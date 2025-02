Okamura (SPD): Premiér Fiala záměrně přehlíží kumulovanou inflaci, která je za dobu jeho vlády cirka 30 procent

Vážené dámy a pánové,

tak já bych jménem SPD chtěl navrhnout několik palčivých mimořádných bodů. Jako první bod bych navrhl bod s názvem V České republice se za Fialovy vlády reálné mzdy propadly nejvíce v celé EU.

Reálně se mzdy dokonce od konce roku 2019 propadly o 10 procent. Jde o suverénně nejvýraznější propad mezd v celé Evropě za toto období a pokles kupní síly u nás je nejdramatičtější ze všech členských zemí Evropské unie. A já bych se rád zeptal zástupců Fialovy vlády, jak to tedy budou řešit? My na tenhle problém upozorňujeme už dlouhodobě, že klesají reálné mzdy českých občanů, a to dokonce i ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. A premiér Fiala pořád lže.

Naposled minulý týden jsem byl v televizi Prima a zrovna tam před námi vystupoval premiér Fiala a mluvil něco o růstu mezd. Takže on vůbec neví, která bije, protože on přehlíží záměrně tu kumulovanou inflaci, která za dobu Fialovy vlády 2021-2024 je cirka 30 procent. To znamená, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak občané před nástupem Fialovy vlády - ten, kdo měl úspory 100 tisíc korun, tak Fialova vláda mu z těch 100 tisíc korun udělala 70 tisíc, a teďka nám tady říkají, jak prý snížili inflaci nebo jak je nízká inflace. V podstatě nám chtějí říct, že tedy místo toho, že občany okradli o 30 tisíc, tak je okradli o 29 tisíc teďka. Takže tohle můžou hrát skutečně jenom na hlupáky, kterými občané České republiky nejsou. Občané ví, jak je to ve skutečnosti, protože vidí ty své úspory a o kolik přišli.

To znamená, realita je taková, že v žádné Evropě, v žádné evropské zemi není kumulovaný pokles reálných mezd tak vysoký jako v České republice. Jenom upozorním, že v rámci zemí takzvané eurozóny reálné mzdy od roku 2019 poklesly v průměru o 1 procento, u nás o 10. A nemá to nic společného s eurem.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže znovu tady říkám, já ten bod navrhuji z toho důvodu jménem SPD, že bychom se konečně od Fialovy vlády rádi dozvěděli, když tedy jste v té vládě, doufám, že už jenom do letošního roku, letos budou volby, tak co s tím budete dělat? Já vím, že nic s tím nechcete dělat, ale já prostě na tohle téma nechci rezignovat, protože mě prostě pálí to, aby občané měli lepší životní úroveň, aby měli více peněz. To je program SPD. A vyděláte pravý opak. Proto tady k tomu nebudu mlčet a už to tady poněkolikáté navrhuji a pořád mi vládní koalice tento můj návrh zamítá.

A já bych rád ještě dodal to srovnání s Evropou. Takže za stejné období vzrostly reálné mzdy například v Bulharsku o 36 procent, v Litvě o 23 procent, v Rumunsku o 21 procent, v Polsku o 15 procent a v Maďarsku vzrostly reálné mzdy o 13 procent. To znamená, záměrně dávám příklady těch zemí, řekl bych, na východ od nás, a vidíte, že tam za poslední roky v součtu reálné mzdy rostou, a to dvojciferně dokonce, ale v České republice se o 10 % propadly naopak. To znamená, to je opravdu zcela jasný údaj a já prostě bych chtěl, aby Fialova vláda se k tomu postavila a představila nám její řešení.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 4% Turek (Motoristé sobě) 5% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 62% Dostál (STAČILO!) 2% David (SPD) 21% hlasovalo: 4525 lidí

Je tady evidentní právě z toho srovnání s tím Bulharskem, Litvou, Rumunskem, Polskem, Maďarskem - záměrně vidíte, že jsem vybral země, které jsou v okolí Ukrajiny, protože Fialova vláda, premiér Fiala neustále lže, že prý za nesnáze vlády může válka na Ukrajině. A zase lže. On to říká i ohledně reálných mezd, vymlouvá se, přitom to není pravda, protože ostatní země se s tím vypořádaly naopak, že mají růst reálných mezd. Lže ohledně cen energií. Lže to, že máme v přepočtu na paritu kupní síly dokonce nejdražší energie v Evropské unii, tak premiér Fiala říká, že to je kvůli Ukrajině. Není to pravda. Není to kvůli válce na Ukrajině, protože u nás je nárůst cen plynu za ty poslední - rok 2021-2024 elektřina cirka přes 80 procent nárůst ceny, plyn 90 procent, zatímco v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku je to mnohem levnější - mají plyn i elektrickou energii mnohem.

To znamená, vlastně v podstatě se v plné nahotě ukazuje, že hlavní příčinou drastického propadu mezd českých občanů a také jejich nejdražších cen energií, tak je to ta katastrofální a diletantská politika Fialovy vlády, která způsobila v evropském měřítku právě tu rekordní kumulovanou inflaci a také způsobila ta vaše neschopnost to, že jste nedojednali levnější energie. (Střídání předsedajících; Kovářová místo Pekarové.) Všechny ostatní země, jak jsem říkal, Slovensko, Maďarsko i Polsko, z V4 nám blízké země mají energie mnohem levnější.

Takže toto je první bod. My samozřejmě máme řešení. V prvé řadě ta inflace, ale i ty reálné mzdy, myslím, že prvním krokem bude, musí být zajištění levných energií, levných energií, nikoliv na základě ideologismu, ideologie, že odtamtud ne, odtamtud jo, prostě vzít ty nejlevnější energie, které jdou. Mluvím o plynu. Ropa se bere samozřejmě z Ruska. Ostatně tady Unipetrol, tak to je zpracovávání ruské ropy mimochodem. Takže teďka nevím, co si tady myslí Fialova vláda, odkud ta ropa jde do České republiky. Stejně tady v České republice v podstatě i ty naše rafinérie jsou postavené na tu těžkou ropu. Ale nechci zacházet do detailů. Takže to je přesně ta ruská, jinou ani zpracovávat nemůžeme. Takže tohleto je další věc. A to ani nemluvím o jaderném palivu v našich jaderných elektrárnách.

To znamená, tohleto, že vy tady poškozujete v podstatě české občany, naši ekonomiku tím, že zatímco ostatní konkurenční státy prostě zajistily levnější energie, tak vy děláte ideologickou politiku a ta stojí všechny samozřejmě velké peníze. A není to o žádné podpoře Ruska nebo Ameriky nebo nějaké jiné země. Je to prostě pohled na politiku ostatních zemí v našem okolí, které dělají tu pragmatickou politiku a zajišťujou občanům levné energie. A to je taky cílem SPD.

Mimochodem v této souvislosti by mě zajímalo i to, jakým způsobem vlastně - tak já vím, že nemáte žádnou koncepci, jo, ale přesto se na to chci zeptat a chtěl bych diskutovat tady právě naše opoziční návrhy - proto v rámci tohoto bodu by mě zajímalo, i jaká je vlastně energetická a hospodářská koncepce Fialovy vlády, protože vy žádnou nemáte. Žádnou nemáte. Ve finále jedinou vaší politikou je úzká provázanost s ekonomikou Německa. No jo, jenže tam se teďka dostáváme do problémů právě kvůli této vaší přihlouplé politice a vůbec těchto eurohujerů. Já už jsem tady léta říkal, že máme diverzifikovat obchod. To znamená, že se máme obrátit i na další trhy; to znamená: východní samozřejmě, Afriku, Latinskou Ameriku, tam, kde jsme byli i v minulosti. Vzpomeňme na ty Zetory tenkrát, vzpomeňme na ty Jawy, ale to už jsou samozřejmě staré sněhy, to už jsou loňské sněhy; nebo ty technologické celky, elektrárny, turbíny, rafinérie.

No, ale prostě mě by zajímalo, jakou máte tu koncepci, protože to, že Česká republika ekonomicky v podstatě stagnuje, že růst našeho HDP je daleko za těmi hlavními vyspělými zeměmi, který samozřejmě, já, když se podívám na to, že růst HDP v loňském roce - eurozóna 0,9 procenta, no, to je tedy strašně zoufalé. To znamená, to je násobně menší růst, než má Rusko, Spojené státy, Indie, Čína. No, to je prostě - a tady vás to nechává úplně v klidu. Vy tam dál hlasujete pro tu Leyenovou a s tou Leyenovou v té Evropské komisi, která to naopak zapříčinila, tahleta politika, vaše přesně, těch vašich frakcí v Evropském parlamentu, těch protinárodních frakcí, těch prounijních vlastně, eurohujerských frakcí, které jenom škodí, kde můžou, Green Dealem začínaje, emisními povolenkami, dalšími blbostmi a byrokracií konče.

A takže prostě mě by zajímalo, jaká je ta koncepce vaše, i když vím, že žádná, protože my prostě vzhledem k tomu, že v Německu se hrubý domácí produkt teďka aktuálně ve čtvrtém čtvrtletí - tak HDP kleslo a za celý rok 2024 německý HDP zaznamenal propad 0,2 procenta, to znamená, hrozí recese. No a my jsme navázáni na německou ekonomiku, třetina exportu tam jde, tak 80 procent do EU, třetina z toho Německo. Tak samozřejmě to teďka stahuje i nás. Stoupající nezaměstnanost přes 4 procenta. Já když jsem slyšel zase v televizi zástupce vládní koalice, jak tam mluví něco o nízké nezaměstnanosti, a je 4,1 procenta, tak jsem okamžitě vytáhl číslo v Polsku, kde je pod 3 procenta, tak vůbec nevím, o čem mluvíte.

Dneska mám být večer - doufám, že přijde - v CNN Prima, mám mít proti sobě pana Jakoba, TOP 09, předseda klubu, už se těším, už jsem s ním byl víckrát. To je diskuse, na kterou se těším, protože diváci pak posoudí. Protože když vidím tu neobhajitelnou v podstatě politiku Fialovy vlády, tak to je samozřejmě - už se těším na tu přímou diskusi. A chtěl jsem jenom říct, že právě to Německo, které má dneska řadu problémů právě kvůli drahým energiím, jak zmiňují i Němci, tak se tam chystá obrovské propouštění; desetitisíce míst v automobilovém průmyslu, strojírenský průmysl. Automobilový průmysl dělá 10 procent HDP České republiky. I tam vidíme pokles o 7 procent teďka, co se týče České republiky u automobilového průmyslu.

To znamená, ukazuje se, že skutečně ta česká ekonomika je v současné době velmi ohrožená, a mě by zajímalo, jak se k tomu Fialova vláda chce postavit, protože ještě tady budete asi necelý rok u vlády, nebo půl roku, tři čtvrtě roku, a proto navrhuju tento bod, protože ruku v ruce s tím, znovu říkám, klesají reálné mzdy českých občanů, máme nejdražší energie, řada občanů má samozřejmě sociálně ekonomické problémy. Vy to tady bagatelizujete, a proto ale navrhuji tento bod, protože je potřeba na tohleto veřejná diskuse, a hlavně abyste poslouchali naše opoziční návrhy, protože sami řešení žádné nemáte.

Druhým bodem mimořádným, který by chtěl navrhnout, tak jsou to, zajímají mě - název toho bodu je Premiér Fiala poškozuje naše vztahy se Slovenskem. Premiér Fiala poškozuje naše vztahy se Slovenskem. A já jsem se rozhodl tohleto dát jako mimořádný bod, protože já budování pozitivních vztahů s blízkými národy kolem nás, a Slováci jsou samozřejmě z tohoto pohledu na prvním místě, je to náš nejbližší národ, ostatně já jsem žil dlouhou dobu v Československu, tak to, že premiér Fiala prohlásil v Otázkách Václava Moravce v České televizi, že není důvod k obnovení československých mezivládních vztahů, což jenom v podstatě ukazuje na tu politiku Fialovy vlády, kdy vy rozdělujete společnost, šíříte nenávist dokonce i mezi nejbližšími národy, kdy nás - skutečně, vy jste loutkami prostě Bruselu, té Leyenový a spol, protože ti si přejí samozřejmě rozvrat V4.

A to se vám povedlo. Nejvíce na tom zapracovala paní Pekarová Adamová, aby rozvrátila V4, rozvrátila vztahy se Slovenskem a s Maďarskem a s Polskem. Protože vy to samozřejmě, vy jste si vzali tenhleten úkol, protože těm globalistům v Bruselu samozřejmě Vé čtyřka byla trnem v oku, protože vznikala paralelní struktura se společnými zájmy, která mohla být protiváhou těmhletěm bruselským nesmyslům a téhleté sebezničující bruselské politice. No a vy jste si to vzali jako správní eurohujeři a správní protinárodní politici, jako takoví správní politici, kteří dělají doslova vlastizrádnou politiku, tak jste si to vzali za úkol rozvrátit V4, oslabit Českou republiku, oslabit naše občany a jednat v rámci Bruselu a Berlína. Tam už se to taky ale rozvrací teďka, rozpadá, tak snad ty volby dopadnou dobře a snad tam dojde ke změně. Protože je to jedna z posledních šancí, protože když Němci, když by se tam změnil politický vítr a nová vláda by řekla stop prostě nelegální migraci, nulová migrační politika a nová vláda by řekla, že je potřeba ukončit Green Deal a ukončit ten systém emisních povolenek, což prosazuje SPD, tak samozřejmě by to končilo i v Evropské unii, protože Evropská unie nemá peníze bez Německa. Evropská unie už funguje na dluhopisy dneska, už si berou dluhopisy až do roku 2057, za které tady ještě protinárodně a zcela, musím říct, doslova zrazujete naše občany, když Fiala a Fialova vláda ještě nechává ručit Českou republiku za tyhlety dluhopisy. O nás, bez nás.

To je úplně neuvěřitelné. Tak po vás to, co jste způsobili, budeme splácet ještě za 30 let. Budeme vzpomínat na vaši vládu, samozřejmě negativně. Samozřejmě vy jste tady splnili ten úkol, proti národní úkol. Proti českým zájmům jednáte, vaše proti česká vláda. No a rozvrátili jste vztahy s V4. My v SPD si naopak myslíme, že se Slovenskem je potřeba mít co nejbližší vztahy a budovat přátelské vztahy, protože jenom když budeme mít co nejvíce přátel, přátelských zemí, které mají podobné zájmy jako my, tak samozřejmě potom i my jako malá Česká republika můžeme více prosazovat zájmy i v mezinárodním širším kontextu.

Takže to, že premiér Fiala řekl, že není důvod k obnovení československých mezivládních konzultací neboli vztahů, tak my v SPD s tím nesouhlasíme, protože je potřeba, abychom jednali se slovenskou vládou, s polskou vládou, s maďarskou vládou v otázkách migrace či vztahu k Ukrajině. Je to velký problém. Za necelé dva roky začne platit migrační pakt EU, který podepsala Fialova vláda. Vy jste nehlasovali proti, proti hlasovalo Maďarsko a Polsko. Polská vláda řekla, přestože je tam liberální premiér Tusk, tak i ten se postavil proti a řekl, že nebudou migrační pakt EU respektovat. Já už jsem v minulosti asi před 14 dny vyzýval premiéra Fialu ve Sněmovně, aby taky po vzoru Polska, a SPD to říká od začátku, abyste řekli veřejně i v Bruselu, že nebudete respektovat migrační pakt EU. Vy jste to ale neřekli, protože vy s tím souhlasíte. Vy tady chcete, aby Českou republiku zaplavili nelegální migranti z afrických a muslimských zemí. To je strašné, co vy děláte. To je strašný.

Vy neumíte říct ani to, co řekne sousední polská vláda - že nebudete respektovat migrační pakt. Jestli SPD bude v příští vládě, a to bychom rádi byli, tak my to řekneme, že chceme ukončit Green Deal, budeme to prosazovat i na mezinárodní úrovni. Ukončit Green Deal, chceme ukončit systém emisních povolenek, to říkám na rovinu. Já myslím, že je potřeba i vystoupit z Pařížské klimatické dohody, protože to už v souvislosti s tím Green Dealem nemá smysl. To už je všechno překonané i v souvislosti s rozhodnutími Donalda Trumpa. Evropa úplně ztrácí konkurenceschopnost. Ocitli jsme se z těch nejvyspělejších zemí, z těch bloků na chvostu. Na jedné straně Amerika, z dalších dvou stran BRICS - z jihu, z východu, no a teďka Evropská unie právě kvůli těmhle těm paním Pekarovým a pánům Fialům a Rakušanům, ale je novým, těm vašim přátelům, Timmermans a další, tak samozřejmě s tím kvůli těmhle těm vašim přátelům, s kterými se bratříčkujete, tak jdeme ekonomicky do kopru všichni, zatímco ostatní rostou. Ještě rozvracíte i naše přátelské vztahy se Slovenskem, které je přitom pro nás nejbližší a máme řadu společných, bychom měli řadu společných témat, o kterých už jsem mluvil, to znamená vztah k Ukrajině, vztah samozřejmě k té migraci, ale i další věci.

No a samozřejmě tímhle tím jednáním vůči Slovensku zároveň oslabujete i český vliv v regionální diplomacii, a to oslabujete i naši pozici vůči Maďarsku, Polsku, což vy děláte schválně samozřejmě. Přitom se Slovenskem máme dlouhodobé nadstandardní historické vazby a jejich poškozování má prostě pro nás negativní vliv nejen politicky, ale i ekonomicky, kulturně a také mezilidskými vztahy. Možná to tady paní Pekarová z Prahy nevidí, bydlí v centru Prahy, ale já, který jsem z Moravy, tak samozřejmě u nás je spoustu vztahů, manželských vztahů historicky, Čechů a Slováků mezi sebou. Nikdo to nebere, že by to bylo něco jiného. Prostě je to bratrský národ a to, že rozvracíte vztahy se Slovenskem, opravdu je neodpustitelná věc. Je to velká chyba, velká chyba. A znovu říkám, podle SPD má být tou cestou naopak diplomatický dialog a mít co nejužší vztahy naopak se Slovenskem a se Slováky, protože pak nás není 10 milionů, je nás 15 milionů a společně můžeme být samozřejmě silnější a týká se to celé V4. Takže hnutí SPD vyzývá vládu Petra Fialy, že je v českém národním zájmu okamžité obnovení československých mezivládních konzultací a vůbec, naopak je potřeba ty vztahy upevňovat.

Co se týče třetího bodu, navrhnu ještě třetí bod, protože to je opravdu neuvěřitelné, kdy jsem se dočetl, co tady zase navrhuje Fialova vláda. Návrh bodu, který navrhuji, mimořádného bodu, má název: Fialova vláda prosazuje zahraniční vměšování do voleb v České republice. Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana ze STAN předložilo do legislativního procesu návrh zákona, kterým se mění volební zákon a další zákony. Součástí tohoto návrhu je i jedna velice nebezpečná a nepřijatelná potenciální změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Ministerstvo vnitra totiž navrhuje, tím pádem vládní koalice zastoupená v tomto případě ministrem Rakušanem z hnutí STAN, tak navrhujete, aby české politické strany a politická hnutí mohla přijímat finanční dary i od právnických osob vlastněných cizinci včetně právnických osob, které mají svá sídla mimo území České republiky. To znamená, že vy v podstatě chcete legalizovat zasahování ze zahraničí do našeho volebního procesu. Takže znamenalo by to mimo jiné, že volební kampaně v České republice by mohly být napříště placeny i ze zahraničí, což je naprosto nepředstavitelný a nepřípustný průlom do dosavadní praxe, kdy finanční dary českým politickým stranám a hnutím v současnosti musí pocházet výhradně z České republiky a od českých dárců.

Tak my víme, že s tímto má už hnutí STAN praxi. Byla to ta velká kauza, kterou potom média nechaly usnout, kdy vaše volební kampaň v roce 2021 - tedy ta poslední pro volby do Sněmovny, tak hnutí STAN bylo financováno neprůhlednými společnostmi sídlícími v daňových rájích, konkrétně na Kypru. Když jsme na to potom upozornili, tak jste nějakou drobnou částku z toho potom vrátili. Takže to, že hnutí STAN, které je jak víme prorostlé i organizovaným zločinem, viz kauza Dozimetr, tak prostě vy tady chcete legalizovat financování zahraničí. To je přesně to, co naopak teďka utíná Donald Trump - a velice správně, kdy vlastně těm politickým neziskovkám s politickým programem zastavil financování a nechává přeprověřovat ty peníze a dovídáme se každý den nové a nové, neuvěřitelně děsivé informace. Kolik novinářů z toho bylo placeno po celém světě, kolik organizací, které ovlivňovaly potom veřejné dění a politiku i v jiných zemích, včetně Evropy samozřejmě, včetně Evropy.

Líbí se mi výzva premiéra Fica, což pakliže by SPD bylo ve vládě, tak bychom to také požadovali. Informaci, kdo všechno v České republice byl financován, je financován a byl financován těmito prostředky ze zahraničí. Jací novináři to byli, jací novináři to jsou, jaká média to jsou, aby bylo prostě transparentně zřejmé, jaké politické neziskovky s politickým programem, aby bylo zřejmé, odkud vítr vane. Oni se tomu vždycky strašně brání a Evropská unie se tomu brání, když k podobným návrhům chce přistoupit premiér Orbán. A čemu se brání? Za co se stydí? Proč se stydí někdo za to, že je financován ze zahraničí? Naopak by se za to stydět neměl, když mu peníze nesmrdí a měl by se k tomu přihlásit ještě aktivně, aby veřejnost věděla, odkud vítr vane, (kdo) platí tyhle ty organizace. A oni se toho strašně bojí, to je zajímavé. To je zajímavé. Strašně se bojí toho, aby se zjistilo veřejně, kdo je platí, ze zahraničí samozřejmě. No a teďka Fialova vláda tady předložila zákon, aby se ze zahraničí mohli legálně vměšovat do našich voleb.

To znamená, aby mohl bůhvíkdo ze zahraničí, například z Bruselu, nasypat peníze politické straně, která má prounijní program. A úplně legálně, aby to zlegalizovali. Nebo nějaký podnikatel typu Sorose, aby mohl legálně nasypat peníze třeba STANu, Spolu, Pirátům a dalším politickým stranám.

Takže nám se tohleto samozřejmě, tenhle ten návrh, si myslím, to je špatně. A my za nás říkáme, že pokud Fialova vláda tuto změnu prosadí a pakliže po volbách bude SPD součástí vládní konstelace, tak my bychom iniciovali okamžitě zrušení tohoto bodu. Protože není možné, a současně bychom navrhli zákon, a navrhujeme ho, máme to předpřipraveno, zákon na jehož základě chceme navrhnout, budou muset všechny politické, vlivové a nátlakové skupiny, které se označují jako takzvané neziskové organizace, okamžitě zveřejňovat veškeré finanční dary ze zahraničí, jako je tomu například v USA a v Izraeli, demokratických zemích.

Samozřejmě nám v SPD vůbec nevadí neziskové organizace, naopak ty podporujeme, které se starají o seniory, zdravotně postižené občany, dělají třeba programy pro volnočasové aktivity pro děti a tak dále, s tím přece nikdo problém nemá. Nebo se starají třeba o opuštěná zvířata.

Ale ty, které mají ten politický program, které tady prosazují například migraci, jo, už taky kvičí teďka tyhle ty organizace, jak jsem se dočetl, protože Trump jim chce utnout peníze, tak už kvičí, a další organizace, tak samozřejmě by měly transparentně zveřejňovat, odkud ty peníze mají. To je všechno. A oni to nechtějí, oni to chtějí schovávat a to je špatně. A to je špatně.

Takže to je bod číslo tři a to je za mě dneska všechno, děkuju.