Vzor pro Evropu? Španělsko otevřelo dveře statisícům migrantů

Ministryně pro začleňování, sociální zabezpečení a migraci Elma Saizová představila novou španělskou migrační strategii jako vzor pro celou Evropu. Označila ji za „téměř státní politiku“, která spojuje dlouhodobé ekonomické plánování s důrazem na sociální soudržnost a humánní zacházení s migranty.
@euronews he hablado sobre la regularización de personas migrantes.— Elma Saiz (@SaizElma) April 30, 2026
Más de 40 procesos previos en diferentes países de Europa demuestran sus beneficios: para las personas, para la sociedad y para el tejido productivo.
Klíčovým prvkem strategie je mimořádný program legalizace pobytu přistěhovalců na základě královského dekretu 316/2026. Od 16. dubna do 30. června má možnost získat legální pobyt až půl milionu osob bez dokladů, které prokážou minimálně pět měsíců pobytu na španělském území. Podle vlády jde o odpověď na vážné demografické výzvy. Španělská populace v produktivním věku by měla do příštího desetiletí klesnout o tři miliony lidí. Bez stabilní imigrace hrozí podle vládních propočtů pokles HDP o 22 % do roku 2075 a úbytek obyvatelstva o 15 milionů.
S povolením k pobytu nemohou volně migrovat do zbytku schengenského prostoru
Saizová zdůraznila, že Španělsko vsází na „řádnou, legální a bezpečnou“ migraci namísto nahodilých opatření na hranicích.
Anketa
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Nová povolení k pobytu jsou omezena na španělské území a jsou plně v souladu s unijním právem, což reaguje na obavy některých unijních metropolí, že by nově legalizovaní migranti mohli volně migrovat do zbytku schengenského prostoru.
Podle ministryně již tento humánní přístup přinesl konkrétní výsledky. Nelegální příjezdy na Kanárské ostrovy klesly meziročně o 18 %. Podporu novému programu vyjádřily i podnikatelské kruhy, které dlouhodobě bojují s nedostatkem pracovních sil v zemědělství, stavebnictví a v oblasti péče o seniory. Imigrační právníci však upozorňují na možné přetížení úřadů, které v roce 2025 zpracovaly 92 tisíc žádostí, zatímco letos očekávají zhruba trojnásobek.
Španělsko se svým modelem přichází v době, kdy Evropa hledá společné řešení migrační politiky. Zatímco některé země preferují přísnější kontroly, Saizová nabízí alternativu založenou na integraci a uznání přínosu migrace pro ekonomiku zasaženou demografickou krizí.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.