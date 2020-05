Pastuchová (ANO): Já vůbec nevím, o čem tady budeme hlasovat

reklama

Já bych chtěla jenom ujistit paní poslankyni Valachovou vaším prostřednictvím, že věcně mám s vámi problém. A nevkládejte mi do úst něco, že s vámi souhlasím. Nesouhlasím. Do 30. června nesouhlasím. A už ne vůbec - vy jste mi ten pozměňovací návrh ani nedala. Já mám počítač tady, tam to nebylo a všem opozičním kolegům jste ho rozdala do ruky, mně jste ho nedala. Já ani nevím, k čemu se mám vyjadřovat tady, paní poslankyně. Já nevím, co tam je. Já nevím, jestli dostanou ošetřovné do 30. všichni, i když budou chodit do školky nebo do školy. Já to nevím. Já vůbec nevím, o čem tady budeme hlasovat.

Takže jsem ráda, že nebudeme v legislativní nouzi hlasovat hned, že budeme mít teda přestávku. Já si pozvu své kolegy, včetně paní ministryně financí a budeme to řešit, jak pro to budeme hlasovat, to, co jste nám tady dala. Protože já opravdu nevím. Vy jste nám neřekla, jestli ano, dítě půjde do školky, anebo nepůjde do školky, protože je to na dobrovolnosti, maminka se bude bát. Takže bude dál pobírat rodičovskou. Maminka, která dá své dítě do školky, nebude pobírat rodičovskou. A co když ta maminka to dítě do školky nebo do školy dá 14 dní a 14 dní ne. To si bude dělat výkaz práce docházky a pak to dá k proplacení?

Já opravdu nevím, jak jste to myslela s tím do 30. června ještě k tomu. Takže já opravdu budu ráda - pokud to nestihneme, já požádám o přestávku, protože to budeme muset řešit.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

