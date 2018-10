Pech: Jiný pohled na komunální volby 2018

Politika, kterou dělá hnutí ANO na parlamentní úrovni, mi vyhovuje a většinu těch velkých návrhů (zejména těch pravicových) podporuji. Klientelismus a korupce byly elementy, které ANO z politiky ve velké míře odstranilo, většina kmotrů si sbalila svoje fidlátka, tento „byznys“ opustili a odlivy peněz ze státní pokladny se utlumily. Samozřejmě, že korupci nelze vymýtit asi nikdy, ale dle mého názoru jsme se za dobu spoluvládnutí a posléze vládnutí hnutí ANO, dostali na historicky nejnižší úroveň. Zatím.

Na komunální úrovni už je to však horší, v některých případech dokonce katastrofa. Koalice s ANO se často rozpadají a z 38 vytvořených v minulých volbách ve větších městech se jich rozpadlo 20 – více než polovina. Byly to ty hromady zkušených manažerů, kteří jsou však zvyklí přijmout rozkaz z managementu, bez odmlouvání ho přijmout a nařídit ho svým podřízeným, což v politice nefunguje. Formální autoritu či moc nemáte v politice nad nikým, ani nad koaličním partnerem. Zpět k tématu voleb. Média si nevšímají velkého debaklu hnutí ANO a srovnávají výsledky voleb s minulými komunálními volbami v roce 2014. To do určité míry lze, tehdy to však byla trochu jiná doba, hnutí ANO začínalo, spousta lidí jej neznala a velkou důvěru získávalo hnutí později paralelně s tím, jak se mu dařilo ve vládní politice a tam byl velký úspěch. Proto v krajských volbách 2016 a především parlamentních volbách 2017 mělo neuvěřitelné úspěchy. V parlamentních volbách byl také úspěch značně zapříčiněn tou mohutnou anti-kampaní na Andreje Babiše, kde byly téměř celý rok opakovány kauzy jako Čapí hnízdo, příjmy Andreje Babiše, dluhopisy, spolupráce s StB a další a další, neustále dokola. Lidem bylo A. Babiše i líto a nedivím se tomu, protože z té kampaně poměrně jasně koukala účelovost a voliči to vnímali.

Když budeme srovnávat výsledky těchto komunálních voleb s výsledky voleb parlamentních, je to velký debakl hnutí ANO. Samozřejmě, že něco takového nelze srovnávat jedna ku jedné, protože v komunálních volbách se objevuje značné množství lokálních stran a hnutí, které se naopak v té parlamentní politice nevyskytují, ale možná o to více to ukazuje na to, že voliči „parlamentnímu“ hnutí ANO věří, ale tomu „komunálnímu“ už tolik ne. Oni totiž vnímají, co se u nich ve městě děje a kteří lidé se na této úrovni v jejich oblíbené straně či hnutí pohybují. Dal jsem si tu menší práci a udělal statistiku výsledků voleb, proběhlých za poslední 4 roky mimo těch evropských. Je to statistika procentuálního zisku hnutí ANO z krajských měst všech krajů v republice a lze na nich tento postupný sestup hnutí ANO pozorovat. Ke každému krajskému městu přidám krátký komentář.

Hlavní město Praha

Komunální volby 2014: 22,08 %

Krajské volby: Praha je zároveň krajem, volby zde neprobíhají

Volby do PS PČR: 20,35 %

Komunální volby 2018: 15,37%

V Praze je to opravdu velký sešup dolů. Činy dělají více, než slova a hnutí ANO na to doplatilo předchozím chováním. Sice je všech 5 subjektů na stejné procentuální úrovni, ale oproti jakýmkoliv minulým volbám má ANO mnohem menší zisk a končí na posledním místě. Na druhou stranu – ani jedna z „vítězných“ stran nedosahuje zisku hnutí ANO z před čtyřmi lety.

Středočeský kraj - Kladno

Komunální volby 2014: 13,39 %

Krajské volby 2016: 22,71 %

Volby do PS PČR 2017: 30,48 %

Komunální volby 2018: 12,05 %

V Kladně to dopadlo oproti volbám v roce 2014 ne o moc hůře, ale podívejte se na obrovský rozdíl oproti parlamentním volbám. Velká porážka.

Jihočeský kraj - České Budějovice

Komunální volby 2014: 20,65 %

Krajské volby 2016: 19,59 %

Volby do PS PČR 2017: 27,67 %

Komunální volby 2018: 21,21 %

Zde opět oproti volbám ve 2014 ne tolik velký rozdíl, avšak proti volbám do parlamentu poměrně velký rozdíl.

Plzeňský kraj - Plzeň

Komunální volby 2014: 17,9 %

Krajské volby 2016: 22,24 %

Volby do PS PČR 2017: 28,38 %

Komunální volby 2018: 22,2 %

V Plzni to bylo podobné jako v Českých Budějovicích včetně historických výsledků.

Karlovarský kraj - Karlovy Vary

Komunální volby 2014: 15,39 %

Krajské volby 2016: 21,41 %

Volby do PS PČR 2017: 33,30 %

Komunální volby 2018: 23,86 %

V Karlových Varech to však vnímám jako velkou změnu. Obrovský zisk ve volbách do PS PČR, ale propad v komunálu.

Ústecký kraj - Ústí nad Labem

Komunální volby 2014: 26,09 %

Krajské volby 2016: 21,70 %

Volby do PS PČR 2017: 36,37 %

Komunální volby 2018: 20,65 %

Největší debakl ze všech. Nejen, že jde o město, kde má hnutí ANO mnohem horší výsledek i oproti předchozím komunálním volbám v roce 2014, ale jde o totální propadák oproti zisku ve volbách do PS PČR. Lidé v Ústí n. L. totiž velmi negativně vnímají předchozí rozpad koalice svržením primátora a zrušení místní buňky hnutí.

Liberecký kraj - Liberec

Komunální volby 2014: 18,05 %

Krajské volby 2016: 17,13 %

Volby do PS PČR 2017: 30,94 %

Komunální volby 2018: 21,36 %

Podobná situace jako v Ústí n. L. Koalice se zde rozpadla a místní buňka byla také zrušena. Oproti minulým komunálním volbám je to však nárůst. Oproti volbám parlamentním opět porážka.

Královéhradecký kraj - Hradec Králové

Komunální volby 2014: 14,18 %

Krajské volby 2016: 25,44 %

Volby do PS PČR 2017: 29,93 %

Komunální volby 2018: 23,83 %

Zisk ANO v Hradci Králové narostl oproti minulým komunálním volbám 2014 poměrně značně, ale znovu ztrácí oproti parlamentním volbám.

Pardubický kraj - Pardubice

Komunální volby 2014: 21,44 %

Krajské volby 2016: 23,68 %

Volby do PS PČR 2017: 31,31 %

Komunální volby 2018: 26,66 %

Pardubice sešup oproti parlamentním volbám.

Vysočina - Jihlava

Komunální volby 2014: 18,30 %

Krajské volby 2016: 21,10 %

Volby do PS PČR 2017: 28,25 %

Komunální volby 2018: 22,61 %

Jihlava sešup oproti parlamentním volbám.

Jihomoravský kraj - Brno

Komunální volby 2014: 19,93 %

Krajské volby 2016: 23,20 %

Volby do PS PČR 2017: 24,55 %

Komunální volby 2018: 23,03 %

Moravská města však dokazují, že když jsou na komunální úrovni politici schopní, rozdíl ve všech volbách je prakticky minimální.

Olomoucký kraj - Olomouc

Komunální volby 2014: 23,41 %

Krajské volby 2016: 26,89 %

Volby do PS PČR 2017: 28,18 %

Komunální volby 2018: 26,67 %

Podobné je to v Olomouci.

Zlínský kraj - Zlín

Komunální volby 2014: 14,62 %

Krajské volby 2016: 15,88 %

Volby do PS PČR 2017: 29,98 %

Komunální volby 2018: 18,81 %

Ve Zlíně vnímáme trochu výkyvy, ale zrovna Zlínský kraj je velmi specifický díky osobnostem odtud pocházejícím. To znamená nárůst oproti volbám z 2014, ale velký pokles oproti volbám parlamentním.

Moravskoslezský kraj - Ostrava

Komunální volby 2014: 21,34 %

Krajské volby 2016: 28,61 %

Volby do PS PČR 2017: 35,62 %

Komunální volby 2018: 32,72 %

V Ostravě je p. Macura snad nejúspěšnějším komunálním politikem dokazujícím, že když se pracuje pro občany, výsledky stoupají nebo se téměř nemění. Ta ztráta 3% oproti parlamentním volbám tu sice je, ale je možné, že pár lidí trochu naštval (způsobeno možná i dohady na vládní úrovni ANO), ale úspěchy mu nikdo jen tak nevezme.

Trend u hnutí ANO je dle mého názoru jednoznačně sestupný v českých částech České republiky, kde politici nemakají, ale spíše se zajímají o různé funkce. Celková popularita klesá, lidé vnímají velkou proměnu názorů představitelů hnutí, kteří na co si dříve stěžovali, teď není problémem.

Narážím teď pochopitelně na město Kladno, kde koalici pravděpodobně vytvoří ODS, Kladeňáci, ANO a SPD. Tím vyšachují vítěze voleb Volbu pro Kladno, která vyhrála naprosto jednoznačně, a když se toto stalo hnutí ANO v Hradci Králové v minulých volbách, Andrej Babiš si na to velmi stěžoval. Bude si stěžovat i nyní, když je to obráceně?

(převzato z Profilu)

Lubomír Pech BPP



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala (ODS): Hnutí ANO bylo v Praze jasně poraženo Hnutí ANO 2011 výrazně vyhrálo volby v Ostravě Spojené síly pro Prahu: O vedení města budeme jednat odpovědně Český statistický úřad: Voliči rozhodli o složení zastupitelstev a zvolili dva senátory

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV