Pekarová Adamová (TOP 09): Tato vláda se projevuje jako vláda lhostejnosti

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolím si stanovisko TOP 09 přednést velice stručně a hlavně se tedy vyjádřit k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které byly předloženy, a našemu stanovisku k nim.

Co se týče návrhu, který vláda předkládá, tak jde opět o snahu tedy zvyšovat důchody v průměru o 180 korun nad zákonnou valorizaci. Je potřeba znovu připomenout, že zákonná valorizace je 720 korun, to znamená bez ohledu na to, kdo by byl ministrem práce a sociálních věcí, financí, kdo je premiérem, tak by k tomuto zvýšení došlo, a tímto návrhem se má tedy zvýšit do 900 korun o dalších zhruba 180 korun nad tento rámec. Takže to je vlastně zásadní v rámci debaty neopomenout.

Jednotlivé pozměňovací návrhy se pak snaží o další zvyšování v případě pečujících, jak navrhuje paní Golasowská, nebo v případě osob, které mají velmi nízké důchody, jak navrhuje předřečnice paní Šafránková, nicméně ani jeden z těchto dvou návrhů nemůžeme podpořit, a to nejenom kvůli jejich velice zásadním rozpočtovým dopadům, ale i z hlediska provedení. V případě paní Šafránkové nejenom z toho důvodu, co tady už zmínil pan kolega Ferjenčík, ale i z toho důvodu, že prostě nejsme přesvědčeni o tom, že se máme snažit o větší nivelizaci důchodů a nezohledňovat předchozí odvody, kteří ti lidé v době aktivního života své pracovní éry odvedli státu. Nemáme se tady v tomto případě snažit systém, který už je dnes velmi solidární, učinit ještě solidárnějším na úkor zásluhovosti důchodců. To si myslíme, že je tedy dokonce zásadnější stanovisko než rozpočtový dopad.

A co se týče pozměňovacích návrhů pana kolegy Martínka, které tady předložil v rámci snahy řešit vyloučené doby pro jednoho z rodičů pečujícího o dítě, to určitě podpořit chceme, stejně tak jako započtení doby studia jako náhradní doby při výpočtu důchodů, to opět tedy podpoříme, protože se domníváme, že jsou to kroky, které jsou ku prospěchu osob, které pečují, respektive, které v době studia ještě nemají možnost započítávat dobu.

To jsou tedy postoje k pozměňovacím návrhům. A teď mi dovolte ještě krátkou poznámku obecně k celému návrhu jako takovému. Celkové hlasování bude vycházet samozřejmě i podle toho, jaké z pozměňovacích návrhů nakonec budou přijaty, nicméně podpora TOP 09 tomuto návrhu i přes mnohé výhrady, které opakovaně sdělujeme, vyplývá zejména z toho, že opravdu zvyšování důchodu, vyrovnání jeho poměru k průměrného platu je v posledních letech se sestupnou tendencí. I paní ministryně ve svém projevu na sjezdu ČSSD hřímala, že za Kalouska to bylo více, bylo to tehdy 42 % průměrného platu a za vlády Andreje Babiše jsme se dostali až k 37 % průměrného platu, což vám mohu ilustrovat velice jednoduše tímto grafem, který určitě všichni také dobře znáte. (Ukazuje příslušný graf.)

Z toho důvodu je samozřejmě nasnadě hovořit o zvyšování důchodů, ale nejenom pro současný rámec do příštího roku. Mě by zajímalo, jakým způsobem chce vláda přistoupit ke zvyšování i v příštích letech, protože ekonomika začíná přece jenom ochlazovat a zajímalo by mě, jakým způsobem tedy má paní ministryně výhled do let 2021, 2022 a tak dále. Protože každý rok tady řešíme ten stejný princip, že se dělá ad hoc úprava systému tak, aby tedy bylo možné přidat o něco více nad rámec valorizace, která jde ze zákona. Jak jsem říkala, letos to je tedy o zhruba 180 korun, ale jakým způsobem to chce řešit v dalších letech se příliš nedozvíme, a přitom víme, že prognózy i samotných vládních dokumentů, které jsou předkládány, jsou zcela jasné v tom smyslu, že ten systém opravdu není dlouhodobě v této podobě udržitelný.

Já bych řekla, že tato vláda se projevuje jako vláda lhostejnosti, lhostejnosti k budoucnosti všech občanů České republiky v tom smyslu, že řeší vždycky jenom krátkozrace, co bude ten další rok, ale už se nezabývá tím, jakým způsobem přistoupit k celému problému, který před námi leží na další léta v horizontech delších, alespoň třeba těch desetiletých. Myslím si, že tato budoucnost pak tvrdě dopadne, vím to, právě na všechny občany, kteří to pocítí tvrdě na vlastní kůži. Lhostejní jsou ostatně vládní představitelé i ke svému vlastnímu programovému prohlášení, ze kterého se pak stával jenom cár papíru, protože v rámci programového prohlášení, které jistě dobře všichni známe, je jako priorita č. 1 důchodová reforma. Z té jsme zatím neslyšeli ani nějakou obecnou představu a tezi a pokud bychom tedy měli tento programový dokument brát vážně, tak si myslím, že opravdu už mnoho času nezbývá. Já se chci zeptat paní ministryně, jak moc vážně tedy to programové prohlášení je myšleno, jak vážně myslí, že tedy udržitelnost systému stihne i důchodová komise řešit, pokud se k němu má dostat až, jak je deklarováno, na podzim, protože když vidíme, a ze zkušeností třeba se zvyšováním rodičovského příspěvku, které teprve budeme v rámci Sněmovny projednávat, jak složitě se rodí dohoda v rámci koalice na jednotlivých návrzích, jak dlouho probíhá debata, jak často se mění názory, jak jeden den je slavnostně ohlašováno - máme konsenzus a druhý den pod tlakem veřejnosti, který s tím konsenzem spokojená není, se náhle názor rapidně změní a dochází k dalším a dalším jednáním, a to se jedná v uvozovkách jenom o zhruba 300 tis. rodin s dětmi, kdežto tady se jedná o milióny lidí v důchodu a budoucích důchodců, prostě dá se říci prakticky všech občanů České republiky.

Tak když tedy nejste schopni mít dohodu na mnohem řekla bych jednodušších věcech, na kterých panuje shoda v tom smyslu, že i opozice velice podporuje ty kroky, tak jak jste schopni najít během zbývajících zhruba dvou let tohoto volebního období shodu na opravdu funkčním systému, který byste byli schopni prosadit? To mi přijde jako velmi odvážný úkol a tvrzení, že je to ještě vůbec možné.

Pokud tedy o to vůbec stojíte a myslíte vážně své programové prohlášení, tak to budete schopna určitě deklarovat, a nejenom to, budete schopna splnit také usnesení Poslanecké sněmovny, které jsme tady přijali zhruba před rokem 29. června 2018, které bylo schváleno naprostou většinou tehdy přítomných, já vám jej zase ráda poskytnu (ukazuje papír v ruce), protože je dobré si osvěžit, že v tomto usnesení Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby neprodleně zahájila práce na přípravě změny důchodového systému a hledala řešení této situace do budoucna a do 31. 12. tohoto roku 2019 seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila. A pak je tam bod dvě, který si myslím, že je neméně důležitý, totiž že Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založeného primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné. Takže tady v tomto dokumentu jasně černé na bílém stojí kroky, které byste měli v nejbližší době už finalizovat, protože opravdu kvapíkem se blíží konec tohoto roku. A my stále tedy nemáme jasno, jestli v tom budou jenom dílčí změny, které se budou týkat těch současných důchodů a současných penzistů, anebo jestli se to bude týkat i celkového systému a řešení, abychom se nedočkali za pár let kolapsu. Opět připomínám, že v té době i ti současní důchodci, mnozí z nich, velká část z nich budou stále v důchodu, budou k nim přibývat samozřejmě další, takže se to bude týkat nejenom těch, kteří ještě teď pracují, ale i těch stávajících penzistů, mnohých z nich.

A myslím si, že je velmi nefér nezačít na tomto pracovat zrovna v době, kdy si můžeme dovolit takovouto diskusi, nejen dovolit, my ji prostě musíme zahájit už jenom z toho důvodu, že nečelíme recesi, nečelíme v tuto chvíli žádné ekonomické krizi a žádnému takovému scénáři. Myslím si také, že je fér říci, že komise v tomto složení - jsem její členkou - pracuje velmi intenzivně na jednotlivých krocích, že se tedy opravdu schází pravidelně každý měsíc a pokaždé řeší novou a novou problematiku. Nicméně také v té poslední bylo krásně viditelné, že právě vládní strany se ani na některých zásadnějších krocích nejsou schopné dohodnout už v rámci své přípravy, jestli se vůbec mají ty které varianty rozpracovávat dál. A proto je důležité dle mého názoru zejména, abyste si udělali pořádek v rámci koalice v tom, co vlastně chcete, jestli chcete naplňovat své programové prohlášení, nebo nikoli, jestli chcete dělat jenom dílčí kroky, či dělat opravdové zásadní změny. A pokud v tomhle tom nemáte v rámci koalice jasno, tak pak si myslím, že je zcela marné, abychom tady očekávali splnění tohoto zásadního úkolu pro celou Českou republiku.

Děkuji.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



