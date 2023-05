Pastuchová (ANO): Projednejme sňatky stejnopohlavních párů

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, včera bylo schváleno, a já za to děkuji, zařazení bodu, sněmovního tisku 241. Akorát, že pětikoalice si pak z důvodu toho, abychom na to měli dostatek času, a že na to ten čas včera nebyl, tak bych byla moc ráda, kdyby se tento bod zařadil na dnešní den. Pak navrhnu ještě čas jeho projednávání nebo můj návrh, protože si myslím, že už jsme konečně ve fázi, kdy se toto téma otevřelo, a nejde přece na naší Sněmovnou schvalovat jen zákony, na kterých koalice úplnou shodu. Já si myslím, opravdu pojďme už veřejnosti říct naše ano, nebo ne.

Navrhuju to dnes i z toho důvodu, že po přečtení si v médiích, že jsem snad tímto včera chtěla oddálit odvolání pana Köppla, a proto jsem to navrhla před projednávání tohoto bodu, to opravdu nebylo mým úmyslem. Pana Köppla jste odvolali, takže nic nebrání tomu, abychom se tomuto bodu věnovali.

Dnes jsem si přečetla článek britského velvyslance v České republice, který v médiích upozorňuje na to, kdo to nevíte, že dnes se slaví mezinárodní den proti homofobii, transfobii a bifobii, takže možná se i hodí dnes tento bod navrhnout.

Musím se vyjádřit i k panu předsedovi Pirátů, vaším prostřednictvím, panu Michálkovi, který se vyjádřil do médií s názorem, že ANO chce tímto návrhem koalici rozdělit. Ale já si myslím, že koalice pracuje tak skvěle, nebo aspoň nám to média tak přenáší, že vlastně vás rozdělit ani nelze a nerozhodí vás to.

Pak jsem si ještě přečetla článek, že jsem překvapila KDU a ODS svým návrhem, ale vy nás překvapujete každý den, každý týden svými návrhy, tak nám dovolte, abychom vás také trochu překvapili.

A naposledy, protože mám ještě čas, se mi moc líbí hezký článek z 26. 5. roku 2022, kdy je nadpis: Manželství pro všechny. Už teď jsme popirátili část vlády. Návrh má šanci projít, tvrdí Olga Richterová. Předseda lidovců Marian Jurečka prohlásil, že nebude považovat za porušení koaliční smlouvy, když někteří poslanci předloží návrh týkající se manželství pro osoby stejného pohlaví. Dnes iDNES prozradil, že během koaličního jednání padla i slova o tom, že se někteří poslanci chystají LGBT komunitu v tomto ohledu podpořit.

Takže já jsem moc ráda. Jak říkám, pan předseda Michálek to bere, vaším prostřednictvím, že bych snad chtěla tímto návrhem koalici nějak rozdělit, tak to opravdu není mým úmyslem. Já si myslím, že složení této Sněmovny se do konce volebního období nezmění. Myslím si, že každý na to máte svůj názor. Už dnes víte, jak kdo bude hlasovat, jestli pro, nebo proti, tak si myslím, že nebrání nic tomu, abychom svůj návrh konečně řekli, ať to dopadne, jak to dopadne. Děkuju.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ,,Pr*sárna.” I odvolání Pekarové. ANO má jasno Pastuchová (ANO): Předsedkyně sněmovny opozicí v podstatě opovrhuje Ministr Jurečka: Česká republika patří mezi nejlépe hodnocené státy Pastuchová (ANO): Oni musí odpracovat to, co si politici užili před kamerami

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama