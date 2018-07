Opl (Rozumní): Vězeňská služba má vážný systémový problém, ale dělá, že je vše v pořádku

Vězeňská služba přiznává, že není schopna zajistit, aby se do věznic nepronášeli mobilní telefony. A když projdou mobily, projdou také zbraně? Technika a lidé selhávají, takže vše mají řešit až následně psi? No to snad ne.

Vězeňská služba suše konstatuje, že není schopna zamezit průniku mobilních telefonů mezi vězně do vězeňských zařízení. To je přeci nehoráznost, kterou musí vedení vězeňské služby vyřešit. Věznice jsou režimová pracoviště a není možné, aby se do nich dostávalo, co nemá.

Každý "hloupý" rám na letišti detekuje mobilní telefon ve vaší kapse. Takže otázka zní, jak dochází ke kontrole osob, vozidel..., které vstupují a vjíždějí do prostoru věznic, a jakou techniku vlastně vězeňská služba používá.

A samozřejmě se nabízí další otázka, pokud projdou dovnitř mobilní telefony, neprojdou tam také zbraně? Ta otázka je na místě, a skutečnost, že se o tom nemluví, neznamená, že by tento problém neměl existovat.

Pavel OPL Rozumní

Kandidát pro komunální volby 2018 v Praze

Situace zašla tak daleko, že vězeňská služba vycvičila psy, kteří budou ve věznicích mobilní telefony vyhledávat.

Nic proti cvičeným psům nemám. Jejich přínos například při vyhledávání drog či výbušnin na letištích je neoddiskutovatelný. Ale to jde o volný prostor. Přeci není možné konstatovat, že vězeňská služba nedokáže nastavit takový systém, aby se mobilní telefony do věznic nedostávaly, a vše bude řešit opatřením pomocí psů na následné vyhledávání.

Ministerstvo spravedlnosti by mělo bleskově řešit toto zjevné systémové selhání, které sama Vězeňská služba ČR není schopna a ochotna vyřešit.

(převzato z Profilu)

