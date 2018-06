Pastuchová (ANO): Já si stále stojím za tím, že tento zákon měl smysl, má smysl

Já děkuji za slovo. Já budu krátce reagovat, protože myslím, že bude reagovat i paní zpravodajka. Já si stále stojím za tím, že tento zákon měl smysl, má smysl. A všichni volají po tom, ať se dávky nezneužívají. My jsme pro to něco udělali, ale vlastně jak bylo řečeno, tak každý si najde cestičku, a proto to všechno zrušíme a nebudeme dělat nic.

Chtěla jsem se vyjádřit ke kolegovi Sklenákovi prostřednictvím pana předsedajícího. On na to odpověděl pan kolega Kaňkovský, kolik dávek bylo vyplacenou v době, kdy se to mohlo vyplácet. Pět procent. A to proto, že na úřadech práce se báli to vyplácet, protože každý přišel, začal řvát - to všichni víme - a tak jim to prostě nedali. Takže vůbec to nemělo účel.

Já jsem moc ráda, že to téma se tady otevřelo, protože my se tady bavíme o 30 % jedné dávky na živobytí. A těch dávek v našem sociálním systému, štědrém sociálním systému, máme dostatek. Myslím si, že z dávek na živobytí, z třiceti procent, kdy si za to můžete koupit oblečení, pleny, drogerii, školní potřeby, jídlo, tak říkám, s úřadem práce jsem v kontaktu. Řekli mi, že vyplácejí 35 %, víc nevyplácejí. Dostupnost. Byly případy, já jsem byla v Černých ovcích. Vždycky mi přišly případy hodné zvláštního zřetele, což dávám do svého pozměňovacího, nebo do novely, kde samoživitel, čtyři děti, nemůže jezdit si pro ty stravenky, ale to upravuje to, že ten úřad práce mu je může zaslat poštou.

Co se týče obchodu a nedostupnosti. Po konzultaci na úřadu práce tento systém začal platit 1. prosince. První vlastně komplikace ohlášené byly asi za 14 dní. Dnes je ta síť už pokryta a stále se pokrývá čím dál tím víc. Takže těch obchodů bude i čím dál tím víc. I na těch malých vesnicích.

Ohledně kolegy Kaňkovského prostřednictvím pana předsedajícího - mně se moc nelíbila ta věta, jak z toho ven. Já si nemyslím jak z toho ven. Já si myslím, jak napravit některé skupiny, kterých se to dotklo, ale určitě ne jak z toho ven. Myslím si, že je opravdu krátká doba na to hodnotit to a opravdu Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce s tím nemají problém. Úřady práce nemají problém, protože to trvá půl roku a prostě si to sedlo.

A paní kolegyni Richterové - se vší úctou k vám prostřednictvím pana předsedajícího - vy jste tu řekla větu "samoživitelka, která má přítele". Pak to nemůže být samoživitelka. A vracíme se úplně k něčemu jinému, co se tady dnes děje. Mladí lidé se nesezdávají, protože matky, které jsou samoživitelkami, mají nárok na pobírání různých dávek, i když s nimi přítel bydlí v obydlí, i když tam přijde kontrola, je tam na návštěvě. Příklad z blízkého Německa - tam když přijde na kontrolu někam do bytu, kde matka pobírá tyto příspěvky a najdou tam byť jen jednu věc, tak se to prostě řeší trošku striktně a ne jako u nás.

Znovu se vracím k tomu - jsem ráda, že se to téma tady otevřelo, protože systém vyplácení všech dávek v naší republice by opravdu, ale opravdu, potřeboval velkou revizi a změnu.

Děkuji.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



