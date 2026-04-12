Okamura (SPD): Tuberkulóza se vrátila do Česka. Je to časovaná bomba

Tuberkulóza se vrátila do Česka. Vyskytuje se hlavně mezi Ukrajinci. Je to časovaná bomba. Je dobře, že nová vláda s účastí SPD plánuje zpřísnit podmínky pro autobusovou přepravu mezi Ukrajinou a Českem. Zpřísňování podmínek pro pobyt cizinců v ČR je v souladu s programovým prohlášením vlády.
„Je to časovaná bomba,“ říká o lidech s nedoléčenou nebo špatně léčenou tuberkulózou pneumolog Jiří Votruba. Pokud se totiž choroba nezastaví včas, začne odolávat běžným medikamentům. Bakterie na ně přestanou reagovat. V Česku už se takových případů najdou desítky. Podle lékařů jde často o pacienty, kteří do Česka přijeli z některé z rizikových zemí. Podle statistik jde hlavně o Ukrajince. Informovalo o tom Aktuálně.
Pneumologové rovněž volají po důkladnější kontrole cizinců, kteří k nám míří ze zemí s vysokým výskytem tuberkulózy. To jsou takové, kde je zachyceno víc než 40 případů nemoci na 100 tisíc obyvatel. Podle tabulky, kterou loni zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, jde celkem o 109 států. Patří k nim nejenom Ukrajina, ale také třeba Rumunsko, Filipíny, Indie, Gruzie, Čína nebo Jihoafrická republika. V roce 2024 bylo u Ukrajinců 134 nahlášených případů TBC z celkového počtu 220 případů mezi cizinci pobývajícím v ČR!
Tomio Okamura
Měl se dostavit na kontrolu, ale neudělal to. Policie po něm proto vyhlásila pátrání. Jednačtyřicetiletý Vasyl z Ukrajiny totiž trpí tuberkulózou a musí se léčit. Tuto povinnost mu ukládá zákon. „Pokud je pacient infekční, jeho léčba je skutečně povinná. Musí být pod dohledem zdravotníků,“ potvrzuje Jiří Votruba, přednosta I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
V opačném případě by mohl být takový člověk vážnou hrozbou pro veřejné zdraví. „Tuberkulóza je totiž extrémně odolné onemocnění, které stále zabíjí. V některých zemích světa je to pořád ještě nejčastější příčina úmrtí mezi infekcemi,“ připomíná Votruba.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
V posledních letech navíc hrozba této choroby sílí, protože začíná odolávat lékům. Ústav zdravotnických informací a statistiky hlásí, že jenom v roce 2024 nezabrala některá ze čtyř běžně používaných účinných látek dokonce u třetiny nakažených. Na žádný z dostupných přípravků pak nereagovalo 15 z 370 testovaných pacientů. „Je to proto časovaná bomba, která by se měla sledovat,“ zdůrazňuje pneumolog.
Jedním z hlavních důvodů, proč rezistentních kmenů bakterií přibývá, je přitom právě přerušení nebo předčasné ukončení terapie. „Pokud pacient dostatečně nespolupracuje a nedokončí svou léčbu, která je mnohdy i několikaměsíční, mohou se stát bakterie vůči působení základních antituberkulotik odolnější. Mohou se začít v organismu znovu množit a při opětovném zahájení léčby už je lékaři nezastaví,“ vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók.
Zdravotníci pak musejí sáhnout po moderních přípravcích, které jsou ale velmi drahé, zatímco jedno balení základního antituberkulotika stojí „jen“ několik stovek korun, cena moderních léků šplhá k tisícům dolarů. „Terapie jednoho takového pacienta tak vyjde i na statisíce korun ročně,“ říká pro Aktuálně přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy při Fakultní nemocnici v Brně Milan Sova.
„Lidé z těchto zemí by měli při žádosti o dlouhodobý pobyt v Česku povinně podstoupit rentgen plic. Mnoho z nich totiž o své nemoci neví nebo ji nemá dostatečně léčenou, což zvyšuje riziko nebezpečné rezistence,“ vysvětluje Votruba. Všechny odhalené případy by se měly následně přeléčit.
Vedení resortu zdravotnictví sice od ledna tohoto roku stanovilo, že má vyšetření na tuberkulózu povinně podstoupit každý cizinec z rizikové země, který v Česku žádá o práci, podle Votruby to ale nestačí. „Samozřejmě je to lepší než nic, osobně bych ale uvítal screening plošnějšího charakteru,“ řekl Aktuálně.cz. Příliv jakékoliv populace do jiné populace totiž podle něj vždycky určité riziko infekcí nese.
V naší nové vládě s účastí SPD jsme se dohodli, že zpřísníme azylovou a migrační politiku. Zavedeme politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci. Odmítneme migrační pakt Evropské unie a přijmeme nový zákon o migraci a azylu. Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý, azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech. Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky.
Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky. Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku