Peksa (Volt): Největší zóna volného obchodu na světě? A my ji neratifikujeme

22.01.2026 12:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dohodě s Merkosurem.

Peksa (Volt): Největší zóna volného obchodu na světě? A my ji neratifikujeme
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Mikuláš Peksa

Stala se nám taková nepříjemná věc - máme sice dohodu Evropa - Jižní Amerika, díky které vznikla největší zóna volného obchodu na světě. Podepsali jsme jí...akorát teď si jí radši neratifikujeme a pošleme jí k soudu, protože by to prý mohlo omezit schopnost některých jedinců jednostranně vetovat kolektivní rozhodnutí.

Kdybyste přemýšli, který tým jsou ti, co to seknuli, viz ZDE (nebo po linkách na jejich kolegy z ostatních zemí). Je někdo překvapen?

Mgr. Mikuláš Peksa, Ph.D.

Zdroje:

