Vzor pro Evropu? Španělsko otevřelo dveře statisícům migrantů

02.05.2026 12:13 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Španělsko otevírá náruč migrantům. Do konce června může svůj pobyt v zemi zlegalizovat až půl milionu přistěhovalců, kteří pobývají na španělském území nejméně pět měsíců bez práva pobytu. Jedná se prý o vládní reakci na demografickou krizi. Do příštího desetiletí ubydou tři miliony Španělů v produktivním věku.

Foto: Elma Saizová
Popisek: Elma Saizová

Ministryně pro začleňování, sociální zabezpečení a migraci Elma Saizová představila novou španělskou migrační strategii jako vzor pro celou Evropu. Označila ji za „téměř státní politiku“, která spojuje dlouhodobé ekonomické plánování s důrazem na sociální soudržnost a humánní zacházení s migranty.

 

 

Klíčovým prvkem strategie je mimořádný program legalizace pobytu přistěhovalců na základě královského dekretu 316/2026. Od 16. dubna do 30. června má možnost získat legální pobyt až půl milionu osob bez dokladů, které prokážou minimálně pět měsíců pobytu na španělském území. Podle vlády jde o odpověď na vážné demografické výzvy. Španělská populace v produktivním věku by měla do příštího desetiletí klesnout o tři miliony lidí. Bez stabilní imigrace hrozí podle vládních propočtů pokles HDP o 22 % do roku 2075 a úbytek obyvatelstva o 15 milionů.

S povolením k pobytu nemohou volně migrovat do zbytku schengenského prostoru

Saizová zdůraznila, že Španělsko vsází na „řádnou, legální a bezpečnou“ migraci namísto nahodilých opatření na hranicích.

Žadatelé musejí mít čistý trestní rejstřík. Legalizace pobytu se bude vztahovat i na jejich děti, které ve Španělsku již žijí.

Nová povolení k pobytu jsou omezena na španělské území a jsou plně v souladu s unijním právem, což reaguje na obavy některých unijních metropolí, že by nově legalizovaní migranti mohli volně migrovat do zbytku schengenského prostoru.

Podle ministryně již tento humánní přístup přinesl konkrétní výsledky. Nelegální příjezdy na Kanárské ostrovy klesly meziročně o 18 %. Podporu novému programu vyjádřily i podnikatelské kruhy, které dlouhodobě bojují s nedostatkem pracovních sil v zemědělství, stavebnictví a v oblasti péče o seniory. Imigrační právníci však upozorňují na možné přetížení úřadů, které v roce 2025 zpracovaly 92 tisíc žádostí, zatímco letos očekávají zhruba trojnásobek.

Španělsko se svým modelem přichází v době, kdy Evropa hledá společné řešení migrační politiky. Zatímco některé země preferují přísnější kontroly, Saizová nabízí alternativu založenou na integraci a uznání přínosu migrace pro ekonomiku zasaženou demografickou krizí.

