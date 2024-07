Okleštěk (ANO): Skoro mi to připadá, že cpeme peníze do obchodu s chudobou, ne do výstavby

Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych měl pro pana ministra dotaz. Pořád mi to připadá, že peníze, které bychom potřebovali dávat do výstavby, tak dáváme na nějaké projekty, které zavání, skoro bych řekl, smrdí, obchodem s chudobou. Když si potom přepočítáte náklady na jednotlivé byty, tak vám vychází, že je to velice lukrativní obchod s chudobou. Už slyším ve veřejném prostoru názory, že budou tady ti movitější skupovat byty, budou dělat pachty právě s těmi organizacemi přes sociálky, přes města, obce a budou takovým způsobem v podstatě blokovat bytový fond. Zase jenom přihráváte peníze tímto krokem do kapes tam, kde nejsou potřeba, a ti lidé nebudou mít lepší bydlení.

Takže za mě, prosím, bych byl pro podporu nástrojů výstavby tak, jak jste zmínil, že na to máte jiné nástroje. To je super. Tak tam ještě přesuňte 1,5 miliardy ročně tady z tohoto a zase se nám to trošku zlepší a nastavte regulativy tak, aby ten projekt dával smysl. Mluvím o projektu výstavby a ne tady tyto handly, protože ono se nám to ukáže, že nakonec nám zbudou jenom oči pro pláč. Děkuji.

Ladislav Okleštěk ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky