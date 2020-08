Paparega (Lepší sever): Z Prahy nám házejí jen drobky z prostřeného stolu! A proto je třeba do toho stolu bouchnout. A pořádně!

reklama

Svým bohatstvím tak překonává i všechny německé regiony s výjimkou Hamburku, je bohatší než pařížský region, nebo třeba rakouská Vídeň. Pražská média po zveřejnění zprávy mohla ve svých komentářích pýchou prasknout, jaký je to skvělý úspěch, jak se naší ekonomice daří a že Praha svou ekonomickou silou táhne celou zemi. Ústecký kraj se připojuje k potlesku, ale tleská smutně a ironicky. Smutně proto, že mezi oslavnými texty poněkud zapadlo, že Ústecký kraj (spolu s Karlovarským) patří v Evropské unii k jedněm z nejchudších, má jen 64 % evropského průměru a je na tom hůře než třeba jihozápad Bulharska, střední Maďarsko, nebo západní Rumunsko! Smutné zjištění, když si uvědomíme, že v Česku máme 14 krajů a Ústecký kraj je pátým největším přispěvatelem do státního rozpočtu (283 miliard Kč v roce 2017), ale v přepočtu na obyvatele je druhým nejchudším za nebohým krajem Karlovarským.

Anketa Jsme zadlužení a příspěvek 5 tisíc Kč pro důchodce si nemůžeme dovolit, řekla předsedkyně TOP 09 Pekarová. Má pravdu? Má 7% Nemá 93% hlasovalo: 4684 lidí

Je třeba už pořádně bouchnout do stolu a chtít od české vlády větší podíl z toho, co odevzdáváme. Praha nám hází jen drobky z prostřeného stolu. Ústecký kraj už desetiletí dodává Praze a zbytku Česka elektřinu, teplo, nerostné zdroje, do Prahy odcházejí naši nejlepší vzdělaní a pracovití lidé a … a co za to získáváme? Odpadky, špatné ovzduší, zapomnění a posměch. To se musí zastavit!

Česká republika je jeden celek, jedna rodina. V každé slušně vychované rodině to chodí tak, že nejvíce času a peněz se věnuje tomu členovi, kterému právě něco chybí, který je nemocný, zraněný, nebo vyčerpaný. Ústecký kraj je za sedmdesát let, kdy jenom dával a málo dostával, skutečně vyčerpaný - zaslouží si proto mimořádnou pozornost od české vlády. Potřebujeme více investic do restrukturalizace průmyslu, více pracovních míst, více peněz na odstranění ekologických škod, větší finanční podporu středním a vysokým školám, více peněz do zdravotnictví, bezpečnosti atd. Přeměna vyčerpaného Ústeckého kraje v prosperující kraj musí být prioritou české vlády.

Musíme být ale slyšet, musíme křičet, musíme na Prahu více tlačit, musíme argumentovat a nesmíme přestat. Proto musí hnutí Lepší Sever vyhrát krajské volby! Proč? Protože zástupci velkých celostátních stran se budou vždy servilně krčit před svým pražským vedením, budou mít falešné ohledy na své kolegy v jiných a bohatších krajích, budou svázáni stranickou disciplínou, nebudou za každou cenu bojovat za Ústecko a nebudou Prahu dostávat pod tlak! LEPŠÍ SEVER ale nikomu v Praze nepodléhá, je to hnutí regionální, složené z nezávislých, zkušených a hrdých lidí, kteří se nebojí, jako kdysi David, postavit pražským Goliášům. A proto volte LEPŠÍ SEVER!

Mgr. Jan Paparega BPP



