Okamura (SPD): Zisky korporací jsou vytvořeny na základě nízkých mezd našich lidí

Vláda ANO, ČSSD a KSČM zahájila jednání o podobě státního rozpočtu na rok 2019 za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana. Hnutí SPD nesouhlasí s předkládaným vládním návrhem, který počítá s celkovým deficitem 50 miliard korun v rámci rozpočtu.

V době ekonomického růstu je potřeba mít rozpočet vyrovnaný, popřípadě přebytkový s důrazem zejména na růst starobních a invalidních důchodů, podporu pracujících rodin s dětmi, investice do infrastruktury, dostupného zdravotnictví a zkvalitnění školství. Je také potřeba zásadním způsobem snížit výdaje na dotace do neziskového sektoru. Hnutí SPD má rovněž zásadní výhrady k neustále rostoucímu veřejnému dluhu České republiky, který je aktuálně ve výši 1,74 biliónu Kč a jenom za poslední rok vzrostl o 90 miliard korun.

Tomio Okamura

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Hnutí SPD má programově připraveny vlastní návrhy změn hospodářské politiky státu, které by zastavily tento negativní trend. Jedním z opatření je návrh zákona, jenž by ukládal nadnárodním korporacím reinvestovat podstatnou část svých zisků zpět do České republiky, a nikoliv pouze vyvádět zisky a dividendy do svých mateřských zemí.

Z České republiky se ročně vyvádí hodnota 5 až 7 % HDP. Vysoce to převyšuje hodnotu takzvaných dotací Evropské unie, které dostáváme. Jde o bezprecedentní, téměř koloniální, pozici naší země. Tyto zisky korporací jsou vytvořeny na základě nízkých mezd našich lidí.

