na hranici, požádat o azyl.

Ilva Johansson řekla: „Jednotlivé osoby mají právo požádat v Evropské unii o azyl. Je to ve smlouvě, je to v mezinárodním právu. To nemůžeme ani dočasně omezit.“ Řecko poté omezení zrušilo, což Ilva Johansson uvítala slovy: „Nyní je důležité hájit naše hodnoty a základní práva.“

Je tedy podle mě naprosto zřejmé, že Evropská unie podporuje imigraci a via facti i islamizaci svou podporou multikulturalismu. Podle mého názoru ministerstvo vnitra ve světle těchto faktů jenom sprostě lže a je to podle mého názoru ministerstvo vnitra, kdo šíří dezinformace.

