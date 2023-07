Peksa (Piráti): Švédské předsednictví mě v mnoha ohledech nepříjemně překvapilo

reklama

Marcel Kolaja, europoslanec a kvestor:

„Španělsko vstupuje do předsednictví ve složité situaci. Jsou na něj kladena poměrně vysoká očekávání, protože jako poslední proběhne celé před volbami do Evropského parlamentu a proto by mělo dokončit co nejvíce předpisů. Druhá věc je, že zemi samotnou zemi čekají v červenci parlamentní volby. Úplně proto neočekávám, že by pro politiky, kteří zrovna budou v horké fázi předvolební kampaně, byl začátek předsednictví prioritou. Bude hodně záležet na úřednících, kteří jsou takovou skrytou sílou každého vyjednávání. Co se týče priorit, jsem rád, že chce Španělsko dotáhnout například vyjednávání o Aktu o umělé inteligenci, který jsme v červnu schválili v Evropském parlamentu. Očekávám poměrně intenzivní diskuze o zákazu automatického rozpoznávání obličejů na veřejnosti, který jsme do pozice Parlamentu prosadili a který chtějí národní vlády zrušit. Je ale otázkou, jak by s prioritami mohlo zamíchat vítězství současné opozice ve volbách.“

Markéta Gregorová, europoslankyně:

„Projev Pedra Sáncheze k předsednictví mi přišel proevropský a vyvážený. Hovořil o silné Evropě a sbližování, a s tím já hodně rezonuji. Nezapomněl na stále trvající výzvu ekologické tranzice ani na rovnoprávnost; byl to moderní, evropanský, státnický projev. Postrádala jsem jasný závazek dotáhnout vyjednávání zákona o umělé inteligenci, který by teď měly čekat tzv. trialogy. Jelikož již nyní máme časový dluh vůči tématu, doufám, že jeho absence v projevu nebude znamenat ignoraci při samotném španělském předsednictví. Také jsem nezaznamenala pozici k migraci a citlivému kompromisu, který vyjednalo švédské předsednictví. Doufám, že i toto téma tedy nezůstane opomenuto.“

Mikuláš Peksa, europoslanec, předseda Evropské pirátské strany:

„Končící švédské předsednictví mě v mnoha ohledech nepříjemně překvapilo. Posledním hřebíčkem do rakve bylo nedávno zrušené vyjednávání o nových pravidlech pro alternativní investování. O tom, že vyjednávání nebude, jsme se dozvěděli z médií. Od španělského předsednictví čekám větší profesionalitu a nasazení. Už jen v tom, abychom dotáhli již zmíněnou ochranu investorů nebo tak potřebnou možnost mít funkční digitální identitu v mobilu.“

