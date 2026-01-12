Okamura (SPD): Už i papež varuje před omezováním svobody projevu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novoročnímu projevu papeže Lva XIV. před diplomaty u Svatého stolce.

Okamura (SPD): Už i papež varuje před omezováním svobody projevu
Už i papež varuje před omezováním svobody projevu na Západě a před válečným štváčstvím. V této věci se Svatým otcem souhlasíme. Bojujeme za svobodu slova a proti válce! Papež Lev XIV. během prvního novoročního projevu před diplomaty u Svatého stolce ostře kritizoval současný vývoj ve světě – a zvlášť v západních demokraciích. Varoval před návratem válečného myšlení, oslabováním multilaterálního řádu i před tím, že se prostor pro skutečnou svobodu projevu na Západě nebezpečně zužuje. Jazyk se podle papeže stává nejednoznačným a zneužívá se jako zbraň, píše německý deník Welt a u nás Echo24.

V naší nové vládě ANO, SPD a Motoristů jsme se dohodli, že ministerstvo vnitra nebude nástrojem omezování svobody projevu ani „velkým bratrem“ a že zamezíme zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj.

Dle naší dohody též Česká republika bude důsledně hájit mezinárodní právo a suverenitu států. Budeme podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě.

Papež varoval, že právě v zemích, které se samy považují za baštu demokracie a pluralismu, dochází k jejich postupnému omezování. „Je bolestné sledovat, že zejména na Západě se prostor pro skutečnou svobodu projevu stále více zužuje,“ uvedl. Kritizoval vznik „nového jazyka s orwellovským nádechem“, který se sice tváří inkluzivně, ale ve výsledku vylučuje ty, kdo se nepřizpůsobí dominantním ideologiím.

Podle papeže dochází ke „zkratu“ v oblasti lidských práv. „Právo na svobodu projevu, svobodu svědomí, svobodu náboženského vyznání a dokonce i právo na život je omezováno ve jménu jiných takzvaných nových práv, což vede k oslabení samotného systému lidských práv a otevírá prostor pro násilí a útlak. K tomu dochází, když se každé jednotlivé právo stává sebereferenčním, a zejména když ztrácí spojení s realitou věcí, s jejich podstatou a pravdou,“ prohlásil papež Lev XIV. podle serveru Vatican News.

Dodal, že se jazyk stává stále více nejednoznačným a zneužívá se jako zbraň, což podkopává jasné skutečnosti, autentický dialog a roli diplomacie v prevenci konfliktů. Papež se ostře vymezil proti trendu, kdy dialog a hledání konsenzu nahrazuje „diplomacie síly“. Podle něj je „válka znovu v módě“ a svět se propadá do atmosféry, v níž je konflikt považován za legitimní nástroj politiky.

Ještě ostřejší byl v otázkách bioetiky a rodinné politiky. Kategoricky odsoudil státní podporu potratů, kritizoval legalizaci eutanazie a vymezil se proti společenským modelům, které podle něj směřují k rozkladu tradičního manželství muže a ženy. Šlo o dosud nejvýrazněji konzervativně laděný projev jeho pontifikátu.

