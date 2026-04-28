Okamura (SPD): Přijal jsem velvyslance Číny

Na základě žádosti Číny jsem přijal velvyslance Číny Fenga Biao a obsahem našeho jednání bylo mimo jiné nastartování příjezdů čínských turistů, kteří jsou na světové špičce v útratách na osobu a na den, do České republiky, což by byl vítaný ekonomický příjem do našeho státního rozpočtu. Zároveň jsme jednali o otevření nové přímé letecké linky, která by usnadnila nárůst turistického ruchu mezi oběma zeměmi. Naše vláda aktivně buduje spolupráci se zeměmi celého světa a otvíráme další možnosti i našim firmám.
