Okleštěk (ANO): Neruší se ty pobočky pošty, které jsou atraktivní pro některé kupce?

Děkuji za slovo, paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Mě mrzí, že zde není pan ministr Rakušan. Já bych chtěl totiž zařadit bod Rušení pošt ministrem vnitra Vítem Rakušanem - omlouvám se, já jsem do přihlášky Rakušanem, myslím tím Vítem Rakušanem - v Olomouckém kraji. V Olomouckém kraji se ruší 20 pošt podle toho přípisu, který přišel. Není to žádné velké číslo z toho pohledu absolutního čísla. Ale když se podíváme, že Olomoucký kraj má zhruba 630 000 obyvatel plus nějaké drobné, tak už to číslo není zanedbatelné. A co je na tom úplně nejsmutnější, je, že se ruší pošty právě tam, kde máme hodně obyvatel, na sídlištích. A ta sídliště jsou ta jedna z původních sídlišť, která jsou dneska obývána drtivou většinou obyvateli v mém a vyšším věku. Takže tito lidé mají potom pohybové a jiné problémy a ta docházková vzdálenost do tří kilometrů pro ně není zase žádná velká hitparáda.

Mně trošičku přichází na mysl dojem, jestli se neruší ty pobočky, jejichž budovy začínají být velmi řekl bych atraktivní pro některé kupce. Hodně by mě zajímalo, jak to nakonec bude, co ty pobočky, které budou zrušeny, co s nimi bude. Jaký bude jejich osud, kam budou převedeny, prodány a podobně, protože mně přijde, že výběrové kritérium nebylo žádné kritérium podle skutečného využití pošt. Za to se to pouze schovává. Ale bylo to kritérium lukrativity většiny těchto nemovitostí.

To mě strašně mrzí, protože se ruší hodně často pobočky na náměstích, v historických centrech, třeba v Olomouci v centru města, na Horním náměstí, což je vlastně druhá největší památková rezervace v České republice, to je potřeba si uvědomit, tak tam se ruší pošta a jsou tam všechny úřady, banky, které si myslím, že tu poštu dostatečně vytěžují. Takže by mě zajímalo, prosím, jaká jsou ta kritéria.

Já jsem pana ministra oslovil jako předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože jsme se poradili v předsednictvu výboru, jestli budeme svolávat na to téma výbor, nebo ne. Většinový názor zněl, že není třeba, že si počkáme, až ta opatření začnou platit. Tak jsem ho oslovil osobně jako osoba, jako poslanec a pan ministr mi přislíbil, že do všech těchto měst a obcí vyjedou zástupci managementu České pošty a budou dojednávat podmínky, eventuálně změnu tohoto ustanovení.

Jsem v kontaktu se starosty, s primátory. Pravda je, že už v některých místech jsou ty schůzky předjednány, ale je také pravda, že ta iniciativa mnohde byla právě na straně těchto starostů. V Olomouci zrušit sedm pošt je na mě hodně, ale v Prostějově zrušit čtyři pošty v padesátitisícovém městě téměř padesátitisícovém, je pro mě ještě víc. A v Šumperku ze čtyř pošt nechat jenom jednu - to už je ve srovnání s Kolínem skutečná fraška. Takže prosím, abychom zařadili tento bod rušení pošt Vítem Rakušanem v Olomouckém kraji jako první bod, protože si myslím, že ten můj je nejdůležitější, a chtěl bych to jako první bod dnešního jednání. Děkuji.

Ladislav Okleštěk ANO 2011



