Sorosův právník, Magyarův švagr. Nový ministr má zařídit, že Maďarsko dostane evropské peníze

01.05.2026 20:34 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Éra Viktora Orbána končí a nová vláda strany Tisza čelí prvnímu skandálu ještě před svým jmenováním. Péter Magyar do čela rezortu spravedlnosti navrhl svého švagra Mártona Melléthei-Barnu. Zatímco budoucí premiér argumentuje jeho odbornou praxí v mezinárodních kancelářích a nutností reformovat justici, kritici mluví o pokračování klientelismu, proti kterému Magyar ve volbách sám bojoval.

Sorosův právník, Magyarův švagr. Nový ministr má zařídit, že Maďarsko dostane evropské peníze
Foto: Márton Melléthei-Barna, FB
Popisek: Márton Melléthei-Barna

Péter Magyar, předseda strany Tisza a budoucí maďarský premiér, oznámil nominaci Mártona Melléthei-Barny na post ministra spravedlnosti. Tento právník má ve vznikající vládě Tisza naplnit deklarované snahy o „obnovení právního státu“ po letech vlády Viktora Orbána. Melléthei-Barna je však zároveň Magyarovým švagrem, což vyvolalo okamžité obvinění z nepotismu.

 

 

Magyar o nominaci na ministra spravedlnosti informoval na svém facebookovém profilu. Uvedl, že Melléthei-Barna působil více než dvacet let jako advokát a od roku 2024 je hlavním právníkem strany Tisza. Podle příštího premiéra jde o experta s „nepochybnou odbornou způsobilostí“, jehož úkolem bude napravit škody, které způsobila předchozí Orbánova vláda v oblasti justice a právního státu.

„Jako ministr spravedlnosti bude Márton Melléthei-Barna zodpovědný za obnovení právního státu a právní jistoty v budoucnu. Musí zajistit, aby byl vytvořen právní rámec, který umožní, aby se finanční prostředky EU, které náleží maďarskému lidu, mohly vrátit domů,“ napsal Magyar.

Kabaret a nová úroveň nepotismu

Magyar přiznal, že rodinný vztah pro něj představoval „vážné dilema“. Melléthei-Barna se oženil s Magyarovou sestrou Annou Ilonou v září 2025. Magyarova sestra, která pracuje jako soudkyně, kvůli tomu pozastavila svou soudcovskou činnost. Přestože Magyar rodinnou vazbu ve svém původním oznámení explicitně nezmínil, rychle ji odhalila maďarská média. 

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 9005 lidí

Rozhodnutí vyvolalo reakce opozice i komentátorů. Kritici poukazují na to, že strana Tisza dlouhodobě útočila na Orbánův režim právě kvůli korupci, klientelismu a rodinnému zvýhodňování, například Orbánova zetě. Nyní čelí obvinění, že uplatňuje podobnou praxi.

Fidesz označil nominaci za „kabaret“ a „novou úroveň nepotismu“. Magyar zdůraznil odborné kvality nominanta, včetně jeho zkušeností z mezinárodních advokátních kanceláří, jako byla maďarská pobočka Freshfields.

„Během vlády Fideszu se ve státní správě, diplomacii (a skoro všude) stal nepotismus běžnou praxí. Doufal jsem, že alespoň v této oblasti přinese změnu vláda strany Tisza. A teď udělá Petr Magyar ze svého švagra, Mártona Melléthei-Barny, ministra spravedlnosti,“ napsal na síti X poslanec Toroczkai László.

 

 

Melléthei-Barna pracoval v advokátní kanceláři, která zastupovala i Sorose

Čtyřiačtyřicetiletý Melléthei-Barna patří dlouhodobě k blízkým spolupracovníkům Pétera Magyara. Studovali spolu na univerzitě a byl součástí úzkého jádra strany Tisza od jejích počátků. Nominace je součástí širšího představování kabinetu po drtivém vítězství Tisza v dubnových volbách, které ukončilo šestnáctiletou éru Viktora Orbána, a ještě musí projít potvrzením v parlamentu.

Fotogalerie: - Prvomájově proti fašismu

Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...
Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...
Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...
Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...
Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...
Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...

Melléthei-Barna zahájil svou kariéru v mezinárodní advokátní kanceláři Freshfields Bruckhaus Deringer, kde pět let pracoval jako člen skupiny pro hospodářskou soutěž a antimonopolní právo. Uznávaná kancelář, která zaměstnává přes dva a půl tisíce právníků, se zabývala případy, jako je poradenství technologickým korporacím v oblasti antimonopolních předpisů EU a zastupování společností Google a UBS v oblasti digitálních trhů a služeb. Několikrát spolupracovala s organizacemi George Sorose. Amerického magnáta maďarského původu zastupovala v několika soudních sporech. Poskytovala také právní poradenství a analýzy týkající se jeho sporů.

Hlavní úkoly ministra spravedlnosti podle Magyara budou obnovení právního státu, boj proti korupci, obnovení nezávislosti kontrolních institucí a odpolitizování úřadů a právní příprava na uvolnění zmrazených unijních fondů. Magyar se po vítězných volbách již sešel s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen. Jednali o odblokování přibližně 17 miliard eur pro Maďarsko.

Článek obsahuje štítky

dotace , EU , Maďarsko , ministr , Orbán , Soros , Magyar , Tisza , Melléthei-Barna , nepotismus

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by být odborná způsobilost kandidáta na ministra nadřazena jeho rodinným vazbám na premiéra?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Hřib (Piráti): Posíláme Evropské komisi nové podklady ke střetu zájmů Agrofertu

Proč? Jestli se děje třeba něco nezákonného, proč neinformovat orgány v trestním řízení? Proč donášet EK? To je jako byste tvrdila, že nejsme suverénní stát, co si problémy neumí vyřešit sami. To je nám nějaké EU nadřízená?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura na titulní stránce srbských novin. Země by prý byla pro EU přínosem

20:29 Okamura na titulní stránce srbských novin. Země by prý byla pro EU přínosem

Předseda české poslanecké sněmovny Tomio Okamura se objevil na titulní stránce srbského deníku Polit…