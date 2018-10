Pekarová Adamová (TOP 09): Zdanění náhrad církvím je jen laciným populismem

Tahle zjevná lež by byla ve většině západoevropských zemí důvodem k rezignaci ministra. U nás se ovšem neodstupuje ani v případě trestního stíhání, takže nelze předpokládat, že by z tohoto lživého prohlášení vyvodil kdokoli nějakou odpovědnost. Můžeme být nakonec rádi, že nebyla povolána paní Kleslová, nově asistentka pana poslance Nachera. Peroutkův článek „našla“ jako jediná, analýza by pro ni byla hračka.