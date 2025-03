Ožanová (ANO): Odkdy sněmovna čeká na výbor? To se fakt ještě nestalo!

Kolegyně, kolegové, já jenom lituji, že tu teď není předseda poslaneckého klubu STAN Cogan.

Jak zní název bodu, který chci zařadit? Já jsem to dala až dneska po tom, co se tady ráno stalo. Název bodu je Jednání výboru v době zasedání Sněmovny. Začnu tím, že si dovolím ocitovat z jednacího řádu Sněmovny, § 34 odst. 3. V době, kdy je zasedání Sněmovny přerušeno, výbory nejednají. Dámy a pánové, o tom jsme se hádali s kolegou Coganem už minulý týden, protože dal návrh na zkrácení lhůty u zákona o podpoře bydlení i u toho souvisejícího tisku na sedm dní.

Já jsem argumentovala tím, že hned příští týden je výborový týden a že nic nebrání tomu, aby normálně ve výborovém týdnu výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj věc projednal. Nicméně tlačilo se na to, že to musí být sedm dní. A co se stalo? Výbor jednal v době, kdy zasedala Sněmovna, a celá Sněmovna čekala, až skončí výbor.

Od kdy Sněmovna čeká na výbor? Kolegové, kolegyně, to se fakt ještě nestalo! Ale proč o tom mluvím? Protože právě minulý týden jsme si o tom povídali, že to není vhodné. Vysvětlovala jsem to kolegovi Coganovi. Ne, za každou cenu. Tak protože pan ministr Kulhánek nepřipraví tisk včas a všechny věci, tak celá Sněmovna bude čekat na projednání ve výboru?

Kolegové, kolegyně, to už je přes čáru, a já bohužel se k tomu budu muset vyjadřovat opakovaně, protože teď tu zjevně nikdo není z předsedů koaličních klubů. Pardon? (Námitka, že je přítomen poslanec Benda.) Marku, prostřednictvím předsedajícího, se ti omlouvám, ale kolega Cogan by měl zvážit, zda by si neměl zopakovat jednací řád Poslanecké sněmovny. V době, kdy jedná Sněmovna, výbory podle zákona, podle jednacího řádu Sněmovny nejednají.

Možná když nám tvrdíte, že my obstruujeme, tak dneska obstruovalo hnutí STAN tím, že si prosadilo zkrácení lhůty a výbor jednal v době jednání Sněmovny. Takže všichni jsme museli čekat, až výbor skončí. To fakt bylo pěkné zahájení třetích čtení, kdy tam jsou věci, které čekají na projednání! Potřebujeme zákon o lobbování, abychom mohli dostat peníze z Evropské unie, protože jsou na to navázány peníze. Potřebujeme zákon o silničním provozu, ale výbor pro veřejnou správu jedná, tak si všichni počkejte. Takže obstrukce ze strany STAN.

Vážené kolegyně, kolegové, doufám, že mě podpoříte, a žádám jako první bod dnešního jednání bod Jednání výboru v době zasedání Sněmovny.

Děkuji za pozornost.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



