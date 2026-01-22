Peksa (Volt): Největší zóna volného obchodu na světě? A my ji neratifikujeme

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dohodě s Merkosurem.
Stala se nám taková nepříjemná věc - máme sice dohodu Evropa - Jižní Amerika, díky které vznikla největší zóna volného obchodu na světě. Podepsali jsme jí...akorát teď si jí radši neratifikujeme a pošleme jí k soudu, protože by to prý mohlo omezit schopnost některých jedinců jednostranně vetovat kolektivní rozhodnutí.
Kdybyste přemýšli, který tým jsou ti, co to seknuli, viz ZDE (nebo po linkách na jejich kolegy z ostatních zemí). Je někdo překvapen?
Dobrý den, od 90.let je tu takový nešvar, kdy zejména vietnamská komunita "zvláštně" odvádí/neodvádí daně. Osobně se mi nestalo za oněch více než 30 let, že by mi nějaký prodejce dal stvrzenku o nákupu. Vzhledem k tomu, že síť jejich prodejen, tržišť atd. je po celé ČR, lze usuzovat na obrovský daňo...
