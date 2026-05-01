Kupka (ODS): Papalášské manýry. Ministryně Mrázová musí ihned rezignovat

A DOST!
Z toho běží normálně mráz po zádech. Paní ministryně pro místní rozvoj je od jmenování vlády pořádně vidět. Třeba i díky tomu, že ve městě Bílina, které má jeden z nejvyšších podílů obyvatel v exekuci, bydlela v obecním bytě za pár tisíc měsíčně, přesně řečeno pod tržní cenou.
Ano, chápete to správně. Zatímco většina lidí musí na trhu platit plnou cenu, ona jako tehdejší starostka bydlela za několik tisíc korun měsíčně, navíc přímo na náměstí. A to měla jako starostka plat, který násobně překračuje příjem průměrného obyvatele Bíliny.
Další její zásek byl opět v době jejího starostování. Ex-manželovi přiklepla statisícovou zakázku a neřešila stížnosti občanů na dlouhodobý hluk z jeho diskoték. Zatímco každý z nás by musel zakázku dostat na základě kvalitní nabídky, v tomhle případě paní ministryně jen podepisovala - a zrovna svému ex-manželovi. A nedodržování pravidel ohledně hluku komentovat nebudu, to si udělá každý obrázek sám.
Pomyslnou třešničkou jsou její černé stavby, které se snaží vyřešit jako ministryně změnou pravidel na celostátní úrovni. V normálním případě? Museli bychom černou stavbu zbourat, nebo bezprostředně uvést právně do pořádku.
A já se chci jen zeptat, jestli to je ta „politika pro lidi“, se kterou všude mečuje Andrej Babiš. Odpověď je jednoduchá: ne, není! Tohle jsou papalášské manýry, kterými je vláda Andreje Babiše ozbrojená od začátku vládnutí. Jde jim jen o sebe, o nic víc.
Vyzývám proto, aby paní ministryně okamžitě rezignovala. Člověk, který zneužívá své veřejné funkce pro osobní účely nemá ve vládě absolutně co dělat. A jen to dokresluje, jakou vládu odborníků si Andrej Babiš s sebou vzal.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku