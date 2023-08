Ostrá (SOCDEM): Vládní změny v důchodech jsou chaotické, úprava náročných profesí stále chybí

reklama

„To, co vláda předvádí, je salámová metoda. Rozhodně nejde o slibovanou důchodovou reformu, k jaké se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. V celé nahotě se odkrývá nekompetence vlády a její pohrdání lidmi,“ komentuje místopředsedkyně Sociální demokracie Daniela Ostrá záměr vlády předložit další balíček změn v penzích v průběhu září.

Podle vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky nemá být obsahem toho, co chce v září představit vláda, úprava odchodu do důchodu u náročných profesí. „Má být doplněna až průběžně, což znamená, že o ní bude Poslanecká sněmovna rozhodovat narychlo a bez potřebného projednání s odbornou veřejností. Seznam náročných profesí je přitom velmi odborná věc, u které je potřeba zohlednit například i pohled lékařů. Ministr práce ho slibuje už měsíce,“ dodává Daniela Ostrá.

„Sociální demokracie lidi respektuje. Připravili jsme důchodovou reformu, která oceňuje práci i péči o druhé. Podíleli se na ní odborníci napříč politickým spektrem,“ připomíná předseda SOCDEM Michal Šmarda, který dodává, že reforma z dílny sociálně demokratické ministryně obsahovala i část týkající se náročných profesí. „Prvními, na něž se díky sociálním demokratům odlišná pravidla již vztahují, jsou záchranáři a podnikoví hasiči,“ konstatuje.

Lidé, kteří pracují v náročných profesích by měli mít nárok jít do penze dříve než ostatní, aniž by se jim krátila výše důchodu. Výměnou za to by měli zaměstnavatelé za tyto pracovníky odvádět vyšší pojistné. Jde přitom o zásadní součást důchodové reformy, která by měla být jasně provázaná s ostatními změnami. „Vláda nemá odvahu přijmout ucelenou reformu, která musí být spojená se změnou v daních. Dlouhodobě říkáme, že je nutné důchodový systém z části financovat z vyšších daní, které by měli zaplatit ze svých zisků oligarchové, banky a velké nadnárodní firmy,“ uzavírá Daniela Ostrá.

