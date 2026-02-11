Ministr Šťastný: Andrej Babiš v žádném střetu zájmů není

Hezké dobré ráno, vážený pane předsedající, vážená vládo, poslankyně a poslanci.
Nejprve, než předložím návrh na změnu pořadu, tak to souvisí i s vystoupením mého předřečníka, pana předsedy ODS Kupky, který chce navrhovat bod týkající se údajného střetu zájmů Andreje Babiše. V této věci bych si dovolil, vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci Kupkovi mu doporučit prostudování platného zákona o střetu zájmů, protože Andrej Babiš v žádném střetu zájmů není, protože ani být nemůže, protože není statutárním orgánem žádných společností, není osobou samostatně výdělečně činnou, není zaměstnán a tak dále, jako člen vlády, čili v tomto ohledu není.
A co se týče dotací, o kterých jste hovořil, tak tam je to zcela výslovně v daném paragrafu napsáno, že nejprve by musely ty dotace být přiděleny, to znamená, je zcela tato věc lege artis, takže o tomto hlasovat je zbytečné.
Co se týče mého návrhu, tak já bych chtěl předložit návrh, který je smysluplnější, a to je pevné zařazení sněmovního tisku 3 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací rámcová úmluva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, podepsaná v Praze dne 4. července 2025.
Stručné zdůvodnění. Touto materií se zabýval výbor pro zdravotnictví. Myslím, že je tady jednoznačná shoda napříč Sněmovnou. Jde o velice důležitou věc, kdy záchranáři potřebují mít možnost v případě zásahu někde na pomezí jednotlivých států spolupracovat, mít možnost přejezdů, mít možnost koordinace a tak dále. Dnes ráno na výboru pro zdravotnictví i ze strany opozice, konkrétně paní předsedkyně Šebelové, byla tato věc urgována. Já bych chtěl za to poděkovat.
Já myslím, že to je velmi důležité projednat. Jenom chci moc poprosit, abychom se k tomu dostali, tak abychom jednali konstruktivně, zatím ta Sněmovna moc konstruktivně nejedná. Jsou tady hodiny projevů a nemůžeme pracovat. Tak já doufám, že to stihneme, a proto si dovoluji dnes to zařadit pevně na 10.30. Pak nám zbude zbývat ještě 30 minut do zahájení projednávání státního rozpočtu. A vzhledem k velké shodě nad touto materií myslím, že bychom to mohli stihnout.
Děkuji.
