Peksa (Piráti): Korupce nemá v Evropě co dělat

reklama

Korupce nemá v Evropě co dělat! A orgány EU by měly jít příkladem.

V Evropském parlamentu jsme už 2 roky zpátky předložili jasný návrh pro vznik nezávislého etického tělesa – kontrolního orgánu, který by dohlížel na evropské politiky a úředníky a konečně zamával s korupcí, střety zájmů a podobnými neřestmi, které se teď na půdě EU odehrávají.

Stačí si jen vzpomenout na události kauzy Katargate, kdy místopředsedkyně Parlamentu Eva Kaili přijímala z Kataru úplatky, aby na půdě Evropského parlamentu hlasovala v jeho prospěch. ??

Není ale zdaleka jediná. Ve skutečnosti totiž existuje celá řada vysoce postavených evropských úředníků, co záměrně odmítli informovat o střetu zájmů nebo nabízeli své služby těm samým společnostem, o kterých schvalovali legislativu. A mohl bych pokračovat.

Po letech naší snahy se nám konečně podařilo přesvědčit Komisi, aby se problému korupce věnovala. Sama předsedkyně Ursula von der Leyen při vstupu do funkce slíbila, že se problému postaví.

Bohužel, skutek utek. Komise sice přišla se svým vlastním návrhem na vznik etického tělesa. Ten je ale tak bezzubý, že pokud by vznikl, akorát by vysával evropské peníze na svůj provoz namísto toho, aby je chránil před korupcí.

Na naši práci teď navazuje Francie, která vlastně prohlašuje to, co říkáme už dlouho – současný návrh Komise na etické těleso je naprosto směšný a nic nezmění. Potřebujeme těleso, co nebude jen tiše sedět v koutě, ale takové, co bude proaktivně a jasně jednat.

Kdo jiný, než samotné evropské orgány, by měly jít členským státům vzorem. EU není žádná kasička pro oportunisty. A nesmí se jí ani stát. Budu dál tlačit na to, aby vzniklo takové etické těleso, které nebude jen pro okrasu, ale těleso, které s případy korupce a střetu zájmů nemilosrdně jednat.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Peksa (Piráti): Konec plýtvání plastových obalů, schválili europoslanci Peksa (Piráti): Europoslanci podpořili zjedndodušení daňové byrokracie v Evropě Málo ho odmítali, moc se s ním bavili. Na ČT zaznělo, proč Wilders vyhrál Peksa (Piráti): Evropské instituce budou odolnější proti kyberútokům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE