Sorosův právník, Magyarův švagr. Nový ministr má zařídit, že Maďarsko dostane evropské peníze

Péter Magyar, předseda strany Tisza a budoucí maďarský premiér, oznámil nominaci Mártona Melléthei-Barny na post ministra spravedlnosti. Tento právník má ve vznikající vládě Tisza naplnit deklarované snahy o „obnovení právního státu“ po letech vlády Viktora Orbána. Melléthei-Barna je však zároveň Magyarovým švagrem, což vyvolalo okamžité obvinění z nepotismu.
Készen állunk?? pic.twitter.com/aBheuuXUHB— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 1, 2026
Magyar o nominaci na ministra spravedlnosti informoval na svém facebookovém profilu. Uvedl, že Melléthei-Barna působil více než dvacet let jako advokát a od roku 2024 je hlavním právníkem strany Tisza. Podle příštího premiéra jde o experta s „nepochybnou odbornou způsobilostí“, jehož úkolem bude napravit škody, které způsobila předchozí Orbánova vláda v oblasti justice a právního státu.
„Jako ministr spravedlnosti bude Márton Melléthei-Barna zodpovědný za obnovení právního státu a právní jistoty v budoucnu. Musí zajistit, aby byl vytvořen právní rámec, který umožní, aby se finanční prostředky EU, které náleží maďarskému lidu, mohly vrátit domů,“ napsal Magyar.
Kabaret a nová úroveň nepotismu
Magyar přiznal, že rodinný vztah pro něj představoval „vážné dilema“. Melléthei-Barna se oženil s Magyarovou sestrou Annou Ilonou v září 2025. Magyarova sestra, která pracuje jako soudkyně, kvůli tomu pozastavila svou soudcovskou činnost. Přestože Magyar rodinnou vazbu ve svém původním oznámení explicitně nezmínil, rychle ji odhalila maďarská média.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Rozhodnutí vyvolalo reakce opozice i komentátorů. Kritici poukazují na to, že strana Tisza dlouhodobě útočila na Orbánův režim právě kvůli korupci, klientelismu a rodinnému zvýhodňování, například Orbánova zetě. Nyní čelí obvinění, že uplatňuje podobnou praxi.
Fidesz označil nominaci za „kabaret“ a „novou úroveň nepotismu“. Magyar zdůraznil odborné kvality nominanta, včetně jeho zkušeností z mezinárodních advokátních kanceláří, jako byla maďarská pobočka Freshfields.
„Během vlády Fideszu se ve státní správě, diplomacii (a skoro všude) stal nepotismus běžnou praxí. Doufal jsem, že alespoň v této oblasti přinese změnu vláda strany Tisza. A teď udělá Petr Magyar ze svého švagra, Mártona Melléthei-Barny, ministra spravedlnosti,“ napsal na síti X poslanec Toroczkai László.
A Fidesz kormányzása idején általánossá vált az államigazgatásban, diplomáciában, (és szinte mindenhol, ahol kinevezések voltak) a nepotizmus. Abban reménykedtem, hogy legalább ezen a téren változást hoz majd a Tisza Párt kormányzása. Erre most Magyar Péter igazságügyi minisztert… pic.twitter.com/k1ce9BdNOU— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) April 30, 2026
Melléthei-Barna pracoval v advokátní kanceláři, která zastupovala i Sorose
Čtyřiačtyřicetiletý Melléthei-Barna patří dlouhodobě k blízkým spolupracovníkům Pétera Magyara. Studovali spolu na univerzitě a byl součástí úzkého jádra strany Tisza od jejích počátků. Nominace je součástí širšího představování kabinetu po drtivém vítězství Tisza v dubnových volbách, které ukončilo šestnáctiletou éru Viktora Orbána, a ještě musí projít potvrzením v parlamentu.
Melléthei-Barna zahájil svou kariéru v mezinárodní advokátní kanceláři Freshfields Bruckhaus Deringer, kde pět let pracoval jako člen skupiny pro hospodářskou soutěž a antimonopolní právo. Uznávaná kancelář, která zaměstnává přes dva a půl tisíce právníků, se zabývala případy, jako je poradenství technologickým korporacím v oblasti antimonopolních předpisů EU a zastupování společností Google a UBS v oblasti digitálních trhů a služeb. Několikrát spolupracovala s organizacemi George Sorose. Amerického magnáta maďarského původu zastupovala v několika soudních sporech. Poskytovala také právní poradenství a analýzy týkající se jeho sporů.
Hlavní úkoly ministra spravedlnosti podle Magyara budou obnovení právního státu, boj proti korupci, obnovení nezávislosti kontrolních institucí a odpolitizování úřadů a právní příprava na uvolnění zmrazených unijních fondů. Magyar se po vítězných volbách již sešel s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen. Jednali o odblokování přibližně 17 miliard eur pro Maďarsko.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku