Pajonk (Svobodní): Děkuji Svobodným za nasazení a voličům za hlasy

Uspěli jsme nebo ne? Jsme mrtví, či kopeme dále? Každý si odpoví sám (nejlépe po nějakém odpočinku). Já vnímám to, že jsme dopadli lépe než v minulých volbách (máme o 18 % více zastupitelů a i ve větších městech). Dopadli jsme lépe než v době, kdy jsme byli na vrcholu po úspěchu v EP a kdy ODS měla strach, že umře klinickou smrtí jako dnes ČSSD (víte, že třeba v Praze mají Svobodní více mandátů než vládní strana?).

Obrovsky mě ale mrzí to, že se některé naše kandidátky nedostaly pouze o desítky, či snad jednotky hlasů – jak v Praze, tak i v Brně chybělo malinko a měli jsme v těchto klíčových městech magistrátní zastupitele dva. Obrovsky mě mrzí je ale slabé slovo. Naštěstí máme poblíž kanceláře sekeru a dostatečnou zásobu dřeva na vybití si zlosti. Jako předseda strany musím být slušný, ale když vidím, že mnohým z vás chybělo několik jednotek hlasů, tak se nedá než vrátit k jazyku místního lidu Valašského – *****!!!.

Komunální politika a obecně volby jsou zrádné. Často naše kandidáty přeskočily známé místní osobnosti, které možná ani komunální politiku dělat nechtějí, ale nechali se “upsat”. Je těžké se přes takový pocit nespravedlnosti přenést. Lidé volí známé obličeje nebo ty u kterých mají pocit, že pro ně něco dělají/dělali, případně značku. To nám ukazuje, že je potřeba se zapojovat do práce pro svou čtvrť a město i mimo volby. A musíme být vnímání jako lidem PROSPĚŠNÍ. A to – přiznejme si – moc zatím nejsme. A ti co jsou, ti často uspěli.

Úspěch ve dvou největších městech to koneckonců jasně dokazuje. V Praze se dostal na magistrát Tomáš Štampach, což je pro naši stranu historický úspěch. Je to mimo jiné právě kvůli tomu, že v Praze 3 již několik let usilovně pracuje, vytváří si vazby a partnerství a svými sousedy je oblíben. To mu otevřelo dveře na desáté místo kandidátky ODS, ze které se dostal na magistrát. V Brně se zase naše kandidatura opřela o spolek Brno autem, který naši členové v čele s Pavlem Misesem a Davidem Pokorným povýšili na jedno z hlavních opozičních hnutí, které se jasně profilovalo proti politice bývalého vedení magistrátu. Obojí jsou ale stovky člověkohodin práce dávno před volbami. Kampaň tohle může umocnit. Bez té původní viditelně užitečné práce to prostě nejde. Teda jde, když náhodou máte někoho, kdo za vás značku odmakal roky a roky práce (třeba jako ANO, SPD).. Nikoho takového ve Svobodných nemáme. Nejsme strana lídrovského typu a nemáme ani voliče, kteří tento typ strany chtějí.

Uspělo se ale i jinde. Hodonín, Chrudim, Jindřichův Hradec, Rakovník nebo také Beroun a městské části v Brně a Praze. To je jen úzký výčet měst, ve kterých budeme mít další 4 roky slovo. Dohromady se nám podařilo do zastupitelstev dostat přes 100 našich členů, příznivců a podporovatelů na samostatných i společných a koaličních kandidátkách. Jak jsem již uvedl dříve, oproti minulému volebnímu období se jedná o nárůst přes 18 %.

Komunál byl pro Republikové předsednictvo velkou prioritou, bral jsem ho jako zasazení skutečných kořenů strany, možnost sáhnout si na to, jak to vlastně funguje, a načerpat zkušenosti. To, jaké pozice naši lidé nakonec v zastupitelstvech zaujmou, je momentálně stále ještě předmětem jednání. Doufám, že se podaří vyjednat dobrá spojenectví a Svobodní budou svým voličům prospěšní. Ti, kteří do toho půjdou naplno, mají šanci za další čtyři roky uspět ještě více. To se jasně ukazuje na příkladu Chrudimi nebo Hodonína. Tam přinesla soustavná práce v zastupitelstvu nárůst preferencí a zisk dalších křesel.

Co nás čeká teď? Oddych a oslavy 100. let republiky a republikový sněm. Také se blíží se eurovolby a možnost obhájit mandát europoslance. Zpoza rohu pomalu vykukují krajské volby, kde budu mandát Svobodných obhajovat mimo jiné i já.

Ještě jednou vám všem děkuji. Nenechte se prosím odradit případným neúspěchem, odpočiňte si a tepejte do toho dál. Budujeme stranu odspodu na zdravých základech. Trvá to sice déle, jsou za to potom ale o dost stabilnější výsledky. A to za to rozhodně stojí.

Za vaši podporu upřímně děkuji a věřím, že vás nezklameme.

Tomáš Pajonk,

předseda Svobodných a zastupitel Zlínského kraje

Ing. Tomáš Pajonk Svobodní



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lidé se ode dneška mohou obracet na soudy kvůli obecním volbám Během večera a noci se něco zásadního stalo. Praha dala pokyn. Faltýnek v ČT nadhodil své podezření ohledně dění v Brně Malý (Svobodní): Skautokandidát a ti druzí. Volte ve druhém kole do Senátu Pešík (Svobodní): Protestní strany jako produkt demokracie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV