Peksa (Piráti): Jak ochránit novináře, kteří jen dělají svoji práci

Oblíbenému nástroji na umlčování novinářů a obránců lidských práv je konec!

Schválení nové legislativy věnující se tzv. strategickým žalobám proti účasti veřejnosti (SLAPP-suits) postoupilo o další krok vpřed. Na prozatimní dohodě se shodly Rada a Evropský parlament.

Takzvané SLAPP-suits jsou nejen v Evropě, ale i po celém světě často používaným nástrojem všemožných vlivných osob a společností, které chtějí odlákat pozornost od svých korupčních kauz, finančních podvodů nebo dalšího nezákonného jednání…

Jak? Jednoduše! Stačí novináře, co jejich konání informují, zasypat hromadou soudních žalob. A když ne, tak žalobami alespoň pohrozit. Novináři si často nemohou prostě dovolit platit obrovské peníze za průběh táhlých soudních řízení, a tak se pod takovou hrozbou stáhnout. A já jim rozumím. Jen loni činila průměrná hodnota požadovaných škod okolo 360 659 EUR.

Problém je tedy jasný. Jak ochránit novináře a obránce lidských práv, kteří jen dělají svoji práci a upozorňují například na případy korupce nebo porušování pravidel mocnými? Právě tady má přijít vhod nová legislativa.

Ta by měla především zařídit, že se za novináře konečně někdo postaví, pokud bude žaloba viditelně úmyslná. V takovém případě ji může soud v rané fázi prostě zrušit. Co více, žalobce bude muset v některých případech, bude-li to třeba, být schopen novinářům pokrýt veškeré náklady, které soudní řízení ponese.

Česká republika, ačkoliv se tu takové případy tolik nevyskytují, nemá zatím žádné mechanismy, které by novináře a další potřebné osoby před strategickými žalobami chránily. To by se mohlo po zavedení legislativy změnit. Novináři, kteří nemohou pod hrozbou vlastního finančního bankrotu informovat, by nám byli nic platní.

