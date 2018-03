Paroubek: Komunista Ondráček přišel na paškál

Vláda v demisi by ale neměla činit žádné závažné politické kroky a její členové by měli sedět na svém pozadí na ministerstvech a měli by „makat“. Je jen otázka, jaký smysl mají, kromě podpory rostoucích volebních preferencí hnutí ANO, návštěvy celé vlády v krajích. Kromě hezkých řečí na adresu kraje to žádný velký přínos pro republiku a pro kraj nenese.

A. Babiš na svém facebooku sdělil (možná ale, že jen blufoval), že jeho vláda i v druhém pokusu bude vládou menšinovou, složenou čistě z nominantů hnutí ANO. A že jeho návrh zní, aby tuto vládu podpořili ve sněmovně komunisté a sociální demokraté. Pro sociální demokracii nemá jistě takové skautsky pojaté souručenství na podporu vlády žádný smysl. Strana by měla plnou odpovědnost za činnost vlády, ale veškeré benefity (politické a marketingové), by získávalo jen a jen hnutí ANO. To by nové vedení ČSSD muselo být složené z úplných politických analfabetů, aby na toto přistoupilo. Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Třetí trik, který A. Babiš předvedl, se týká před pár dny zvoleného komunistického předsedy komise pro kontrolu činnosti GIBS. Pro Babiše přestalo být komfortní spojovat se s nově zvoleným šéfem této komise Ondráčkem v situaci, kdy část jeho protivníků na politické pravici došla k názoru, že Ondráčka použije k oslabení pozice premiéra Babiše a hnutí ANO ve společnosti. A. Babiš nechce nést žádné politické riziko a už vůbec se mu nechce do politické obrany kovaného komunisty, který ani dnes není schopen, coby bývalá policejní mlátička, projevit pokoru a za svou někdejší službu u SNB se omluvit. Dnes mají v 11 českých a moravských městech vypuknout protestní shromáždění komunistožroutů. Pan Ondráček udělal všechno pro to, aby se znepokojení nad jeho volbou z okrajové společenské záležitosti stalo v těchto dnech politicky věcí klíčovou. I A. Babiš byl normalizačním komunistou, ale se svou minulostí se dokázal rozejít a netrpí žádným sentimentem. A tím méně chce být spojován s jiným normalizačním komunistou, který dosud neprozřel a nést politické náklady při jeho obhajobě.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Populismus v Česku stvořili lidé jako Halík. Prý přátelé pravdy a lásky, ale ve skutečnosti jsou velmi netolerantní k jiným názorům! Paroubek: Zažíváme nový Únor (1948)? Paroubek: Bakala řádil, aneb seriál v TV Barrandov Paroubek: "Přítel lidu" Kotrba sprejoval bezdomovce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV